Děti Joty na hřišti a výhra Liverpoolu. Wolves další prohrou překonali nechtěný rekord
Poprvé od tragické smrti portugalského útočníka Dioga Joty se potkaly poslední dva kluby, v nichž působil. Utkání provázela řada vzpomínek na bývalého kanonýra Liverpoolu a Wolverhamptonu, na hřišti se objevily jeho děti a hráči Reds slavili v jeho stylu. V zápase pak dokráčeli za vítězstvím 2:1 a Wolves se potápějí hlouběji na dno. Déle na výhru v Premier League nečekal žádný tým v historii.
Kapitána Liverpoolu Virgila van Dijka doprovodili na trávník dva vážení hosté, když si červený dres navlékli Jotovy synové Dinis a Duarte. Podobizna jejich otce pak shlížela z tribuny The Kop, vedle ní pak roztáhli diváci další transparent s nápisem „Diogo Jota, navždy v našich srdcích“ a v ochozech stadionu byla i vdova po Jotovi Rute Cardosová.
Když se na hodinách objevil čas 18:00, začali skandovat jméno Dioga Joty fanoušci v sektoru hostů. Následovala minuta společného potlesku celého stadionu a v čase 20:00 se rozezněl liverpoolský chorál zesnulého fotbalisty. Oba tábory vzpomínaly symbolicky podle minuty, která koresponduje s číslem dresu, jenž za každý tým Portugalec oblékal.
„Schopnost držet při sobě byla při některých našich vzestupech a těch nejtvrdších pádech jednou z našich nejdůležitějších vlastností. Když se nad tím vším zamyslíme, tak to, co se stalo za posledních dvanáct měsíců, je horská dráha emocí,“ vzkázal před zápasem trenér Liverpoolu Arne Slot.
Na konci prvního poločasu se pak tribuny Anfieldu dočkaly i gólů od svých oblíbenců. Jako první se prosadil přízemní ránou Ryan Gravenberch a oslavu věnoval právě spoluhráči, který v červenci zahynul při bouračce společně se svým mladším bratrem Andrém Silvou.
Dvě minuty nato slavil také Florian Wirtz, který si tak otevřel svůj střelecký účet v červeném dresu. Dobíhající Ladislav Krejčí už ani ve skluzu nestačil odvrátit druhou branku.
Wolves nejhorší v historii
Další porážka pak znovu prohloubila obrovskou krizi Wolverhamptonu, a jak už je v poslední době zvykem, znamenala také další historickou ostudu. Wolves za osmnáct kol posbírali pouhé dva body a ani jednou nevyhráli, což se v nejvyšší anglické soutěži ještě nikdy nikomu nestalo.
„Vlci“ tak překonali dosavadní nechtěné prvenství Sheffieldu United ze sezony 2020/21, který přetrhl příšernou šňůru právě v osmnáctém kole. Tým s Ladislavem Krejčím v sestavě musí čekat dál.
Navíc Wolves prohráli už jedenáctý zápas Premier League v řadě, čímž vyrovnali třetí nejhorší sérii v dějinách soutěže. Další šanci na zlepšení budou mít v úterý večer na půdě Manchesteru United.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33:11
|42
|2
Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43:17
|40
|3
Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27:18
|36
|4
Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30:26
|32
|5
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|6
Manchester Utd.
|18
|8
|5
|5
|32:28
|29
|7
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|8
Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21:19
|26
|9
Brentford
|18
|8
|2
|8
|28:26
|26
|10
Fulham
|18
|8
|2
|8
|25:26
|26
|11
Everton
|18
|7
|4
|7
|18:20
|25
|12
Brighton
|18
|6
|6
|6
|26:25
|24
|13
Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23:23
|23
|14
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|15
Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27:33
|22
|16
Leeds
|17
|5
|4
|8
|24:31
|19
|17
Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18:28
|18
|18
West Ham
|18
|3
|4
|11
|19:36
|13
|19
Burnley
|18
|3
|3
|12
|19:34
|12
|20
Wolves
|18
|0
|2
|16
|10:39
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup