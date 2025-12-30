ONLINE: Souček zůstal znovu jen na lavičce, Krejčího čeká bitva na Old Trafford

Předplatné

Český reprezentant Ladislav Krejčí
Anglie - Premier League
Fotbalová Premier League pokračuje v ostrém svátečním tempu, po jednodenní pauze načíná své 19. kolo. Tomáš Souček začíná zápas West Hamu s Brightonem znovu na lavičce náhradníků. Wolverhampton s Ladislavem Krejčí hraje další obtížný zápas, tentokrát utkání na slavném Old Trafford proti Manchesteru United. ONLINE přenosy všech duelů kola sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal18133233:1142
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa18123329:1939
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1885530:1929
6Manchester Utd.1885532:2829
7Sunderland1877420:1828
8Brentford1882828:2626
9Crystal Palace1875621:2026
10Fulham1882825:2626
11Tottenham1874727:2325
12Everton1874718:2025
13Brighton1866626:2524
14Newcastle1865723:2323
15Bournemouth1857627:3322
16Leeds1855825:3220
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham18341119:3613
19Burnley18331219:3412
20Wolves18021610:392
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
