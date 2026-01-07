ONLINE: Everton - Wolves. Krejčí v sestavě hostů. Hrají i City, Chelsea či United
Wolverhampton hraje ve 21. kole Premier League na hřišti Evertonu, Ladislav Krejčí nechybí v základní sestavě posledního týmu tabulky. Dnes je na programu téměř celé vložené kolo, Manchester United poprvé bez trenéra Amorima čelí Burnley. Manchester City hostí Brighton, Chelsea bojuje na hřišti Fulhamu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
West Ham už v úterý nezvládl záchranářský souboj s Nottinghamem a po domácí prohře 1:2 natáhl sérii bez vítězství na deset zápasů. Záložník Tomáš Souček za poražené odehrál celý zápas.
West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.
West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40:14
|48
|2
Manchester City
|20
|13
|3
|4
|44:18
|42
|3
Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33:24
|42
|4
Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32:28
|34
|5
Chelsea
|20
|8
|7
|5
|33:22
|31
|6
Manchester Utd.
|20
|8
|7
|5
|34:30
|31
|7
Brentford
|20
|9
|3
|8
|32:28
|30
|8
Sunderland
|20
|7
|9
|4
|21:19
|30
|9
Newcastle
|20
|8
|5
|7
|28:24
|29
|10
Brighton
|20
|7
|7
|6
|30:27
|28
|11
Fulham
|20
|8
|4
|8
|28:29
|28
|12
Everton
|20
|8
|4
|8
|22:24
|28
|13
Tottenham
|20
|7
|6
|7
|28:24
|27
|14
Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|22:23
|27
|15
Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31:38
|23
|16
Leeds
|20
|5
|7
|8
|26:33
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|20
|3
|3
|14
|20:39
|12
|20
Wolves
|20
|1
|3
|16
|14:40
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup