ONLINE: West Ham - Nottingham. Souček v základu, domácí potřebují vyhrát

Tomáš Souček v dresu West Hamu
Tomáš Souček v dresu West HamuZdroj: Sport - M. Beránek
Anglie - Premier League
Fotbalisté West Hamu hostí ve 21. kole anglické Premier League Nottingham a v základě domácích nechybí český reprezentant Tomáš Souček. „Kladiváři“ se nachází v pásmu sestupu a akutně potřebují vyhrát. Utkání má výkop ve 21:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal20153240:1448
2Manchester City20133444:1842
3Aston Villa20133433:2442
4Liverpool20104632:2834
5Chelsea2087533:2231
6Manchester Utd.2087534:3031
7Brentford2093832:2830
8Sunderland2079421:1930
9Newcastle2085728:2429
10Brighton2077630:2728
11Fulham2084828:2928
12Everton2084822:2428
13Tottenham2076728:2427
14Crystal Palace2076722:2327
15Bournemouth2058731:3823
16Leeds2057826:3322
17Nottingham Forest20531219:3318
18West Ham20351221:4114
19Burnley20331420:3912
20Wolves20131614:406
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

