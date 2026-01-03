ONLINE: Wolves - West Ham. Souboj reprezentantů, Krejčí hraje, Souček opět na lavičce
Fotbalová Premier League pokračuje 20. kolem. České fanoušky může lákat utkání mezi Wolverhamptonem a West Hamem. Ladislav Krejčí je po gólu na Old Trafford znovu v základní sestavě, Tomáš Souček zase opět mezi náhradníky. Bývalý hráč Slavie ztratil v posledních týdnech místo v zahajovací jedenáctce a pouze dostřídává. Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37:12
|45
|2
Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43:17
|41
|3
Aston Villa
|19
|12
|3
|4
|30:23
|39
|4
Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30:26
|33
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20:18
|29
|8
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|9
Brentford
|19
|8
|3
|8
|28:26
|27
|10
Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22:21
|27
|11
Fulham
|19
|8
|3
|8
|26:27
|27
|12
Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27:23
|26
|13
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|14
Brighton
|19
|6
|7
|6
|28:27
|25
|15
Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29:35
|23
|16
Leeds
|19
|5
|6
|8
|25:32
|21
|17
Nottingham Forest
|19
|5
|3
|11
|18:30
|18
|18
West Ham
|19
|3
|5
|11
|21:38
|14
|19
Burnley
|19
|3
|3
|13
|20:37
|12
|20
Wolves
|19
|0
|3
|16
|11:40
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup