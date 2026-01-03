Wolverhampton - West Ham 3:0. Krejčí a spol. mají první výhru! Přišla ve 20. kole…
Wolverhamptonu se ulevilo. Ve dvacátém kole Premier League stanovil rekord, když konečně zaznamenal první vítězství sezony. Molineux jásalo při rozebrání West Hamu, jenž si odvezl debakl 0:3. „Vlci“ oživili šance na dříve již beznadějně vypadající záchranu. Naopak „Kladiváři“ zabředli hlouběji do bojů o udržení. Poprvé od dubna 2022 došlo v Premier League k přímému českému souboji v poli. Ladislav Krejčí s Tomášem Součkem si nic nedarovali. Na čelních místech tabulky se nadále drží Aston Villa, která přehrála Nottingham 3:1.
Nový rok, nové pořádky? Wolverhampton se změnou kalendáře působil svěžím dojmem. Proti West Hamu nešlo poznat, že jde dosud o nejhorší tým v historii soutěže. „Vlci“ čistou kvalitou smázli hosty z Londýna a začali kalendářní rok nejlepším možným způsobem.
V součtu s remízou 1:1 na Old Trafford dokázal Wolverhampton během dvou kol ztrojnásobit svůj bodový zisk a dvanáctibodový odstup na aktuálně sedmnáctý Nottingham, tedy první zachraňující se celek, už se najednou nezdá být nedostižným.
Cestu za prvním premiérovým ziskem tří bodů vedl Korejec Hwang Hi-čchan. Ten hned ve třetí minutě parádně našel Jhona Ariase, jenž z malého vápna bez problémů otevřel skóre. Ladislav Krejčí přímo na hřišti hned nabádal spoluhráče k obezřetnosti a koncentraci, zatímco Tomáš Souček jen z lavičky sledoval šílené počínání svých kolegů v čele s dvaadvacetiletým středopolařem Soungoutou Magassou.
Francouz, jenž nastupuje právě na úkor Součka, působil nekoncentrovaně a bez zájmu. Navíc zavinil penaltu, po níž Hi-čchan zvýšil na 2:0 a neuhlídal Matheuse Maného, který v závěru první půle navyšoval již na rozdíl tří branek. „Kladiváři“ přitom ještě mohli děkovat gólmanu Alphonsi Areolovi, jenž zblízka bravurně vychytal Toluwalaseho Arokodareho.
Nuno Espírito Santo v poločase reagoval. Stáhl bezradného Magassoua a poslal do hry Součka. V Premier League tak poprvé od dubna 2022 došlo k souboji dvou českých fotbalistů v poli. Tehdy se střetl Souček s Matějem Vydrou při remíze West Hamu s Burnley 1:1. Právě záložník „Kladivářů“ trefil v onom zápase domácímu celku alespoň bod.
Krejčí se Součkem se potkávali především při rohových kopech West Hamu, kdy si Krejčí svého soupeře bedlivě střežil. Jednou jejich strkanici kontroloval i VAR, ale neshledal nic závadného.
Wolverhampton si už bez větších starostí dokráčel pro důležitou vzpruhu a ve středu na Evertonu se pokusí potvrdit zlepšující se formu. To West Ham přivítá v úterý Nottingham v dalším klíčovém záchranářském souboji. Dostane Tomáš Souček poprvé od 4. prosince proti Manchesteru United důvěru od úvodního hvizdu?
Villans stále na čele ligy
Nepovedený zápas prožil brankář Nottinghamu Victor. Brazilec si při vedoucím gólu Aston Villy z kopačky Watkinse v nastavení prvního poločasu sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit mimo prostor branky. Watkins se trefil ve třetím zápase po sobě po dvou trefách do sítě Chelsea a jedné v minulém kole proti Arsenalu, kdy Aston Ville skončila po 11 soutěžních zápasech vítězná série.
Brzy po přestávce poprvé skóroval McGinn, ale po uplynutí hodiny hry vykřesal naději pro hosty Gibbs-White. Jenže pak Victor špatně vyběhl a McGinn to potrestal zakončením do prázdné branky. Ve snaze zamezit střele skotského záložníka se bývalý brankář Botafoga navíc zranil a musel krátce na to střídat. Aston Villa zvítězila v jedenáctém soutěžním zápase na domácím hřišti po sobě.
Výsledky 20. kola Premier League
Aston Villa - Nottingham 3:1
Branky: 49. a 73 McGinn, 45.+1 Watkins - 61. Gibbs-White
16:00 Brighton - Burnley,
Wolverhampton - West Ham,
18:30 Bournemouth - Arsenal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37:12
|45
|2
Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33:24
|42
|3
Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43:17
|41
|4
Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30:26
|33
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20:18
|29
|8
Brighton
|20
|7
|7
|6
|30:27
|28
|9
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|10
Brentford
|19
|8
|3
|8
|28:26
|27
|11
Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22:21
|27
|12
Fulham
|19
|8
|3
|8
|26:27
|27
|13
Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27:23
|26
|14
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|15
Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29:35
|23
|16
Leeds
|19
|5
|6
|8
|25:32
|21
|17
Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19:33
|18
|18
West Ham
|20
|3
|5
|12
|21:41
|14
|19
Burnley
|20
|3
|3
|14
|20:39
|12
|20
Wolves
|20
|1
|3
|16
|14:40
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup