Na vedení West Hamu se valí zlost, diváci drželi červené karty. Co se s klubem děje?
Ve východním Londýně panuje ponurá nálada. Soubor „Kladivářů“ se přilepil na sestupovou pozici a nezná plán útěku. Sobotní marnost 0:1 s Fulhamem jen v plné nahotě odhalila současnou krizi týmu Tomáše Součka. Fanoušci přestávají mít pochopení. Někteří z nich v hledišti London Stadium drželi červené karty, žádají odchod většinového vlastníka Davida Sullivana. V klubu drží sedmadvacetiprocentní balík akcií Daniel Křetínský.
Běžela sedmasedmdesátá minuta. U čáry poskakoval dlouhán s osmadvacítkou na zádech. Tomáš Souček. Od půlky listopadu se pro českého reprezentanta nic nemění. Portugalský trenér Nuňo Espírito Santos jej využívá pouze jako náhradníka. Stejné tomu bylo i proti Fulhamu.
Třicetiletý záložník vkročil na plac, rozdal spoluhráčům nové úkoly a toužil změnit bezgólový stav. Jak to v poslední době bývá, stal se pravý opak. Po jedné z rušivých akcí soka komicky chyboval mladý zadák Oliver Scarles, promáchl letící míč, následoval centr Harryho Wilsona a rozhodující koncovka Raula Jimeneze.
Souček nevěřícně zvedl oči k nebi. Snad se modlil, aby příběh West Hamu nepokračoval sestupovou kapitolou. Sám se pak snažil vybojovat v šestnáctce hostí aspoň remízový výsledek, leč marně. Na rekordní českou gólovou trefu v Premier League stále čeká. Pořád je na kótě osmatřicet, stejně jako Patrik Berger.
Situace je vyhrocená
Na London Stadium panovala v sobotním odpoledni ponurá nálada. Záběry televizních kamer dokreslily aktuální rozpoložení celé organizace. Bezduché výrazy se střídaly s pohledy veliké naštvanosti, až zlosti. Nejradikálnější fanoušci drželi v rukou červené karty a skandovali „vyhoďte představenstvo“ coby součást protestu proti většinovému majiteli Davidu Sullivanovi a místopředsedkyni Karren Bradyové.
Není divu, že příznivci Hammers šílí vzteky. Klub vyhrál na domácím hřišti jen dva z devíti utkání v aktuální sezoně, pošesté v řadě padl v londýnských derby a v tabulce je na osmnáctém místě s pětibodovým mankem za Nottinghamem. Už se zase volá po změně na trenérském postu. V září byl odvolán Graham Potter, jehož nahradil Santos. Nic moc se nezměnilo…
V Anglii se experti s WHU nemažou. „Co se to s nimi děje? Jsou hrozní,“ koulel očima Jamie O´Hara, někdejší hráč Premier League, v pořadu The Sports Bar. Podle břitkého komentátora si Kladiváři v případě sestupu nezaslouží hrát na London Stadium. Jen pro připomenutí, nádherný moderní skvost byl postaven před olympiádou v roce 2012.
„Pokud Hammers spadnou, neměli by mít povoleno tady hrát. Ať sdílí stadion s Leyton Orient nebo tak něco. Je nepřijatelné hrát na olympijském stadionu v Championship. Tenhle kolos je zvyklý sledovat vítěze, zlaté medailisty, a tady by se měla hrát druhá liga? Ne, je to nepřijatelné,“ rozčiloval se O´Hara.
Situace je vyhrocená. Na druhou stranu, v Premier League není odehrána ani polovina soutěže. Součkův klub má dalších dvacet zápasů k výstupu z podpalubí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33:11
|42
|2
Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43:17
|40
|3
Aston Villa
|18
|12
|3
|3
|29:19
|39
|4
Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30:26
|32
|5
Chelsea
|18
|8
|5
|5
|30:19
|29
|6
Manchester Utd.
|18
|8
|5
|5
|32:28
|29
|7
Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20:18
|28
|8
Brentford
|18
|8
|2
|8
|28:26
|26
|9
Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21:20
|26
|10
Fulham
|18
|8
|2
|8
|25:26
|26
|11
Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27:23
|25
|12
Everton
|18
|7
|4
|7
|18:20
|25
|13
Brighton
|18
|6
|6
|6
|26:25
|24
|14
Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23:23
|23
|15
Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27:33
|22
|16
Leeds
|18
|5
|5
|8
|25:32
|20
|17
Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18:28
|18
|18
West Ham
|18
|3
|4
|11
|19:36
|13
|19
Burnley
|18
|3
|3
|12
|19:34
|12
|20
Wolves
|18
|0
|2
|16
|10:39
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup