West Ham a Chytil: zájem zřejmě není vážný. Jakými čísly může zaujmout zahraničí?

O Mojmíra chytila ze Slavie se zajímá anglický West Ham United
O Mojmíra chytila ze Slavie se zajímá anglický West Ham UnitedZdroj: Koláž iSport.cz
Mojmír Chytil v dresu Slavie
O Mojmíra Chytila se údajně zajímá West Ham
Hráči Slavie se radují z proměněné penalty Mojmíra Chytila proti Slovácku
Mojmír Chytil slaví gól proti Slovácku
Mojmír Chytil proti Arsenalu
Mojmír Chytil těsně bráněný Gabrielem
Mojmír Chytil proměňuje penaltu proti Slovácku
Fanoušci West Hamu se po Vánocích dozvěděli několik tolik očekávaných informací před zimním přestupovým oknem. A v titulku shrnujícího článku prestižního webu The Athletic se objevilo jméno, které zřejmě museli horlivě vyhledávat na internetu: Mojmír Chytil. Další přestupová senzace na trase Praha-Londýn ale podle informací webu iSport není na stole.

Dávalo by to smysl. West Ham už za sebou má tři obchody se Slavií, všechny se povedly. Tomáš Souček se stal dlouholetou oporou klubu, Vladimír Coufal za (pro Premier League) směšné peníze odehrál několik solidních sezon a El Hadji Malick Diouf se okamžitě stal pilířem základní sestavy.

Navíc, Londýňané shání útočníka. Zoufale. Od léta hrají na hrotu s předělaným křidelníkem Jarrodem Bowenem a třiatřicetiletým Angličanem Callumem Wilsonem. Proč by tedy Kladiváři opět nesáhli do ligy, kterou znají, a do týmu, který se jim projevil jako dobrý trh? Jak ale zjišťoval iSport, situace rozhodně není tak horká, jak Chytilova fotka na domovské stránce webu The Athletic napovídá.

Zaprvé, podle informací redakce neproběhl směrem k zimnímu přestupovému období na trase West Ham-Slavia žádný kontakt. Ať už ohledně Chytila, či jiného hráče. Zadruhé, podle dalších zdrojů není šestadvacetiletý útočník u Londýňanů na užším seznamu, spíše na širším, kde se pohybuje několik desítek útočníků. Muselo by se toho stát opravdu hodně nepředvídatelného, aby se posunul v pořadníku do míst, kde by West Ham zvažoval nabídku. Zájem zkrátka není vážný.

Mnohem výše je přestupová priorita a spoluhráč Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu – Jörgen Strand Larsen. Zmiňován je i Chris Wood z Nottinghamu Forrest, se kterým by upřednostňoval navázání spolupráce kouč Nuno Espirito Santo. List žhavějších jmen pokračuje s tím, že se klub orientuje především na domácí trh. Pokud by koukal ven, mluví se o Artemu Dovbykovi z AS Řím. To jsou zkrátka jiné kalibry kvality než Chytil. Suma sumárum, Londýňané hledají hráče klidně v ceně desítek milionů eur. Oporu do základní sestavy.

Tam český reprezentant ustáleně nefiguruje ani ve Slavii, byť s jeho výkony v závěru podzimu panovala velká spokojenost. Realizační tým nedá na Chytila a jeho bojovný přístup dopustit a po turbulentním začátku podzimu, kdy ho trenéři podrželi i přes kritiku od fanoušků či Jaroslava Tvrdíka, se vztah ještě posílil.

Pak je tu samozřejmě druhá stránka věci – rodákovi ze Skalky končí smlouva za rok a půl. Je prakticky jisté, že do útočných řad červenobílých vstoupí v roce 2026 další konkurence, v dubnu navíc forvardovi bude už sedmadvacet a bude mít nejvyšší čas na případný posun do top lig. Čím by je mohl zaujmout?

Chytil totiž za rok 2025 zasvítí v několika datových metrikách. Tou první je počet doteků ve vápně soupeře, kde se pohybuje přímo v elitní společnosti. V top 10 ligách je před ním jen Kylian Mbappé z Realu Madrid, pak následuje s číslem 6,46 doteků/90 minut právě slávistický útočník.

Hráč

Tým

Doteky ve vápně soupeře

Střely

Kylian Mbappé

R. Madrid

6,47

4,67

Victor Osimhen

Galatasaray

6,18

4,52

Conrad Harder

RB Lipsko

5,16

4,51

Denis Undav

Stuttgart

5,14

3,55

Erling Haaland

Man. City

5,4

3,50

Hugo Ekitiké

Liverpool / Frankfurt

6,63

3,46

Mojmír Chytil

Slavia

6,46

3,41

V porovnání s těmito nebezpečnými útočníky (5 a více doteků ve vápně na zápas) je v rámci top 10 lig dokonce na 7. místě v počtu střel na utkání. Před ním jsou pojmy jako Erling Haaland, opět Mbappé, Hugo Ekitiké, Victor Osimhen či jména z bundesligy. Problémem je produktivita – Chytil promění v gól jen 13,6 % střel, což může v lepších soutěžích být problém. Naopak si (v evropském srovnání) drží velice solidních 0,57 klíčových přihrávek na zápas.

Zajímavé bude sledovat i situaci kolem Rafiua Durosinmiho, i ten se totiž podle známého insidera ExWHUEmpolyee na síti X pohybuje v hledáčku West Hamu. Díky věku a typologii zřejmě dokonce výše než Chytil, redakce Sportu tyto informace zaznamenala už v průběhu podzimu, byť není jisté, zda jsou založené spíše na tlacích zahraničních agentů Nigerijce. Oba střelci zahraniční potenciál mají, ale je pravděpodobné, že střílet góly ho nadále uvidíme v Česku.

