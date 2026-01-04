Předplatné

SESTŘIHY: První výhra Krejčího Vlků. United i Liverpool znovu ztratili, Arsenal v čele

Video placeholder
SESTŘIH: Wolves - West Ham 3:0. Krejčí a spol. se dočkali první ligové výhry v sezoně • Zdroj: Canal+ Sport
Hráči Wolves se radují z gólu do sítě West Hamu
9
Fotogalerie
Daniel Konečný, ČTK
Anglie - Premier League
Wolverhamptonu se ulevilo. Ve dvacátém kole Premier League stanovil rekord, když konečně zaznamenal první vítězství sezony. Molineux jásalo při rozebrání West Hamu, jenž si odvezl debakl 0:3. „Zlepšujeme se a dnes jsme to jasně ukázali. Je to skvělý pocit, ale stále je to jen první vítězství,“ radoval se opatrně kouč Rob Edwards. Poprvé od dubna 2022 došlo v Premier League k přímému českému souboji v poli a Ladislav Krejčí s Tomášem Součkem si nic nedarovali.

Nový rok, nové pořádky? Wolverhampton se změnou kalendáře působil svěžím dojmem. Proti West Hamu nešlo poznat, že jde dosud o nejhorší tým v historii soutěže. „Vlci“ čistou kvalitou smázli hosty z Londýna a začali kalendářní rok nejlepším možným způsobem.

V součtu s remízou 1:1 na Old Trafford dokázal Wolverhampton během dvou kol ztrojnásobit svůj bodový zisk a dvanáctibodový odstup na aktuálně sedmnáctý Nottingham, tedy první zachraňující se celek, se už najednou nezdá být nedostižným.

„Cítím, že jdeme správným směrem. Tenhle týden se nám ziskem čtyř bodů opravdu povedl,“ ví Edwards.

Cestu za prvním premiérovým ziskem tří bodů vedl Korejec Hwang Hi-čchan. Ten hned ve čtvrté minutě parádně našel Jhona Ariase, jenž z malého vápna bez problémů otevřel skóre. Ladislav Krejčí přímo na hřišti hned nabádal spoluhráče k obezřetnosti a koncentraci, zatímco Tomáš Souček jen z lavičky sledoval šílené počínání svých kolegů v čele s dvaadvacetiletým středopolařem Soungoutou Magassou.

Francouz, jenž nastupuje právě na úkor Součka, působil nekoncentrovaně a bez zájmu. Navíc zavinil penaltu, po níž Hi-čchan zvýšil na 2:0, a neuhlídal Mateuse Maného, který v závěru první půle navyšoval již na rozdíl tří branek. „Kladiváři“ přitom ještě mohli děkovat gólmanu Alphonsi Aréolovi, jenž zblízka bravurně vychytal Toluwalaseho Arokodareho.

„Miluji trenéra Edwardse. Od prvního dne do nás vtlouká skvělé taktické věci. Všichni vědí, co mají dělat. Stále je zde jen šest, sedm týdnů. Budeme se zlepšovat,“ věří Hi-čchan.

První český souboj v poli od roku 2022

Nuno Espírito Santo v poločase reagoval. Stáhl bezradného Magassoua a poslal do hry Součka. V Premier League tak poprvé od dubna 2022 došlo k souboji dvou českých fotbalistů v poli. Tehdy se střetl Souček s Matějem Vydrou při remíze West Hamu s Burnley 1:1. Právě záložník „Kladivářů“ trefil v onom zápase domácímu celku alespoň bod.

Krejčí se Součkem se potkávali především při rohových kopech West Hamu, kdy si Krejčí svého soupeře bedlivě střežil. Jednou jejich strkanici kontroloval i VAR, ale neshledal nic závadného. Wolverhampton si už bez větších starostí dokráčel pro důležitou vzpruhu.

„Chlapci si dnes zaslouží velkou pochvalu. Nechali na hřišti všechno. Čisté konto je výborný bonus,“ cenil si přístupu svých svěřenců Edwards.

To Portugalec Santo měl přesně opačné pocity.

„Musíme se naším fanouškům omluvit. Takhle nemůžeme hrát. Dělali jsme množství chyb, nebyli jsme ani správně mentálně nastavení. Stále je ve hře spousta bodů, ale musíme předvést reakci,“ ví Santo, že hned úterní duel s Nottinghamem bude opět nesmírně důležitou záchranářskou bitvou. Do základu by se mohl vrátit i Souček, který od úvodního hvizdu nastoupil naposledy čtvrtého prosince proti Manchesteru United.

Wolverhampton se ve středu pokusí opět přiblížit vysněné záchraně na hřišti Evertonu. Pokud se „Vlci“ v Premier League udrží, půjde o jedno z největších překvapení v historii fotbalu.

KonecLIVE
30

Villans stále na čele ligy

Nepovedený zápas prožil brankář Nottinghamu Victor. Brazilec si při vedoucím gólu Aston Villy z kopačky Watkinse v nastavení prvního poločasu sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit mimo prostor branky. Watkins se trefil ve třetím zápase po sobě po dvou trefách do sítě Chelsea a jedné v minulém kole proti Arsenalu, kdy Aston Ville skončila po 11 soutěžních zápasech vítězná série.

Brzy po přestávce poprvé skóroval McGinn, ale po uplynutí hodiny hry vykřesal naději pro hosty Gibbs-White. Jenže pak Victor špatně vyběhl a McGinn to potrestal zakončením do prázdné branky. Ve snaze zamezit střele skotského záložníka se bývalý brankář Botafoga navíc zranil a musel krátce na to střídat. Aston Villa zvítězila v jedenáctém soutěžním zápase na domácím hřišti po sobě.

Rice zařídil výhru Arsenalu

Vedoucí Arsenal otočil zápas na hřišti Bournemouthu, zvítězil 3:2 a zaznamenal pátou ligovou výhru po sobě. Hostům zápas v úvodu zkomplikovala chyba stopera Gabriela, který přihrál do vyložené pozice před vlastní branku domácímu útočníkovi Evanilsonovi. Brazilský stoper chybu odčinil o šest minut později, když dorazil zblokovanou střelu Martinelliho.

Po změně stran se dvakrát trefil po zranění kolena zotavený záložník Rice, který zaznamenal první dvougólový zápas v kariéře v Premier League. V závěru ještě snížil střídající Kroupi ranou zpoza vápna, ale na vyrovnání už se domácí nezmohli. Na výhru čekají už 11 zápasů.

Video placeholder
SESTŘIH: Bournemouth - Arsenal 2:3. Hosté berou další výhru, dvakrát se trefil Rice • Canal+ Sport

United i Liverpool znovu ztratili body

V sedmé minutě nastavení přišli fotbalisté Liverpoolu o vítězství na hřišti Fulhamu. Harrison Reed odpověděl po třech minutách na trefu Codyho Gakpa a vyrovnal na 2:2. Manchester United jen remizoval v Leedsu 1:1. Oba slavné týmy podruhé za sebou nečekaně ztratily. Liverpool v minulém kole remizoval s Leedsem a Manchester United s Wolverhamptonem, v jehož dresu skóroval Ladislav Krejčí.

Fulham poslal do vedení v 17. minutě odchovanec Liverpoolu Wilson. Sudí nejprve gól kvůli ofsajdu neuznal, ale po zásahu VAR branka platila. Stejně tomu bylo u vyrovnávací trefy Wirtze v 57. minutě. Gakpo v 94. minutě přiblížil vítězství „Reds“, ale střídající Reed o pár minut později vyrovnal ranou do horního rohu branky.

Leeds otevřel skóre proti Manchesteru United krátce po hodině hry, Heavenovo nedůsledné bránění potrestal Aaronson. Americký záložník tak ukončil střelecký půst trvající od 24. října. Trenér hostů Rúben Amorim reagoval na nepříznivý vývoj střídáním obránce za útočníka - Yora nahradil Zirkzee. Portugalskému kouči se tah záhy vyplatil. Nizozemec po několika desítkách sekund na hřišti našel ve vápně Cunhu, jenž z prvního doteku zakončil podél brankáře Lucase Perriho a rozhodl o dělbě bodů.

Krize Crystal Palace

Brentford i díky hattricku brazilského útočníka Thiaga zvítězil na hřišti Evertonu 4:2, natáhl sérii bez porážky na pět zápasů a posunul se na sedmé místo. Thiago zahájil sezonu ve velké formě, ale od listopadu se mu až dodnes nedařilo přidat ke svým 11 ligovým brankám další. Nyní vylepšil svou bilanci na 14 zásahů a v tabulce střelců sekunduje Haalandovi z Manchesteru City, jenž nasázel ještě o pět branek více.

Crystal Palace po brankách Guimaraese a Thiawa prohrál v Newcastlu 0:2, na ligové vítězství čeká už pět kol a propadl se na 14. místo. „Straky“ zvítězily podruhé za sebou a patří jim devátá příčka se ztrátou dvou bodů na pohárové pozice.

Tottenham v 80. minutě přišel o domácí vítězství nad Sunderlandem. Útočník Brobbey vyrovnal na 1:1 a zařídil hostům čtvrtou remízu v řadě.

Výsledky 20. kola Premier League

Aston Villa - Nottingham 3:1
Branky: 49. a 73 McGinn, 45.+1 Watkins - 61. Gibbs-White

Brighton - Burnley 2:0
Branky: 29. Rutter, 47. Ayari

Wolverhampton - West Ham 3:0
Branky: 4. Arias, 31. Hwang Hi-čchan z pen., 41. Mané

Bournemouth - Arsenal 2:3
Branky: 10. Evanilson, 77. Kroupi - 54. a 71. Rice, 16. Gabriel

Leeds - Manchester United 1:1
Branky: 62. Aaronson - 65. Cunha

Everton - Brentford 2:4
Branky: 66. Beto, 90.+1 Barry - 11., 51. a 88. Thiago, 50. Collins

Newcastle - Crystal Palace 2:0
Branky: 71. Guimaraes, 78. Thiaw

Tottenham - Sunderland 1:1
Branky: 30. Davies - 80. Brobbey

Fulham - Liverpool 2:2
Branky: 17. Wilson, 90.+7 Reed - 57. Wirtz, 90.+4 Gakpo

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal20153240:1448
2Aston Villa20133433:2442
3Manchester City19132443:1741
4Liverpool20104632:2834
5Manchester Utd.2087534:3031
6Chelsea1986532:2130
7Brentford2093832:2830
8Sunderland2079421:1930
9Newcastle2085728:2429
10Brighton2077630:2728
11Fulham2084828:2928
12Everton2084822:2428
13Tottenham2076728:2427
14Crystal Palace2076722:2327
15Bournemouth2058731:3823
16Leeds2057826:3322
17Nottingham Forest20531219:3318
18West Ham20351221:4114
19Burnley20331420:3912
20Wolves20131614:406
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

