Předplatné

ONLINE: Everton - Wolves 1:1. Krejčí střídal. Hrají i City, Chelsea a United

Ladislav Krejčí v hlavičkovém souboji během zápasu proti Evertonu
Ladislav Krejčí v hlavičkovém souboji během zápasu proti EvertonuZdroj: ČTK / AP / Peter Byrne
Marc Cucurella viděl proti Chelsea červenou kartu
Marc Cucurella viděl proti Chelsea červenou kartu
Erling Haaland proměnil penaltu proti Brightonu
Erling Haaland proměnil penaltu proti Brightonu
Michael Keane slaví gól do sítě Wolves
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
West Ham v domácím souboji s Nottinghamem
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (18)

Wolverhampton hraje ve 21. kole Premier League na hřišti Evertonu, Ladislav Krejčí nechybí v základní sestavě posledního týmu tabulky. Dnes je na programu téměř celé vložené kolo, Manchester United poprvé bez trenéra Amorima čelí Burnley. Manchester City hostí Brighton, Chelsea bojuje na hřišti Fulhamu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE 2. poločas
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE přestávka
10Detail
LIVE 2. poločas
11Detail
LIVE 2. poločas
30Detail
LIVE 2. poločas
11Detail
LIVE 2. poločas
21Detail
LIVE 1. poločas
12Detail
LIVE 2. poločas
11Detail

West Ham už v úterý nezvládl záchranářský souboj s Nottinghamem a po domácí prohře 1:2 natáhl sérii bez vítězství na deset zápasů. Záložník Tomáš Souček za poražené odehrál celý zápas.

West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.

West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal20153240:1448
2Manchester City20133444:1842
3Aston Villa20133433:2442
4Liverpool20104632:2834
5Chelsea2087533:2231
6Manchester Utd.2087534:3031
7Brentford2093832:2830
8Sunderland2079421:1930
9Newcastle2085728:2429
10Brighton2077630:2728
11Fulham2084828:2928
12Everton2084822:2428
13Tottenham2076728:2427
14Crystal Palace2076722:2327
15Bournemouth2058731:3823
16Leeds2057826:3322
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley20331420:3912
20Wolves20131614:406
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (18)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů