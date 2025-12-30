Předplatné

Krejčí v hlavní roli! Skóroval na Old Trafford a trefil bod. Souček znovu jen střídal

iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalová Premier League pokračuje v ostrém svátečním tempu, po jednodenní pauze načala 19. kolo. A v dobrém na něj bude vzpomínat Ladislav Krejčí! Nejprve sice smolně tečoval střelu, která poslala Manchester United do vedení. Pak se ale hlavičkou sám prosadil a zařídil pro Wolverhampton bod za remízu 1:1. Tomáš Souček nastoupil za West Ham až v závěru zápasu, i on byl svědkem remízy. Arsenal ve šlágru rozdrtil Aston Villu 4:1.

K úvodní brance domácího útočníka Zirkzeeho přispěl Krejčí nešťastnou tečí břichem. Těsně před poločasem bývalý kapitán pražské Sparty skóroval hlavou po rohovém kopu, který k němu prodloužil právě Zirkzee, a navázal na zářijový zásah proti Leedsu.

Wolverhampton přerušil sérii 11 ligových porážek, nicméně na záchranu z posledního místa ztrácí propastných 15 bodů. Manchester je v neúplné tabulce šestý.

Lídr soutěže Arsenal zvítězil 4:1 nad třetí Aston Villou. O jednoznačné výhře rozhodl až ve druhém poločase, kdy vstřelil všechny čtyři branky. Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který má k dobru čtvrteční zápas na hřišti sedmého Sunderlandu. Aston Villa prohrála po 11 vítězstvích.

Chelsea remizovala 2:2 s Bournemouthem a potřetí za sebou ztratila body. Stejně skončil zápas West Hamu s Brightonem, do něhož v 82. minutě naskočil Tomáš Souček. West Ham poosmé za sebou nezvítězil, přestože v utkání vedl stejně jako v posledním vzájemném zápase s Brightonem na začátku prosince. V dresu Kladivářů se trefili Bowen a z penalty Paquetá. Za hosty skóre vyrovnali Welbeck, který proměnil jednu ze dvou penalt, a Veltman.

Brighton na hřišti West Hamu od postupu mezi ligovou elitu v roce 2017 neprohrál podeváté po sobě a v tabulce je na 14. místě. West Ham je osmnáctý se čtyřbodovou ztrátou na záchranu.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal19143237:1245
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa19123430:2339
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1986532:2130
6Manchester Utd.1986533:2930
7Sunderland1877420:1828
8Everton1984720:2028
9Brentford1882828:2626
10Newcastle1975726:2426
11Crystal Palace1875621:2026
12Fulham1882825:2626
13Tottenham1874727:2325
14Brighton1967628:2725
15Bournemouth1958629:3523
16Leeds1855825:3220
17Nottingham Forest19531118:3018
18West Ham19351121:3814
19Burnley19331320:3712
20Wolves19031611:403
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
