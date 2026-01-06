Konec trenéra Amorima v United: hlášky, neshody, tristní bilance a možné náhrady
Některým fanouškům fotbalistů Manchesteru United se dost možná ulevilo. Charismatický kouč Rúben Amorim úspěch nedoručil a po 14 měsících skončil na lavičce „rudých ďáblů“ s tristní bilancí. Vzpomínat se na něj bude kvůli jeho tvrdohlavosti a především nebývalé upřímnosti na tiskových konferencích. „Jsme možná nejhorší tým v historii Manchesteru United. Musíme si to přiznat a změnit to. Tady máte titulek,“ zní jeden ze slavných citátů.
Britské sportovní servery hned v den jeho konce zaplavily články s nejlepšími výroky svérázného Portugalce, jehož tiskové konference patřily k těm vůbec nejzábavnějším. Amorim občas střízlivě přijímal kritiku a vysvětloval své principy, někdy chválil hráče, někdy je kritizoval, někdy stihnul obojí v jedné větě.
Za předčasným koncem na lavičce Manchesteru United pak byly i nedávné výroky, které se určitě nemusely líbit jeho nadřízeným. „Jsem a budu manažer, nejen trenér. A tak to bude ještě 18 měsíců (do konce smlouvy) nebo dokud se vedení nerozhodne pro změnu,“ rozohnil se po nedělní remíze 1:1 s Leedsem na otázku ohledně podpory z vyšších pater klubu.
„Neodejdu sám. Budu dělat svou práci, dokud mě nepřijde nahradit někdo nový,“ pokračoval. Následně popíchl skautingové oddělení i sportovního ředitele a vzkázal jim, aby pracovali co nejlépe ve svých odvětvích.
Druhý den už byl Amorim bez práce.
Stroj na hlášky a opakované nabízení rezignace
Plamenných projevů ale stihl za rok a dva měsíce v kanceláři na Old Trafford výrazně víc. „V historii Premier League nebylo moc trenérů, ze kterých byste tak snadno dostali dobrou hlášku,“ napsal novinář Nick Miller z webu The Athletic a vyzdvihl několik Amorimových památných citací.
Téměř na den přesně před rokem po prohře s Newcastlem spadl gigant na 14. místo tabulky a kouč přiznal, že United bojují o záchranu. „Možná jsme nejhorší tým v historii Manchesteru United. Říkám to proto, že si to musíme přiznat, abychom to mohli změnit. Tady máte titulek. Prohrávat tolik zápasů je nepřijatelné pro jakýkoli klub Premier League – natož pro Manchester United,“ vypálil bez okolků.
Velké zlepšení ale nepřišlo. Dvacetinásobní mistři Anglie skončili sezonu na 15. příčce se 42 body, což byl nejhorší výsledek od sezony 1973/74, kdy se datuje poslední sestup United.
Zpackaný ročník mohli zachránit triumfem v Evropské lize, ale ve finále podlehli Tottenhamu 0:1, čímž symbolicky uzavřeli nejhorší klubovou sezonu za více než 50 let a zjevně rozladěný Amorim tehdy na tiskové konferenci nabídl svou pozici: „Pokud vedení a fanoušci cítí, že nejsem ten pravý, tak hned zítra odejdu bez jakékoli debaty o odstupném,“ prohlásil v květnu.
Sportovní úsek ho však podržel a v létě mu přivedl také řadu nákladných posil. O to větší šok přišel v srpnu ve 2. kole ligového poháru, v němž červený celek z Manchesteru padl na půdě Grimsby Town ze čtvrté nejvyšší soutěže. „Myslím, že vyhrál lepší tým: jediný tým, který na hřišti byl,“ opřel se tehdy do vlastních hráčů Amorim. „Něco se musí změnit a nebudete znovu měnit 22 hráčů,“ naznačil tehdy znovu, že by mohl opustit pozici trenéra.
O pár dní později vysvětloval, že se vyjadřoval ve velkých emocích: „Po každé takové prohře asi budu mluvit takhle: Někdy své hráče nesnáším a někdy své hráče miluju. Někdy chci skončit a někdy tu chci pracovat dalších 20 let,“ vysvětloval emocionální výkyvy ve funkci.
Náhrada v nedohlednu
Všechny ostudné výsledky a nabídky rezignace Portugalec přežil. Ještě pár měsíců zpět se ho spolumajitel klubu Jim Ratcliffe zastal a jasně řekl, že chce dát trenérovi čas tři roky, aby prokázal své schopnosti.
Jenže v posledních týdnech se vztahy Amorima s vedením kompletně rozpadly a přišel konec. Výsledkově se mu přitom celkem dařilo a v tabulce United okupují šestou příčku a ztrácí jen tři body na pozice zajišťující Ligu mistrů.
Kdo dostane důvěru, aby tým vedl vstříc evropským pohárům je přitom zatím naprosto nejasné. Dočasně tým převezme bývalý záložník klubu a současný trenér týmu do 18 let Darren Fletcher a mezitím se klub pokusí najít dlouhodobější řešení.
Podle britských médií je na stole varianta, že by šlo znovu jen o přechodného trenéra do konce tohoto ročníku a plnotučná náhrada by přišla až po sezoně, kdy se může řada velkých jmen uvolnit po letním mistrovství světa.
Záplatou na pár měsíců by mohl být někdo, kdo klub velmi dobře zná, jako například Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick nebo Jonny Evans.
V létě by mohli přijít Oliver Glasner z Crystal Palace či Andoni Iraola, který aktuálně vede Bournemouth. Na seznamu nezaměstnaných koučů pak najdeme jména jako Zinédine Zidane, Xavi nebo Gareth Southgate. To už jsou však ryzí spekulace.
|Trenér
|Začátek - konec
|Zápasy
|Poměr výher
|David Moyes
|2013-2014
|51
|52,94 %
|Ryan Giggs
|2014-2014
|4
|50,00 %
|Louis van Gaal
|2014-2016
|103
|52,43 %
|José Mourinho
|2016-2018
|144
|58,33 %
|Ole Gunnar Solskjær
|2018-2021
|168
|54,17 %
|Michael Carrick
|2021-2021
|3
|66,67 %
|Ralf Rangnick
|2021-2022
|29
|37,93 %
|Erik ten Hag
|2022-2024
|128
|54,69 %
|Ruud van Nistelrooy
|2024-2024
|4
|75,00 %
|Rúben Amorim
|2024-2026
|63
|38,10 %
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40:14
|48
|2
Manchester City
|20
|13
|3
|4
|44:18
|42
|3
Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33:24
|42
|4
Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32:28
|34
|5
Chelsea
|20
|8
|7
|5
|33:22
|31
|6
Manchester Utd.
|20
|8
|7
|5
|34:30
|31
|7
Brentford
|20
|9
|3
|8
|32:28
|30
|8
Sunderland
|20
|7
|9
|4
|21:19
|30
|9
Newcastle
|20
|8
|5
|7
|28:24
|29
|10
Brighton
|20
|7
|7
|6
|30:27
|28
|11
Fulham
|20
|8
|4
|8
|28:29
|28
|12
Everton
|20
|8
|4
|8
|22:24
|28
|13
Tottenham
|20
|7
|6
|7
|28:24
|27
|14
Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|22:23
|27
|15
Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31:38
|23
|16
Leeds
|20
|5
|7
|8
|26:33
|22
|17
Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19:33
|18
|18
West Ham
|20
|3
|5
|12
|21:41
|14
|19
Burnley
|20
|3
|3
|14
|20:39
|12
|20
Wolves
|20
|1
|3
|16
|14:40
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup