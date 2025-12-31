Krejčí dal gól United: Pozitivní konec roku. Haraslín vtipkoval, Wolves shánějí posily
Kolem půlnoci sdílel na sociální síti Instagram fotografii, ke které připojil následující vzkaz: „Pozitivní zakončení roku.“ Český fotbalista Ladislav Krejčí skóroval v úterním utkání anglické ligy na hřišti Manchesteru United (1:1) a zařídil beznadějně poslednímu Wolverhamptonu teprve třetí bod v této sezoně. „Měli jsme pár dobrých šancí a aspoň něco si ze zápasu odnesli. To je pokrok,“ uvedl trenér Rob Edwards v rozhovoru pro Sky Sports.
Sprintoval s vážným výrazem ve tváři do rohu hřiště, projel se dobrých pár metrů po kolenou a hlasitě zakřičel do zaplněných tribun. Ladislav Krejčí prožil na stadionu Old Trafford vskutku emotivní moment.
Na jeho vyrovnávací gól vtipně zareagoval Lukáš Haraslín, bývalý spoluhráč ze Sparty. „Toto jsi měl vždycky. Obalovačka hlavou,“ napsal mu na Instagram. Narážel tím na způsob, jakým český reprezentant překonal brankáře Senneho Lammense.
Wolverhampton zahrával v závěru prvního poločasu rohový kop. Joshua Zirkzee, útočník United, špatně trefil centrovaný míč do vápna a hlavou ho odvrátil do prostoru na zadní tyč. V něm se pohyboval nikým nehlídaný Krejčí, jehož bránící hráč Patrick Dorgu dorazil až příliš pozdě.
„Měl před sebou ještě hodně práce, ale razantní hlavičku umístil přesně na to správné místo. Lammens neměl žádnou šanci!“ objevilo se v živém komentáři na webu Sky Sports.
Krejčí obstřelil belgického brankáře a trefil se nečekaně na přední tyč. Další gólovou příležitost zaznamenal ve druhém poločase, tentokrát jeho nebezpečný pokus (opět hlavou) Lammens vychytal. „Skvělý brankář! Trenér Rob Edwards tomu nemůže uvěřit,“ zahlásil Garry Neville, komentátor Sky Sports a zároveň bývalý obránce Manchesteru United.
Krejčí patřil k nejlepším hráčům zápasu, byť byl současně u jediného inkasovaného gólu. Šestadvacetiletý stoper nešťastně tečoval Zirkzeeho střelu do vlastní sítě. Přesto v hodnocení televizní stanice Sky Sports obdržel solidních sedm bodů z deseti.
Jeho druhá trefa v Premier League (poprvé se prosadil proti Leedsu 1:3) byla pro Wolverhampton zásadní. „Vlci“ v úterý ukončili negativní sérii jedenácti ligových proher. Zároveň trenér Edwards zaznamenal s týmem po svém příchodu v polovině listopadu vůbec první bodový zisk.
Už nadějně vypadal sobotní zápas proti Liverpoolu (1:2). „Úroveň výkonů se zlepšuje, ale musíme zůstat nohama na zemi, dál tvrdě pracovat a věřit v to, co děláme,“ poznamenal 43letý kouč. „Odehráli jsme dobré zápasy venku, ale teď musíme naši herní tvář ukázat na domácím hřišti,“ pokračoval.
Podobný cíl se Spartou?
Moc dobře ví, že Wolverhampton je stále v kritické situaci. Na tom se nic nemění. V devatenácti kolech posbíral tři body, v tabulce se nachází na posledním místě a (nejen) angličtí experti ho už dávno odsoudili k sestupu do druhé ligy. Přesto v sobotu má možnost přísná tvrzení trochu otupit.
Krejčí a spol. přivítají na Molineux osmnáctý West Ham s Tomášem Součkem, na který ztrácejí jedenáct bodů. „Čeká nás velký zápas, opravdu obrovský. Řekl jsem klukům, aby od této chvíli dělali všechno pro to, abychom v sobotu vyhráli,“ burcoval Edwards. Jinak se pád o patro níž zase přiblíží.
Tato hrozba pochopitelně ovlivní Wolverhampton také na přestupovém trhu. Cílem vedení klubu je podle Sky Sports získat hráče, kteří se budou hodit i v případě, že mužstvo opustí Premier League. Zejména se dívají na posílení pozic pravého obránce, středního záložníka (tam příležitostně nastupuje také Krejčí) a útočníka.
Momentálně jsou ve hře dvě jména. Renomovaný novinář Fabrizio Romano informoval o tom, že „Vlci“ mají na radaru defenzivního záložníka Nika Sigura (22 let) z Hajduku Split. Toho údajně sledovala také pražská Sparta. Dalším uvažovaným hráčem je útočník Sam Surridge (27), který v současné době nastupuje v Major League Soccer za Nashville. Dřív působil v Bournemouthu a Nottinghamu.
Jak se bude situace kolem Wolverhamptonu dál vyvíjet?
Krejčího bilance za rok 2025
Odehrané zápasy: 44 (Girona 21, Wolverhampton 16, Česko 7)
Výhry: 8 (Girona 3, Wolverhampton 1, Česko 4)
Remízy: 8 (Girona 4, Wolverhampton 3, Česko 1)
Prohry: 28 (Girona 14, Wolverhampton 12, Česko 2)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37:12
|45
|2
Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43:17
|40
|3
Aston Villa
|19
|12
|3
|4
|30:23
|39
|4
Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30:26
|32
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20:18
|28
|8
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|9
Brentford
|18
|8
|2
|8
|28:26
|26
|10
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|11
Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21:20
|26
|12
Fulham
|18
|8
|2
|8
|25:26
|26
|13
Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27:23
|25
|14
Brighton
|19
|6
|7
|6
|28:27
|25
|15
Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29:35
|23
|16
Leeds
|18
|5
|5
|8
|25:32
|20
|17
Nottingham Forest
|19
|5
|3
|11
|18:30
|18
|18
West Ham
|19
|3
|5
|11
|21:38
|14
|19
Burnley
|19
|3
|3
|13
|20:37
|12
|20
Wolves
|19
|0
|3
|16
|11:40
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup