ONLINE: Souček zůstal znovu jen na lavičce, Krejčího čeká bitva na Old Trafford
Fotbalová Premier League pokračuje v ostrém svátečním tempu, po jednodenní pauze načíná své 19. kolo. Tomáš Souček začíná zápas West Hamu s Brightonem znovu na lavičce náhradníků. Wolverhampton s Ladislavem Krejčí hraje další obtížný zápas, tentokrát utkání na slavném Old Trafford proti Manchesteru United. ONLINE přenosy všech duelů kola sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33:11
|42
|2
Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43:17
|40
|3
Aston Villa
|18
|12
|3
|3
|29:19
|39
|4
Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30:26
|32
|5
Chelsea
|18
|8
|5
|5
|30:19
|29
|6
Manchester Utd.
|18
|8
|5
|5
|32:28
|29
|7
Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20:18
|28
|8
Brentford
|18
|8
|2
|8
|28:26
|26
|9
Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21:20
|26
|10
Fulham
|18
|8
|2
|8
|25:26
|26
|11
Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27:23
|25
|12
Everton
|18
|7
|4
|7
|18:20
|25
|13
Brighton
|18
|6
|6
|6
|26:25
|24
|14
Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23:23
|23
|15
Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27:33
|22
|16
Leeds
|18
|5
|5
|8
|25:32
|20
|17
Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18:28
|18
|18
West Ham
|18
|3
|4
|11
|19:36
|13
|19
Burnley
|18
|3
|3
|12
|19:34
|12
|20
Wolves
|18
|0
|2
|16
|10:39
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup