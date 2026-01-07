Předplatné

Deset zápasů bez výhry, Součka naštval rozhodčí: To je vtip! West Ham u dna

SESTŘIH: West Ham - Nottingham 1:2. Souček a spol. nezvládli důležitý duel v boji o záchranu • Zdroj: Canal+ Sport
West Ham v domácím souboji s Nottinghamem
Český záložník Tomáš Souček
Zklamaní hráči West Hamu
Jonáš Bartoš
Anglie - Premier League
Po více jak měsíci naskočil v základní sestavě, výrazně se podílel na vedoucí brance fotbalistů West Hamu proti Nottinghamu. Extrémně důležitý zápas ale končil Tomáš Souček (30) pořádně rozladěný. Utkání rozhodla penalta v 89. minutě, kterou sudí Tony Harrington pískl po shlédnutí opakovaného záběru. „Tohle je jako basketbal,“ zuřil český záložník po prohře 1:2.

West Ham v úterý večer ztratil v Premier League desátý zápas po sobě - čtyři remízy a šest proher znamenají sérii, kterou tradiční klub nezažil od přelomu let 2006 - 2007. Nepříjemná ztráta 1:2 s Nottinghamem znamená, že na sestupové 18. příčce Premier League ztrácí sedm bodů na svého posledního soupeře.

Jedno z klíčových utkání celků ze spodku tabulky rozjel West Ham dobře. Lví podíl na tom měl i Tomáš Souček, který nastoupil od začátku po šesti zápasech, v nichž naskakoval z lavičky (naposledy hrál v základu při remíze 1:1 na Manchesteru United).

Souček si ve 13. minutě dobře naskočil na roh na přední tyči, prodloužil balon, který lehce tečoval brazilský obránce Nottinghamu Murillo a West Ham vedl. Domácí pokračovali v dobrém výkonu, v 51. minutě sudí neuznali druhou branku Crysencio Summervilla. Místo zvýšení náskoku přišla otočka v ději utkání.

Nottingham o čtyři minuty později srovnal a rozhodující moment přišel v 89. minutě - gólman Alphonse Areola při výskoku na centr ve vápně zasáhl soupeře, rozhodčí Tom Harrington se šel podívat na video a pískl penaltu. Morgan Gibbs-White proměnil a zařídil hostům důležité vítězství.

Sudí v Anglii? Jako v basketu

„Tohle je vtip. Právě jsem se na to díval, pokud se píská tohle, bylo by v zápase dvacet penalt,“ zuřil po utkání Souček v rozhovoru pro stanici Sky Sports. „Přišel jsem do Premier League, protože jsem si myslel, že je to nejtěžší soutěž na světě. Všichni jsme bojovníci, válečníci, ale tohle vypadá spíš jako basketbal. Nemůžete se dotknout protihráče,“ pokračoval naštvaný český záložník, který byl blízko kritické situace.

„Areola jde pro míč, Tomáš ho odvrátí, brankář pak nemůže zastavit pohyb. Tohle se jen těžko chápe,“ kroutil hlavou trenér West Hamu Nuno Espirito Santo. „Často se zlobím kvůli pravidlům. Takové situace se staly mnohokrát a penalta z toho nebyla. Zkrátka tomu nerozumím,“ čertil se boss anglického klubu, který se po výsledkové mizérii dostává pod obrovský tlak.

West Ham sklouzl do velmi komplikované situace, přímý konkurent mu výhrou na jeho stadionu odskočil o další tři body. Fanoušci v úterý v noci houfně opouštěli London Stadium ještě před závěrečným hvizdem, dobře rozjetý, ale ztracený zápas těžko kousali také zklamaní hráči. Při podobné mizérii je možné, že klub už podruhé v sezoně sáhne k výměně trenéra - Santo přišel na konci září místo odvolaného Grahama Pottera.

„Musíme se podívat do zrcadla a uvědomit si, v jaké pozici jsme. Nikdo z kádru nechce hrát druhou ligu,“ pravil Souček, jeden z nejzkušenějších hráčů týmu. „Musíme k sobě být upřímní, říct si, kdo opravdu maká a kdo ne.“

Nevzdává se ani současný kouč West Hamu. „Musíme dál pracovat a věřit, kluci pochopit, že i tohle je součást fotbalu. Máme dobré i špatné momenty, musíme držet při sobě. Je těžké tohle vysvětlovat, ale ještě není konec,“ vzkázal Santo do kabiny i směrem k naštvaným fanouškům.

„Pro mě osobně je tohle velice složité. Pokaždé chci vyhrávat, beru si to osobně, když se nedaří. Chci být lídrem a týmu pomoct,“ pokračoval český záložník. Po návratu do sestavy neodehrál vůbec špatný zápas, ale bodová ztráta jeho výkon devalvovala.

V současnosti jsou tak dva čeští reprezentanti na chvostu Premier League - poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím a jen o dvě příčky výš, ale stále na sestupové pozici Souček s West Hamem.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal20153240:1448
2Manchester City20133444:1842
3Aston Villa20133433:2442
4Liverpool20104632:2834
5Chelsea2087533:2231
6Manchester Utd.2087534:3031
7Brentford2093832:2830
8Sunderland2079421:1930
9Newcastle2085728:2429
10Brighton2077630:2728
11Fulham2084828:2928
12Everton2084822:2428
13Tottenham2076728:2427
14Crystal Palace2076722:2327
15Bournemouth2058731:3823
16Leeds2057826:3322
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley20331420:3912
20Wolves20131614:406
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

