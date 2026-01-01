SESTŘIHY: Krejčí v hlavní roli, skóroval na Old Trafford. Ztráty favoritů a remízový Nový rok
Fotbalová Premier League pokračovala v ostrém svátečním tempu, po jednodenní pauze se odehrálo 19. kolo. A v dobrém na něj bude vzpomínat Ladislav Krejčí! Nejprve sice smolně tečoval střelu, která poslala Manchester United do vedení. Pak se ale hlavičkou sám prosadil a zařídil pro Wolverhampton bod za remízu 1:1. Tomáš Souček nastoupil za West Ham až v závěru zápasu, i on byl svědkem remízy. Arsenal ve šlágru rozdrtil Aston Villu 4:1. Na Nový rok se odehrály další čtyři zápasy a všechny skončily remízou. Navíc přinesly ztráty papírových favoritů, třeba Liverpoolu proti Leedsu nebo Manchesteru City proti Sunderlandu.
K úvodní brance domácího útočníka Zirkzeeho přispěl Krejčí nešťastnou tečí břichem. Těsně před poločasem bývalý kapitán pražské Sparty skóroval hlavou po rohovém kopu, který k němu prodloužil právě Zirkzee, a navázal na zářijový zásah proti Leedsu.
Wolverhampton přerušil sérii jedenácti ligových porážek, nicméně na záchranu z posledního místa ztrácí propastných patnáct bodů. Manchester je v neúplné tabulce šestý.
Lídr soutěže Arsenal zvítězil 4:1 nad třetí Aston Villou. O jednoznačné výhře rozhodl až ve druhém poločase, kdy vstřelil všechny čtyři branky. Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který má k dobru čtvrteční zápas na hřišti sedmého Sunderlandu. Aston Villa prohrála po jedenácti vítězstvích.
Chelsea remizovala 2:2 s Bournemouthem a potřetí za sebou ztratila body. Stejně skončil zápas West Hamu s Brightonem, do něhož v 82. minutě naskočil Tomáš Souček. West Ham poosmé za sebou nezvítězil, přestože v utkání vedl stejně jako v posledním vzájemném zápase s Brightonem na začátku prosince. V dresu Kladivářů se trefili Bowen a z penalty Paquetá. Za hosty skóre vyrovnali Welbeck, který proměnil jednu ze dvou penalt, a Veltman.
Brighton na hřišti West Hamu od postupu mezi ligovou elitu v roce 2017 neprohrál podeváté po sobě a v tabulce je na čtrnáctém místě. West Ham je osmnáctý se čtyřbodovou ztrátou na záchranu.
Na Nový rok se jen remizovalo
Liverpool uhrál doma pouze bezbrankovou remízu s Leedsem. Úřadující mistr nenavázal na předchozí tři vítězství a na čtvrtém místě tabulky ztrácí už dvanáct bodů na vedoucí Arsenal. Leeds prodloužil sérii bez porážky na šest zápasů a na šestnáctém místě má sedmibodový náskok na pásmo sestupu.
Liverpool opakovaně hrozil šancemi Ekitikého, Wirtze nebo Van Dijka, brankáře Lucase Perriho ale hráči nepřekonali. Kanonýr Leedsu Calvert-Lewin v 81. minutě krátce slavil gól, kvůli ofsajdu ale rozhodčí branku neuznal. Osmadvacetiletý útočník vyšel střelecky naprázdno poprvé po šesti zápasech.
Crystal Palace na svém stadionu remizoval s Fulhamem 1:1. Na trefu domácího Matety deset minut před koncem odpověděl Cairney. Crystal Palace bodoval po třech porážkách a na devátém místě zůstal o skóre před dnešním soupeřem, který naopak klopýtl po sérii tří triumfů.
Manchester City nedokázal zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jeho ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v tabulce mu po sérii tří remíz patří sedmá příčka.
CItyzens se v šesté minutě radovali z branky, těsný ofsajd střelce Bernarda Silvy však oslavy překazil. Svěřenci Pepa Guardioly si po zbytek zápasu drželi herní převahu, ale ke třem bodům jim nepomohl ani návrat hvězdného záložníka Rodriho. Vítěz Zlatého míče za rok 2024 nastoupil v Premier League poprvé od 2. listopadu, trápilo ho zranění stehenního svalu.
Trenér Tottenhamu Thomas Frank poprvé od letního přesunu zavítal na stadion bývalého klubu Brentfordu a také tento zápas skončil bezbrankovou remízou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37:12
|45
|2
Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43:17
|41
|3
Aston Villa
|19
|12
|3
|4
|30:23
|39
|4
Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30:26
|33
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20:18
|29
|8
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|9
Brentford
|19
|8
|3
|8
|28:26
|27
|10
Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22:21
|27
|11
Fulham
|19
|8
|3
|8
|26:27
|27
|12
Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27:23
|26
|13
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|14
Brighton
|19
|6
|7
|6
|28:27
|25
|15
Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29:35
|23
|16
Leeds
|19
|5
|6
|8
|25:32
|21
|17
Nottingham Forest
|19
|5
|3
|11
|18:30
|18
|18
West Ham
|19
|3
|5
|11
|21:38
|14
|19
Burnley
|19
|3
|3
|13
|20:37
|12
|20
Wolves
|19
|0
|3
|16
|11:40
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup