Předplatné

Jotovy děti na hřišti a výhra Liverpoolu. Wolves další prohrou překonali nechtěný rekord

Liverpoolský kapitán Virgil van Dijk přivedl svůj tým na hřiště ve společnosti dětí Dioga Joty
Liverpoolský kapitán Virgil van Dijk přivedl svůj tým na hřiště ve společnosti dětí Dioga JotyZdroj: Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
Liverpoolský kapitán Virgil van Dijk přivedl svůj tým na hřiště ve společnosti dětí Dioga Joty
Na Anfieldu se v sobotu vzpomínalo na Dioga Jotu, jeho synové šli na hřiště po boku kapitána Virgila van Dijka
Na Anfieldu se v sobotu vzpomínalo na Dioga Jotu, jeho synové šli na hřiště po boku kapitána Virgila van Dijka
Fanoušci na Anfieldu v sobotním duelu proti Wolves vzpomínali na Dioga Jotu
Na Anfieldu se v sobotu vzpomínalo na Dioga Jotu, jeho synové šli na hřiště po boku kapitána Virgila van Dijka
Na Anfieldu se v sobotu vzpomínalo na Dioga Jotu, jeho synové šli na hřiště po boku kapitána Virgila van Dijka
Fanoušci na Anfieldu v sobotním duelu proti Wolves vzpomínali na Dioga Jotu
19
Fotogalerie
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (3)

Poprvé od tragické smrti portugalského útočníka Dioga Joty se potkaly poslední dva kluby, v nichž působil. Utkání provázela řada vzpomínek na bývalého kanonýra Liverpoolu a Wolverhamptonu, na hřišti se objevily jeho děti a hráči Reds slavili v jeho stylu. V zápase pak dokráčeli za vítězstvím 2:1 a Wolves se potápějí hlouběji na dno. Déle na výhru v Premier League nečekal žádný tým v historii.

Kapitána Liverpoolu Virgila van Dijka doprovodili na trávník dva vážení hosté, když si červený dres navlékli Jotovy synové Dinis a Duarte. Podobizna jejich otce pak shlížela z tribuny The Kop, vedle ní pak roztáhli diváci další transparent s nápisem „Diogo Jota, navždy v našich srdcích“ a v ochozech stadionu byla i vdova po Jotovi Rute Cardosová.

Když se na hodinách objevil čas 18:00, začali skandovat jméno Dioga Joty fanoušci v sektoru hostů. Následovala minuta společného potlesku celého stadionu a v čase 20:00 se rozezněl liverpoolský chorál zesnulého fotbalisty. Oba tábory vzpomínaly symbolicky podle minuty, která koresponduje s číslem dresu, jenž za každý tým Portugalec oblékal.

„Schopnost držet při sobě byla při některých našich vzestupech a těch nejtvrdších pádech jednou z našich nejdůležitějších vlastností. Když se nad tím vším zamyslíme, tak to, co se stalo za posledních dvanáct měsíců, je horská dráha emocí,“ vzkázal před zápasem trenér Liverpoolu Arne Slot.

Na konci prvního poločasu se pak tribuny Anfieldu dočkaly i gólů od svých oblíbenců. Jako první se prosadil přízemní ránou Ryan Gravenberch a oslavu věnoval právě spoluhráči, který v červenci zahynul při bouračce společně se svým mladším bratrem Andrém Silvou.

Dvě minuty nato slavil také Florian Wirtz, který si tak otevřel svůj střelecký účet v červeném dresu. Dobíhající Ladislav Krejčí už ani ve skluzu nestačil odvrátit druhou branku.

Wolves nejhorší v historii

Další porážka pak znovu prohloubila obrovskou krizi Wolverhamptonu, a jak už je v poslední době zvykem, znamenala také další historickou ostudu. Wolves za osmnáct kol posbírali pouhé dva body a ani jednou nevyhráli, což se v nejvyšší anglické soutěži ještě nikdy nikomu nestalo.

„Vlci“ tak překonali dosavadní nechtěné prvenství Sheffieldu United ze sezony 2020/21, který přetrhl příšernou šňůru právě v osmnáctém kole. Tým s Ladislavem Krejčím v sestavě musí čekat dál.

Navíc Wolves prohráli už jedenáctý zápas Premier League v řadě, čímž vyrovnali třetí nejhorší sérii v dějinách soutěže. Další šanci na zlepšení budou mít v úterý večer na půdě Manchesteru United.

KonecLIVE
21

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal18133233:1142
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa18123329:1939
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1885530:1929
6Manchester Utd.1885532:2829
7Sunderland1776419:1727
8Crystal Palace1775521:1926
9Brentford1882828:2626
10Fulham1882825:2626
11Everton1874718:2025
12Brighton1866626:2524
13Newcastle1865723:2323
14Tottenham1764726:2322
15Bournemouth1857627:3322
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham18341119:3613
19Burnley18331219:3412
20Wolves18021610:392
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů