Předplatné

ONLINE: Krejčí skóroval na Old Trafforfd, tečoval ale i střelu do vlastní sítě

Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamtonu skóroval na Old Trafford proti Manchesteru United
Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamtonu skóroval na Old Trafford proti Manchesteru UnitedZdroj: ČTK / Dave Thompson
Český reprezentant Ladislav Krejčí
2
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (6)

Fotbalová Premier League pokračuje v ostrém svátečním tempu, po jednodenní pauze načíná své 19. kolo. Tomáš Souček začíná zápas West Hamu s Brightonem znovu na lavičce náhradníků. Wolverhampton s Ladislavem Krejčí hraje další obtížný zápas, tentokrát utkání na slavném Old Trafford proti Manchesteru United. ONLINE přenosy všech duelů kola sledujte na iSportu.

LIVE 2. kolo
22Tipsport4,21,3710Detail
LIVE 2. kolo
12Tipsport130111,04Detail
LIVE 2. kolo
22Tipsport91,276,4Detail
LIVE 2. kolo
02Tipsport8008001,01Detail
LIVE 2. kolo
10Tipsport1,156,620Detail
LIVE 2. kolo
11Tipsport1,82,96,6Detail
LIVE
--Tipsport1.544.455.84Detail
LIVE
--Tipsport2.23.313.46Detail
LIVE
--Tipsport2.233.553.17Detail
LIVE
--Tipsport7.034.851.43Detail
Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal18133233:1142
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa18123329:1939
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1885530:1929
6Manchester Utd.1885532:2829
7Sunderland1877420:1828
8Brentford1882828:2626
9Crystal Palace1875621:2026
10Fulham1882825:2626
11Tottenham1874727:2325
12Everton1874718:2025
13Brighton1866626:2524
14Newcastle1865723:2323
15Bournemouth1857627:3322
16Leeds1855825:3220
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham18341119:3613
19Burnley18331219:3412
20Wolves18021610:392
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Vstoupit do diskuze (6)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů