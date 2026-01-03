SESTŘIHY: Krejčí a spol. mají první výhru! Přišla ve 20. kole… Arsenal se drží v čele
Wolverhamptonu se ulevilo. Ve dvacátém kole Premier League stanovil rekord, když konečně zaznamenal první vítězství sezony. Molineux jásalo při rozebrání West Hamu, jenž si odvezl debakl 0:3. „Zlepšujeme se a dnes jsme to jasně ukázali. Je to skvělý pocit, ale stále je to jen první vítězství,“ radoval se opatrně kouč Rob Edwards. Poprvé od dubna 2022 došlo v Premier League k přímému českému souboji v poli a Ladislav Krejčí s Tomášem Součkem si nic nedarovali.
Nový rok, nové pořádky? Wolverhampton se změnou kalendáře působil svěžím dojmem. Proti West Hamu nešlo poznat, že jde dosud o nejhorší tým v historii soutěže. „Vlci“ čistou kvalitou smázli hosty z Londýna a začali kalendářní rok nejlepším možným způsobem.
V součtu s remízou 1:1 na Old Trafford dokázal Wolverhampton během dvou kol ztrojnásobit svůj bodový zisk a dvanáctibodový odstup na aktuálně sedmnáctý Nottingham, tedy první zachraňující se celek, se už najednou nezdá být nedostižným.
„Cítím, že jdeme správným směrem. Tenhle týden se nám ziskem čtyř bodů opravdu povedl,“ ví Edwards.
Cestu za prvním premiérovým ziskem tří bodů vedl Korejec Hwang Hi-čchan. Ten hned ve čtvrté minutě parádně našel Jhona Ariase, jenž z malého vápna bez problémů otevřel skóre. Ladislav Krejčí přímo na hřišti hned nabádal spoluhráče k obezřetnosti a koncentraci, zatímco Tomáš Souček jen z lavičky sledoval šílené počínání svých kolegů v čele s dvaadvacetiletým středopolařem Soungoutou Magassou.
Francouz, jenž nastupuje právě na úkor Součka, působil nekoncentrovaně a bez zájmu. Navíc zavinil penaltu, po níž Hi-čchan zvýšil na 2:0, a neuhlídal Mateuse Maného, který v závěru první půle navyšoval již na rozdíl tří branek. „Kladiváři“ přitom ještě mohli děkovat gólmanu Alphonsi Aréolovi, jenž zblízka bravurně vychytal Toluwalaseho Arokodareho.
„Miluji trenéra Edwardse. Od prvního dne do nás vtlouká skvělé taktické věci. Všichni vědí, co mají dělat. Stále je zde jen šest, sedm týdnů. Budeme se zlepšovat,“ věří Hi-čchan.
První český souboj v poli od roku 2022
Nuno Espírito Santo v poločase reagoval. Stáhl bezradného Magassoua a poslal do hry Součka. V Premier League tak poprvé od dubna 2022 došlo k souboji dvou českých fotbalistů v poli. Tehdy se střetl Souček s Matějem Vydrou při remíze West Hamu s Burnley 1:1. Právě záložník „Kladivářů“ trefil v onom zápase domácímu celku alespoň bod.
Krejčí se Součkem se potkávali především při rohových kopech West Hamu, kdy si Krejčí svého soupeře bedlivě střežil. Jednou jejich strkanici kontroloval i VAR, ale neshledal nic závadného. Wolverhampton si už bez větších starostí dokráčel pro důležitou vzpruhu.
„Chlapci si dnes zaslouží velkou pochvalu. Nechali na hřišti všechno. Čisté konto je výborný bonus,“ cenil si přístupu svých svěřenců Edwards.
To Portugalec Santo měl přesně opačné pocity.
„Musíme se naším fanouškům omluvit. Takhle nemůžeme hrát. Dělali jsme množství chyb, nebyli jsme ani správně mentálně nastavení. Stále je ve hře spousta bodů, ale musíme předvést reakci,“ ví Santo, že hned úterní duel s Nottinghamem bude opět nesmírně důležitou záchranářskou bitvou. Do základu by se mohl vrátit i Souček, který od úvodního hvizdu nastoupil naposledy čtvrtého prosince proti Manchesteru United.
Wolverhampton se ve středu pokusí opět přiblížit vysněné záchraně na hřišti Evertonu. Pokud se „Vlci“ v Premier League udrží, půjde o jedno z největších překvapení v historii fotbalu.
Villans stále na čele ligy
Nepovedený zápas prožil brankář Nottinghamu Victor. Brazilec si při vedoucím gólu Aston Villy z kopačky Watkinse v nastavení prvního poločasu sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit mimo prostor branky. Watkins se trefil ve třetím zápase po sobě po dvou trefách do sítě Chelsea a jedné v minulém kole proti Arsenalu, kdy Aston Ville skončila po 11 soutěžních zápasech vítězná série.
Brzy po přestávce poprvé skóroval McGinn, ale po uplynutí hodiny hry vykřesal naději pro hosty Gibbs-White. Jenže pak Victor špatně vyběhl a McGinn to potrestal zakončením do prázdné branky. Ve snaze zamezit střele skotského záložníka se bývalý brankář Botafoga navíc zranil a musel krátce na to střídat. Aston Villa zvítězila v jedenáctém soutěžním zápase na domácím hřišti po sobě.
Rice zařídil výhru Arsenalu
Vedoucí Arsenal otočil zápas na hřišti Bournemouthu, zvítězil 3:2 a zaznamenal pátou ligovou výhru po sobě. Hostům zápas v úvodu zkomplikovala chyba stopera Gabriela, který přihrál do vyložené pozice před vlastní branku domácímu útočníkovi Evanilsonovi. Brazilský stoper chybu odčinil o šest minut později, když dorazil zblokovanou střelu Martinelliho.
Po změně stran se dvakrát trefil po zranění kolena zotavený záložník Rice, který zaznamenal první dvougólový zápas v kariéře v Premier League. V závěru ještě snížil střídající Kroupi ranou zpoza vápna, ale na vyrovnání už se domácí nezmohli. Na výhru čekají už 11 zápasů.
Výsledky 20. kola Premier League
Aston Villa - Nottingham 3:1
Branky: 49. a 73 McGinn, 45.+1 Watkins - 61. Gibbs-White
Brighton - Burnley 2:0
Branky: 29. Rutter, 47. Ayari
Wolverhampton - West Ham 3:0
Branky: 4. Arias, 31. Hwang Hi-čchan z pen., 41. Mané
Bournemouth - Arsenal 2:3
Branky: 10. Evanilson, 77. Kroupi - 54. a 71. Rice, 16. Gabriel
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40:14
|48
|2
Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33:24
|42
|3
Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43:17
|41
|4
Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30:26
|33
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20:18
|29
|8
Brighton
|20
|7
|7
|6
|30:27
|28
|9
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|10
Brentford
|19
|8
|3
|8
|28:26
|27
|11
Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22:21
|27
|12
Fulham
|19
|8
|3
|8
|26:27
|27
|13
Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27:23
|26
|14
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|15
Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31:38
|23
|16
Leeds
|19
|5
|6
|8
|25:32
|21
|17
Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19:33
|18
|18
West Ham
|20
|3
|5
|12
|21:41
|14
|19
Burnley
|20
|3
|3
|14
|20:39
|12
|20
Wolves
|20
|1
|3
|16
|14:40
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup