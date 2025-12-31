SESTŘIHY: Krejčí v hlavní roli! Skóroval na Old Trafford, Souček znovu jen střídal
Fotbalová Premier League pokračuje v ostrém svátečním tempu, po jednodenní pauze načala 19. kolo. A v dobrém na něj bude vzpomínat Ladislav Krejčí! Nejprve sice smolně tečoval střelu, která poslala Manchester United do vedení. Pak se ale hlavičkou sám prosadil a zařídil pro Wolverhampton bod za remízu 1:1. Tomáš Souček nastoupil za West Ham až v závěru zápasu, i on byl svědkem remízy. Arsenal ve šlágru rozdrtil Aston Villu 4:1.
K úvodní brance domácího útočníka Zirkzeeho přispěl Krejčí nešťastnou tečí břichem. Těsně před poločasem bývalý kapitán pražské Sparty skóroval hlavou po rohovém kopu, který k němu prodloužil právě Zirkzee, a navázal na zářijový zásah proti Leedsu.
Wolverhampton přerušil sérii 11 ligových porážek, nicméně na záchranu z posledního místa ztrácí propastných 15 bodů. Manchester je v neúplné tabulce šestý.
Lídr soutěže Arsenal zvítězil 4:1 nad třetí Aston Villou. O jednoznačné výhře rozhodl až ve druhém poločase, kdy vstřelil všechny čtyři branky. Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který má k dobru čtvrteční zápas na hřišti sedmého Sunderlandu. Aston Villa prohrála po 11 vítězstvích.
Chelsea remizovala 2:2 s Bournemouthem a potřetí za sebou ztratila body. Stejně skončil zápas West Hamu s Brightonem, do něhož v 82. minutě naskočil Tomáš Souček. West Ham poosmé za sebou nezvítězil, přestože v utkání vedl stejně jako v posledním vzájemném zápase s Brightonem na začátku prosince. V dresu Kladivářů se trefili Bowen a z penalty Paquetá. Za hosty skóre vyrovnali Welbeck, který proměnil jednu ze dvou penalt, a Veltman.
Brighton na hřišti West Hamu od postupu mezi ligovou elitu v roce 2017 neprohrál podeváté po sobě a v tabulce je na 14. místě. West Ham je osmnáctý se čtyřbodovou ztrátou na záchranu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37:12
|45
|2
Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43:17
|40
|3
Aston Villa
|19
|12
|3
|4
|30:23
|39
|4
Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30:26
|32
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20:18
|28
|8
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|9
Brentford
|18
|8
|2
|8
|28:26
|26
|10
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|11
Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21:20
|26
|12
Fulham
|18
|8
|2
|8
|25:26
|26
|13
Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27:23
|25
|14
Brighton
|19
|6
|7
|6
|28:27
|25
|15
Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29:35
|23
|16
Leeds
|18
|5
|5
|8
|25:32
|20
|17
Nottingham Forest
|19
|5
|3
|11
|18:30
|18
|18
West Ham
|19
|3
|5
|11
|21:38
|14
|19
Burnley
|19
|3
|3
|13
|20:37
|12
|20
Wolves
|19
|0
|3
|16
|11:40
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup