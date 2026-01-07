Everton - Wolves 1:1. Krejčí po pádu střídal, dvě červené domácích. Ztráty City i United
Ladislav Krejčí nechyběl v základní sestavě Wolverhamptonu v zápase 21. kola Premier League proti Evertonu při remíze 1:1. Hostující Wolves srovnali minutu poté, co byl Krejčí po nepříjemném pádu stažen ze hřiště. V závěru zápasu dostal kuriózní červenou kartu střelec úvodního gólu domácích Michael Keane, protože zatáhl soupeře za vlasy. Everton dohrával v devíti, když viděl druhou žlutou Jack Grealish za tleskání nad hlavou rozhodčímu.
Manchester United po odvolání trenéra Rúbena Amorima jen remizovali se sestupem ohroženým Burnley 2:2. Fotbalisté Manchesteru City opět ztratili, doma remizovali s Brightonem 1:1 a připsali si třetí nerozhodný výsledek za sebou. Třetí Aston Villa hrála na hřišti Crystal Palace bez branek a vedoucí Arsenal si tak může před oběma týmy vybudovat už osmibodový náskok, pokud ve čtvrtek porazí doma Liverpool.
City poslal ve 40. minutě do vedení z penalty Haaland, což byl pro něj už 150. gól za tento klub. Brighton vyrovnal po hodině hry: Mitoma na hranici vápna převzal Ayariho přihrávku z křídla a nízkou střelou do vzdálenějšího rohu překonal brankáře Donnarummu. Domácí si v závěru vypracovali velký tlak, ale na premiérovou výhru v roce 2026 nakonec nedosáhli.
Wolverhampton nedokázal zvítězit na hřišti Evertonu, přestože v závěru dohrával proti devíti, a remizoval 1:1. Tým Ladislava Krejčího, jenž dnes odehrál 67 minut, poprvé v ligovém ročníku bodoval ve třech utkáních v řadě. O dělbu bodů se postaral osmnáctiletý útočník Mané, který v 69. minutě reagoval na trefu Keanea z prvního poločasu a navázal na minulý duel proti West Hamu, v němž si otevřel střelecké konto v Premier League.
V 83. minutě byl prvním vyloučeným na domácí straně obránce Keane, jehož o osm minut později doplnil anglický reprezentační kolega Grealish. Wolverhampton ale dvojnásobnou přesilu nezužitkoval a na záchranu mu v tabulce schází 14 bodů. Everton je dvanáctý.
Chelsea prohrála na hřišti Fulhamu 1:2 a na ligové vítězství čeká už pět kol. Dnes jí cestu k třem bodům výrazně zkomplikoval obránce Cucurella, jenž jako poslední hráč už v 22. minutě stáhl Wilsona a viděl červenou kartu. Domácí přesilovku využili až v 55. minutě díky Jiménezovi, "Blues" ale o 17 minut později srovnali zásluhou Delapa. Dvaadvacetiletý útočník se za Chelsea prosadil v Premier League poprvé od letního přestupu z Ipswiche.
O triumfu Fulhamu definitivně rozhodl až Wilson, který si devět minut před koncem na hranici vápna našel odražený míč a překonal brankáře Sáncheze. Domácí opanovali derby s Chelsea na svém stadionu poprvé od ledna 2023.
Brentford potvrdil formu, zdolal Sunderland 3:0 a díky šestizápasové sérii bez prohry se vyšvihl na páté místo. O dva góly se postaral útočník Thiago, jenž v této sezoně dal už 16 branek a stanovil nový brazilský rekord v Premier League. Předstihl bývalého útočníka Liverpoolu Firmina, křídelníka Arsenalu Martinelliho a Cunhu - bývalého útočníka Wolverhamptonu, který od letošní sezony obléká dres Manchesteru United.
West Ham v problémech
West Ham už v úterý nezvládl záchranářský souboj s Nottinghamem a po domácí prohře 1:2 natáhl sérii bez vítězství na deset zápasů. Záložník Tomáš Souček za poražené odehrál celý zápas.
West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.
West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40:14
|48
|2
Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45:19
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32:28
|34
|5
Brentford
|21
|10
|3
|8
|35:28
|33
|6
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|7
Manchester Utd.
|21
|8
|8
|5
|36:32
|32
|8
Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34:24
|31
|9
Fulham
|21
|9
|4
|8
|30:30
|31
|10
Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21:22
|30
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22:23
|28
|14
Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30:27
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|21
|5
|7
|9
|29:37
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|21
|3
|4
|14
|22:41
|13
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup