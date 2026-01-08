Předplatné

Na tomto snímku je něco špatně. Kouč Tottenhamu se rozčílil: Opravdu stupidní!

Trenér Tottenhamu Thomas Frank má v ruce kelímek s logem Arsenalu. To vzbudilo rozruch.
Anglie - Premier League
Jako by nestačilo, že se fotbalistům Tottenhamu v této sezoně opět nedaří podle představ. Nyní mezi fanoušky ještě vzbudil reakce snímek trenéra Thomase Franka před středeční prohrou v Bournemouthu 2:3.

Zadívejte se na fotografii pozorně. Co je na ní špatně? Ďábel je v detailu. V tomto případě na kelímku s kávou, který Frank držel před zápasem. Je na něm totiž logo Arsenalu, úhlavního rivala Tottenhamu ze severního Londýna. Vzájemné zápasy patří mezi ty nejjiskřivější střety v Anglii.

Možná by nad tím příznivci mávli rukou, kdyby se sezona pro klub, kde působí i český brankář Antonín Kinský, nevyvíjela opět velmi nepříznivě. Být po 21 kolech na 14. místě v Premier League je zklamání a trenér Frank je pod tlakem i kvůli zdánlivým maličkostem.

Jako je právě aféra s kelímkem. Kromě další porážky musel vysvětlovat také ji. „Vím, že nevyhráváme každý zápas, takže by ode mě bylo absolutně hloupé vzít si kelímek se znakem Arsenalu. Opravdu si někdo myslí, že jsem to udělal záměrně? Stejný kelímek si vzali všichni členové realizačního týmu.“

Otázka zní, jak se vůbec do šatny Tottenhamu dostaly. S velkou pravděpodobností tam zůstaly po výhře Arsenalu v Bournemouthu z minulého víkendu.

Trenéru Frankovi nezbývalo než si povzdechnout: „Pohybujeme se špatným směrem, pokud musíme řešit, že držím kelímek s logem jiného klubu. To bych opravdu nikdy neudělal. Ale tohle je opravdu stupidní.“

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal20153240:1448
2Manchester City21134445:1943
3Aston Villa21134433:2443
4Liverpool20104632:2834
5Brentford21103835:2833
6Newcastle2195732:2732
7Manchester Utd.2188536:3232
8Chelsea2187634:2431
9Fulham2194830:3031
10Sunderland2179521:2230
11Brighton2178631:2829
12Everton2185823:2529
13Crystal Palace2177722:2328
14Tottenham2176830:2727
15Bournemouth2168734:4026
16Leeds2157929:3722
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley21341422:4113
20Wolves21141615:417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

