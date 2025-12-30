Předplatné

Galerie střeďáků WHU: s kým bojuje Souček o místo? Chlapec z akademie i monacký „klon“

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Fulham 0:1. Souček odehrál deset minut, domácí ale padli • Zdroj: Canal+ Sport
Zklamaní hráči West Hamu
Český záložník Tomáš Souček
Fanoušci West Hamu vytáhli červené karty jako protest proti většinovému vlastníkovi Davidu Sullivanovi
Fanoušci West Hamu vytáhli červené karty jako protest proti většinovému vlastníkovi Davidu Sullivanovi
Fotbalisté Manchesteru City si poradili s West Hamem, doma vyhráli 3:0
Fotbalisté Manchesteru City si poradili s West Hamem, doma vyhráli 3:0
Fotbalisté Manchesteru City si poradili s West Hamem, doma vyhráli 3:0
12
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Další (možná) osudový trojitý střet je před nimi. Sedí na osmnácté pozici Premier League, což by na konci sezony znamenalo sesun do Championship. Fotbalisté West Hamu United však mají nyní možnost vyskočit výše, trio soupeřů v následujícím týdnu vybízí k bodování: v úterý doma Brighton (13. místo), v sobotu zájezd k beznadějně utopeným Wolves i s Ladislavem Krejčím, za další tři dny na svém stadionu sedmnáctý Nottingham, za kterým vlají se ztrátou pěti bodů. Jde o to, zda u toho bude na place Tomáš Souček. Tady jsou čtyři konkurenti, s nimiž se pere o místo ve formaci se dvěma střeďáky.

Freddie Potts (22)

  • Zápasy: 13

  • Minuty: 902

  • Góly: 0

  • Asistence: 1

Chlapec z klubové akademie měl pozvolný, ale také úspěšný vstup do prvního mužstva. Když začal v listopadu dostávat šance v základní sestavě, při prvních třech pokusech nepoznal prohru. Přinesl bojovnost, v prvních třech duelech ovládl více soubojů jen El Hadji Malick Diouf. Potts však přidal devět skluzů. Pak už to šlo dolů, přesto… „Přišel jsem v šesti a tohle je sen. Sem jsem se chtěl probojovat,“ říká. Nyní je jednička ve středu pole.

xG/na zápas: 0,3/0,03
Střely na zápas/na bránu: 0,3/66,7 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 36,32/81,9 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 5,39/72,2 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 4,59/60,9 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 2,29/65,2 %

Mateus Fernandes (21)

  • Zápasy: 16

  • Minuty: 1331

  • Góly: 2

  • Asistence: 1

Nedivte se, že hraje. Další portugalský zázrak dorazil v létě ze Southamptonu za 45 milionů eur, čímž se stal třetím nejdražším hráčem v historii WHU. Tomáš Souček nestál ani polovinu… Nevysoký technik vydělal bývalému klubu 30 milionů eur za jedinou sezonu a do Londýna se těšil. „Je to velký krok, město, klub, stadion, všechno je velké,“ vykládal po podpisu. Nyní je možné, že se se svým bývalým týmem bude potkávat v příští sezoně ve druhé lize.

xG/na zápas: 0,85/0,06
Střely na zápas/na bránu: 0,74/18,2 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 36,65/88,4 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 3,99/78 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 6,69/55,6 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 1,22/44,4 %

Soungoutou Magassa (22)

  • Zápasy: 12

  • Minuty: 669

  • Góly: 1

  • Asistence: 0

V posledních utkáních se tvrdě prosazuje do základní sestavy, staví se vedle Freddieho Pottse. Jde o defenzivního borce, což dokazují vysoká čísla, na něž se dostane v soubojích. Zvládne však i takzvaného box to box záložníka, tedy pozici číslo osm, měří 188 centimetrů. Jde teda tak trochu o Součkův klon. V létě přišel z Monaka za 17 milionů liber, měl zkušenosti i z Ligy mistrů, na kontě má i stříbrnou medaili z olympijských her v Paříži v roce 2024.

xG/na zápas: 0,68/0,09
Střely na zápas/na bránu: 0,4/66,7 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 34,44/82,4 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 2,96/72,7 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 8,07/57,3 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 3,42/33,3 %

Guido Rodriguez (31)

  • Zápasy: 5

  • Minuty: 186

  • Góly: 0

  • Asistence: 0

Jedenatřicetiletý Argentinec zůstává v pozadí. Přitom má víc trofejí než celý West Ham, je třeba mistr světa z Kataru, kde si konečně pro triumf na mundialu došel Lionel Messi. Guido Rodriguez se připojil k WHU v létě po konci smlouvy v Betisu Sevilla, kde působil čtyři a půl roku. Má zajímavá kombinační čísla, zejména úspěšnost přihrávek, v čemž spoluhráče převyšuje. Přesto byl v základní sestavě jen dvakrát.

xG/na zápas: 0
Střely na zápas/na bránu: 0,49/0 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 34,35/90,1 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 6,29/84,6 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 6,29/69,2 %/
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 1,45/33,3 %

Tomáš Souček (30)

  • Zápasy: 15

  • Minuty: 688

  • Góly: 2

  • Asistence: 0

Když byl naposledy v základu, WHU uhráli bod proti Manchesteru United. Od té doby jen střídal na pár minut a tým bral jedinou remízu při čtyřech pokusech. Mluví se o jeho možném odchodu, ale vedení chce nyní už českého exkapitána podržet. Není divu, narozdíl od konkurentů ve středu zálohy má zkušenosti a také umí být produktivní. Boje o záchranu těžko zvládne mužstvo plné zelenáčů…

xG/na zápas: 1,88/0,25
Střely na zápas/na bránu: 1,05/62,5 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 26,95/72,8 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 4,06/51,6 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 3,66/60,7 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 6,41/53,1 %

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal18133233:1142
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa18123329:1939
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1885530:1929
6Manchester Utd.1885532:2829
7Sunderland1877420:1828
8Brentford1882828:2626
9Crystal Palace1875621:2026
10Fulham1882825:2626
11Tottenham1874727:2325
12Everton1874718:2025
13Brighton1866626:2524
14Newcastle1865723:2323
15Bournemouth1857627:3322
16Leeds1855825:3220
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham18341119:3613
19Burnley18331219:3412
20Wolves18021610:392
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů