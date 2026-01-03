Předplatné

ONLINE: Wolves - West Ham. Vybojuje Krejčí proti Součkovým Kladivářům první výhru?

Ladislav Krejčí ve Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí ve WolverhamptonuZdroj: Profimedia.cz
Velká radost Ladislava Krejčího po gólu Manchesteru United
Velká radost Ladislava Krejčího po gólu Manchesteru United
Český záložník Tomáš Souček
4
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalová Premier League pokračuje 20. kolem. České fanoušky může lákat utkání mezi Wolverhamptonem a West Hamem, kde by se na hřišti mohli střetnout Ladislav Krejčí s Tomášem Součkem, bývalý záložník Slavie však ztratil místo v základní sestavě, podívá se na hřiště? Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.

 

 

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal19143237:1245
2Manchester City19132443:1741
3Aston Villa19123430:2339
4Liverpool19103630:2633
5Chelsea1986532:2130
6Manchester Utd.1986533:2930
7Sunderland1978420:1829
8Everton1984720:2028
9Brentford1983828:2627
10Crystal Palace1976622:2127
11Fulham1983826:2727
12Tottenham1975727:2326
13Newcastle1975726:2426
14Brighton1967628:2725
15Bournemouth1958629:3523
16Leeds1956825:3221
17Nottingham Forest19531118:3018
18West Ham19351121:3814
19Burnley19331320:3712
20Wolves19031611:403
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů