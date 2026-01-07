SESTŘIH: West Ham - Nottingham 1:2. Souček a spol. ztrácí na záchranu už sedm bodů
Fotbalisté West Hamu v anglické lize nezvládli záchranářský souboj s Nottinghamem a po domácí prohře 1:2 natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Záložník Tomáš Souček za poražené odehrál celý zápas.
West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.
West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40:14
|48
|2
Manchester City
|20
|13
|3
|4
|44:18
|42
|3
Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33:24
|42
|4
Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32:28
|34
|5
Chelsea
|20
|8
|7
|5
|33:22
|31
|6
Manchester Utd.
|20
|8
|7
|5
|34:30
|31
|7
Brentford
|20
|9
|3
|8
|32:28
|30
|8
Sunderland
|20
|7
|9
|4
|21:19
|30
|9
Newcastle
|20
|8
|5
|7
|28:24
|29
|10
Brighton
|20
|7
|7
|6
|30:27
|28
|11
Fulham
|20
|8
|4
|8
|28:29
|28
|12
Everton
|20
|8
|4
|8
|22:24
|28
|13
Tottenham
|20
|7
|6
|7
|28:24
|27
|14
Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|22:23
|27
|15
Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31:38
|23
|16
Leeds
|20
|5
|7
|8
|26:33
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|20
|3
|3
|14
|20:39
|12
|20
Wolves
|20
|1
|3
|16
|14:40
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup