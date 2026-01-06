ONLINE: West Ham - Nottingham. Souček v základu, domácí potřebují vyhrát
Fotbalisté West Hamu hostí ve 21. kole anglické Premier League Nottingham a v základě domácích nechybí český reprezentant Tomáš Souček. „Kladiváři“ se nachází v pásmu sestupu a akutně potřebují vyhrát. Utkání má výkop ve 21:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40:14
|48
|2
Manchester City
|20
|13
|3
|4
|44:18
|42
|3
Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33:24
|42
|4
Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32:28
|34
|5
Chelsea
|20
|8
|7
|5
|33:22
|31
|6
Manchester Utd.
|20
|8
|7
|5
|34:30
|31
|7
Brentford
|20
|9
|3
|8
|32:28
|30
|8
Sunderland
|20
|7
|9
|4
|21:19
|30
|9
Newcastle
|20
|8
|5
|7
|28:24
|29
|10
Brighton
|20
|7
|7
|6
|30:27
|28
|11
Fulham
|20
|8
|4
|8
|28:29
|28
|12
Everton
|20
|8
|4
|8
|22:24
|28
|13
Tottenham
|20
|7
|6
|7
|28:24
|27
|14
Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|22:23
|27
|15
Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31:38
|23
|16
Leeds
|20
|5
|7
|8
|26:33
|22
|17
Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19:33
|18
|18
West Ham
|20
|3
|5
|12
|21:41
|14
|19
Burnley
|20
|3
|3
|14
|20:39
|12
|20
Wolves
|20
|1
|3
|16
|14:40
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup