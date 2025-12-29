Předplatné

Na vedení West Hamu se valí zlost, diváci drželi červené karty. Co se s klubem děje?

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Fulham 0:1. Souček odehrál deset minut, domácí ale padli • Zdroj: Canal+ Sport
Zklamaní hráči West Hamu
Fanoušci West Hamu vytáhli červené karty jako protest proti většinovému vlastníkovi Davidu Sullivanovi
Radek Špryňar
Anglie - Premier League
Ve východním Londýně panuje ponurá nálada. Soubor „Kladivářů“ se přilepil na sestupovou pozici a nezná plán útěku. Sobotní marnost 0:1 s Fulhamem jen v plné nahotě odhalila současnou krizi týmu Tomáše Součka. Fanoušci přestávají mít pochopení. Někteří z nich v hledišti London Stadium drželi červené karty, žádají odchod většinového vlastníka Davida Sullivana. V klubu drží sedmadvacetiprocentní balík akcií Daniel Křetínský.

Běžela sedmasedmdesátá minuta. U čáry poskakoval dlouhán s osmadvacítkou na zádech. Tomáš Souček. Od půlky listopadu se pro českého reprezentanta nic nemění. Portugalský trenér Nuňo Espírito Santos jej využívá pouze jako náhradníka. Stejné tomu bylo i proti Fulhamu.

Třicetiletý záložník vkročil na plac, rozdal spoluhráčům nové úkoly a toužil změnit bezgólový stav. Jak to v poslední době bývá, stal se pravý opak. Po jedné z rušivých akcí soka komicky chyboval mladý zadák Oliver Scarles, promáchl letící míč, následoval centr Harryho Wilsona a rozhodující koncovka Raula Jimeneze.

Souček nevěřícně zvedl oči k nebi. Snad se modlil, aby příběh West Hamu nepokračoval sestupovou kapitolou. Sám se pak snažil vybojovat v šestnáctce hostí aspoň remízový výsledek, leč marně. Na rekordní českou gólovou trefu v Premier League stále čeká. Pořád je na kótě osmatřicet, stejně jako Patrik Berger.

Situace je vyhrocená

Na London Stadium panovala v sobotním odpoledni ponurá nálada. Záběry televizních kamer dokreslily aktuální rozpoložení celé organizace. Bezduché výrazy se střídaly s pohledy veliké naštvanosti, až zlosti. Nejradikálnější fanoušci drželi v rukou červené karty a skandovali „vyhoďte představenstvo“ coby součást protestu proti většinovému majiteli Davidu Sullivanovi a místopředsedkyni Karren Bradyové.

Není divu, že příznivci Hammers šílí vzteky. Klub vyhrál na domácím hřišti jen dva z devíti utkání v aktuální sezoně, pošesté v řadě padl v londýnských derby a v tabulce je na osmnáctém místě s pětibodovým mankem za Nottinghamem. Už se zase volá po změně na trenérském postu. V září byl odvolán Graham Potter, jehož nahradil Santos. Nic moc se nezměnilo…

V Anglii se experti s WHU nemažou. „Co se to s nimi děje? Jsou hrozní,“ koulel očima Jamie O´Hara, někdejší hráč Premier League, v pořadu The Sports Bar. Podle břitkého komentátora si Kladiváři v případě sestupu nezaslouží hrát na London Stadium. Jen pro připomenutí, nádherný moderní skvost byl postaven před olympiádou v roce 2012.

„Pokud Hammers spadnou, neměli by mít povoleno tady hrát. Ať sdílí stadion s Leyton Orient nebo tak něco. Je nepřijatelné hrát na olympijském stadionu v Championship. Tenhle kolos je zvyklý sledovat vítěze, zlaté medailisty, a tady by se měla hrát druhá liga? Ne, je to nepřijatelné,“ rozčiloval se O´Hara.

Situace je vyhrocená. Na druhou stranu, v Premier League není odehrána ani polovina soutěže. Součkův klub má dalších dvacet zápasů k výstupu z podpalubí.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal18133233:1142
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa18123329:1939
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1885530:1929
6Manchester Utd.1885532:2829
7Sunderland1877420:1828
8Brentford1882828:2626
9Crystal Palace1875621:2026
10Fulham1882825:2626
11Tottenham1874727:2325
12Everton1874718:2025
13Brighton1866626:2524
14Newcastle1865723:2323
15Bournemouth1857627:3322
16Leeds1855825:3220
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham18341119:3613
19Burnley18331219:3412
20Wolves18021610:392
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

