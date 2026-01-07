Předplatné

SESTŘIH: West Ham - Nottingham 1:2. Souček a spol. ztrácí na záchranu už sedm bodů

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Nottingham 1:2. Souček a spol. nezvládli důležitý duel v boji o záchranu • Zdroj: Canal+ Sport
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté West Hamu v anglické lize nezvládli záchranářský souboj s Nottinghamem a po domácí prohře 1:2 natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Záložník Tomáš Souček za poražené odehrál celý zápas.

West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.

West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal20153240:1448
2Manchester City20133444:1842
3Aston Villa20133433:2442
4Liverpool20104632:2834
5Chelsea2087533:2231
6Manchester Utd.2087534:3031
7Brentford2093832:2830
8Sunderland2079421:1930
9Newcastle2085728:2429
10Brighton2077630:2728
11Fulham2084828:2928
12Everton2084822:2428
13Tottenham2076728:2427
14Crystal Palace2076722:2327
15Bournemouth2058731:3823
16Leeds2057826:3322
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley20331420:3912
20Wolves20131614:406
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

