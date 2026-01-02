Rychlý rozpad vztahů a šokující konec Marescy v Chelsea. Náhrada ze Štrasburku?
Další překvapivé rozhodnutí Chelsea ohledně změny trenéra. V létě Enzo Maresca ovládl mistrovství světa klubu, ještě před třemi týdny převzal ocenění pro nejlepšího trenéra měsíce Premier League a po turbulentním svátečním období na Nový rok skončil. Anglická média píší o „neslýchaném rozhodnutí i na poměry Chelsea“. Jako náhrada se zatím jeví nejpravděpodobněji Liam Rosenior ze spřáteleného Štrasburku.
Londýnský klub byl proslulý malou trpělivostí s trenéry už za předchozího vedení Romana Abramoviče a stále relativně nový majitel Todd Boehly točí muže na lavičce ještě častěji.
Před několika týdny se přitom zdálo, že „Blues“ směřují správným směrem a Maresca měl pevnou pozici. Za listopad byl dokonce vyhlášen nejlepším trenérem nejvyšší anglické soutěže a kromě toho si připsal cenné vítězství 3:0 proti Barceloně v Lize mistrů. Pak se ale vše otočilo.
Pochybnosti přišly už 12. prosince po výhře 2:0 nad Evertonem, kdy Maresca na tiskové konferenci zmínil, že před výkopem prožil „nejhorších 48 hodin za dobu, co nastoupil do klubu, protože řada lidí nepodporovala jeho ani tým.“
K tomu se přidala série špatných výsledků. Z posledních devíti zápasů urvala Chelsea jen dvě vítězství a proti trenérovi se začali otáčet i fanoušci. Když v zápase proti Bournemouthu předčasně stáhl ze hřiště největší hvězdu Colea Palmera, ozval se pokřik „nevíš, co děláš“. Utkání pak skončilo remízou 2:2 a tribuny Stamford Bridge po další ztrátě celý tým vypískaly.
Následně kouč nedorazil ani na tiskovou konferenci a omluvil se kvůli nemoci. Necelé dva dny na to pak klub oznámil jeho konec.
„Chelsea a hlavní trenér Enzo Maresca se dohodli na ukončení spolupráce. S ohledem na klíčové cíle, o které se stále hraje ve čtyřech soutěžích, včetně boje o postup do Ligy mistrů, se Enzo i klub domnívají, že změna dává týmu nejlepší šanci vrátit sezonu zpět na správnou kolej. Enzovi děkujeme za jeho přínos a přejeme do budoucna vše dobré,“ stálo v oficiálním prohlášení.
Neslýchané i na poměry Chelsea
Za tři a půl roku po převzetí klubu tak Boehly už odvolal čtvrtého hlavního kouče. Pokud připočítáme i přechodné trenéry, vedlo za jeho působení londýnský celek hned šest mužů. Maresca byl přitom prvním, který na Stamford Bridge doručil trofeje a také kvalifikaci do Ligy mistrů.
„Je to neslýchané i na poměry Chelsea. Rychlost jeho odchodu ze Stamford Bridge je šokující,“ popsal situaci novinář Simon Johnson z The Athletic, který pokrývá právě londýnský klub.
„Tohle vůbec nebylo v plánech Chelsea a může to mít velký vliv na zbytek sezony. Jen v lednu odehraje devět zápasů a nálada v týmu po posledních výsledcích není dobrá. Klub chtěl zhodnotit počínání Marescy na konci sezony a tohoto plánu se vedení drželo ještě před týdnem. Jeho rychlý konec tak podtrhuje, jak výrazně se rozpadly jeho vztahy s vedením,“ doplnil anglický insider.
Zdá se, že velkou roli mohly hrát i spekulace, podle nichž se mělo jméno Maresca objevit na užším seznamu kandidátů Manchesteru City mezi možnými náhradníky Pepa Guardioly, až mu vyprší kontrakt na konci příští sezony.
Podle zdrojů serveru The Athletic měl Maresca v uplynulých měsících vedení klubu dvakrát informovat o tom, že jedná s lidmi napojenými na City o své případné kandidatuře na trenérskou pozici. Shodou okolností právě proti City bude hrát Chelsea svůj příští zápas. Kdo ji do něj povede, zatím není jasné.
Náhrada ze Štrasburku
Hlavním kandidátem na prázdné místo na lavičce je podle zahraničních médií Liam Rosenior ze Štrasburku. Francouzský klub patří (stejně jako Chelsea) do skupiny BlueCo a má tedy stejné majitele. V kancelářích na Stamford Bridge tak jeho práci velmi dobře znají a 41letý Angličan zaujal i dobrými výsledky, když hned v první sezoně dovedl Štrasburk po dvaceti letech do hlavní fáze evropských pohárů a na podzim ovládl ligovou fázi Konferenční ligy.
Objevují se i další jména jako Francesco Farioli z Porta, Roberto de Zerbi z Marseille nebo Kieran McKenna z Ipswiche.
Na dnešní tiskové konferenci před víkendovým duelem proti Manchesteru City bude pozici trenéra zastupovat kouč klubové jednadvacítky Calum McFarlane, a ačkoli chce mít Chelsea jasno co nejrychleji, nový trenér pravděpodobně ještě nestihne ani nedělní zápas.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37:12
|45
|2
Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43:17
|41
|3
Aston Villa
|19
|12
|3
|4
|30:23
|39
|4
Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30:26
|33
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20:18
|29
|8
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|9
Brentford
|19
|8
|3
|8
|28:26
|27
|10
Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22:21
|27
|11
Fulham
|19
|8
|3
|8
|26:27
|27
|12
Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27:23
|26
|13
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|14
Brighton
|19
|6
|7
|6
|28:27
|25
|15
Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29:35
|23
|16
Leeds
|19
|5
|6
|8
|25:32
|21
|17
Nottingham Forest
|19
|5
|3
|11
|18:30
|18
|18
West Ham
|19
|3
|5
|11
|21:38
|14
|19
Burnley
|19
|3
|3
|13
|20:37
|12
|20
Wolves
|19
|0
|3
|16
|11:40
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup