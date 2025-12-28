Součkův zimní přestup? Ve West Hamu je teď odstrčený, vedení přesto rozhodlo: Zůstane
Padli s Fulhamem (0:1), topí se v tabulce Premier League pod čárou záchrany. On dostal zase jen štěk, prostor nehodný jména jednoho z nejlepších Čechů, co kdy kopali Premier League. A také muže, jenž za West Ham United odehrál nespočet složitých bitev. Třicetiletý Tomáš Souček je v londýnském klubu odstrčený, to je zřejmé. Přesto to nevypadá, že by měl v zimě měnit dres.
Dvanáct, sedmnáct, osm, osmnáct. Nicotné minutové úseky strávil v posledních čtyřech utkáních Premier League na place Tomáše Souček. Jde o masivní ústup z pozice, již si budoval od zimy 2020, kdy do Londýna dorazil ze Slavie.
Propad je patrný, čísla to dokazují. West Ham má za sebou osmnáct utkání. Souček mohl zasáhnout do patnácti, třikrát chyběl kvůli disciplinárnímu trestu za červenou kartu. Ve všech případech se na plac dostal, jenže jen šestkrát jako člen startovací jedenáctky. Střídal devětkrát.
Naposledy byl v základu na začátku prosince, kdy WHU remizovali v Manchesteru na Old Trafford s místními United. Ostatně od zpropadené reprezentační pauzy, kdy se národní tým utkal se San Marinem a Gibraltarem (13. a 17. listopadu) to byl jeho jediný průnik mezi vyvolené.
Přitom na reprezentační akci - tedy na jejím začátku - se ukázal v dobré náladě, ve dvou utkáních před přestávkou skóroval. „Určitě je to hezčí, když sem přijedu s nějakou formou, teď byla gólová. Zároveň jsme vyhráli poslední dva zápasy. Nálada je lepší a lepší a chci ji maximálně přenést sem do národního týmu. Po těch posledních dvou zápasech se obzvlášť těším na ty další. Vždy to maximálně pomůže a je to plus,“ vykládal v Karviné, v dějišti prvního střetu.
Článek pokračuje pod infografikou.
Proti trpaslíkům se sice rovněž zapsal mezi střelce, ale první výkon byl od mužstva příšerný a druhý zahalil konflikt s fanoušky, v němž měl prsty i Souček. Rázem se zapomnělo na dominantní výhru 6:0.
Po návratu za La Manche navíc pokračovalo klubové strádání, které se dá převést ještě do dvou vypovídajících cifer. Za prvních pět sezon (celkem 194 startů) trávil Souček na hřišti průměrně 88 minut a 50 sekund. V té aktuální spadl při patnácti vystoupeních prakticky na polovinu: 46 minut a 52 sekund.
Přednost teď dostávají mladí
Přesto klub podle informací deníku Sport rozhodně nepočítá s tím, že by českého