Galerie střeďáků WHU: s kým bojuje Souček o místo? Chlapec z akademie i monacký „klon“
Další (možná) osudový trojitý střet je před nimi. Sedí na osmnácté pozici Premier League, což by na konci sezony znamenalo sesun do Championship. Fotbalisté West Hamu United však mají nyní možnost vyskočit výše, trio soupeřů v následujícím týdnu vybízí k bodování: v úterý doma Brighton (13. místo), v sobotu zájezd k beznadějně utopeným Wolves i s Ladislavem Krejčím, za další tři dny na svém stadionu sedmnáctý Nottingham, za kterým vlají se ztrátou pěti bodů. Jde o to, zda u toho bude na place Tomáš Souček. Tady jsou čtyři konkurenti, s nimiž se pere o místo ve formaci se dvěma střeďáky.
Freddie Potts (22)
Zápasy: 13
Minuty: 902
Góly: 0
Asistence: 1
Chlapec z klubové akademie měl pozvolný, ale také úspěšný vstup do prvního mužstva. Když začal v listopadu dostávat šance v základní sestavě, při prvních třech pokusech nepoznal prohru. Přinesl bojovnost, v prvních třech duelech ovládl více soubojů jen El Hadji Malick Diouf. Potts však přidal devět skluzů. Pak už to šlo dolů, přesto… „Přišel jsem v šesti a tohle je sen. Sem jsem se chtěl probojovat,“ říká. Nyní je jednička ve středu pole.
xG/na zápas: 0,3/0,03
Střely na zápas/na bránu: 0,3/66,7 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 36,32/81,9 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 5,39/72,2 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 4,59/60,9 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 2,29/65,2 %
Mateus Fernandes (21)
Zápasy: 16
Minuty: 1331
Góly: 2
Asistence: 1
Nedivte se, že hraje. Další portugalský zázrak dorazil v létě ze Southamptonu za 45 milionů eur, čímž se stal třetím nejdražším hráčem v historii WHU. Tomáš Souček nestál ani polovinu… Nevysoký technik vydělal bývalému klubu 30 milionů eur za jedinou sezonu a do Londýna se těšil. „Je to velký krok, město, klub, stadion, všechno je velké,“ vykládal po podpisu. Nyní je možné, že se se svým bývalým týmem bude potkávat v příští sezoně ve druhé lize.
xG/na zápas: 0,85/0,06
Střely na zápas/na bránu: 0,74/18,2 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 36,65/88,4 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 3,99/78 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 6,69/55,6 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 1,22/44,4 %
Soungoutou Magassa (22)
Zápasy: 12
Minuty: 669
Góly: 1
Asistence: 0
V posledních utkáních se tvrdě prosazuje do základní sestavy, staví se vedle Freddieho Pottse. Jde o defenzivního borce, což dokazují vysoká čísla, na něž se dostane v soubojích. Zvládne však i takzvaného box to box záložníka, tedy pozici číslo osm, měří 188 centimetrů. Jde teda tak trochu o Součkův klon. V létě přišel z Monaka za 17 milionů liber, měl zkušenosti i z Ligy mistrů, na kontě má i stříbrnou medaili z olympijských her v Paříži v roce 2024.
xG/na zápas: 0,68/0,09
Střely na zápas/na bránu: 0,4/66,7 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 34,44/82,4 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 2,96/72,7 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 8,07/57,3 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 3,42/33,3 %
Guido Rodriguez (31)
Zápasy: 5
Minuty: 186
Góly: 0
Asistence: 0
Jedenatřicetiletý Argentinec zůstává v pozadí. Přitom má víc trofejí než celý West Ham, je třeba mistr světa z Kataru, kde si konečně pro triumf na mundialu došel Lionel Messi. Guido Rodriguez se připojil k WHU v létě po konci smlouvy v Betisu Sevilla, kde působil čtyři a půl roku. Má zajímavá kombinační čísla, zejména úspěšnost přihrávek, v čemž spoluhráče převyšuje. Přesto byl v základní sestavě jen dvakrát.
xG/na zápas: 0
Střely na zápas/na bránu: 0,49/0 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 34,35/90,1 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 6,29/84,6 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 6,29/69,2 %/
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 1,45/33,3 %
Tomáš Souček (30)
Zápasy: 15
Minuty: 688
Góly: 2
Asistence: 0
Když byl naposledy v základu, WHU uhráli bod proti Manchesteru United. Od té doby jen střídal na pár minut a tým bral jedinou remízu při čtyřech pokusech. Mluví se o jeho možném odchodu, ale vedení chce nyní už českého exkapitána podržet. Není divu, narozdíl od konkurentů ve středu zálohy má zkušenosti a také umí být produktivní. Boje o záchranu těžko zvládne mužstvo plné zelenáčů…
xG/na zápas: 1,88/0,25
Střely na zápas/na bránu: 1,05/62,5 %
Přihrávky na zápas/úspěšné: 26,95/72,8 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 4,06/51,6 %
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 3,66/60,7 %
Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 6,41/53,1 %
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33:11
|42
|2
Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43:17
|40
|3
Aston Villa
|18
|12
|3
|3
|29:19
|39
|4
Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30:26
|32
|5
Chelsea
|18
|8
|5
|5
|30:19
|29
|6
Manchester Utd.
|18
|8
|5
|5
|32:28
|29
|7
Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20:18
|28
|8
Brentford
|18
|8
|2
|8
|28:26
|26
|9
Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21:20
|26
|10
Fulham
|18
|8
|2
|8
|25:26
|26
|11
Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27:23
|25
|12
Everton
|18
|7
|4
|7
|18:20
|25
|13
Brighton
|18
|6
|6
|6
|26:25
|24
|14
Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23:23
|23
|15
Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27:33
|22
|16
Leeds
|18
|5
|5
|8
|25:32
|20
|17
Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18:28
|18
|18
West Ham
|18
|3
|4
|11
|19:36
|13
|19
Burnley
|18
|3
|3
|12
|19:34
|12
|20
Wolves
|18
|0
|2
|16
|10:39
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup