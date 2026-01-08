Na tomto snímku je něco špatně. Kouč Tottenhamu se rozčílil: Opravdu stupidní!
Jako by nestačilo, že se fotbalistům Tottenhamu v této sezoně opět nedaří podle představ. Nyní mezi fanoušky ještě vzbudil reakce snímek trenéra Thomase Franka před středeční prohrou v Bournemouthu 2:3.
Zadívejte se na fotografii pozorně. Co je na ní špatně? Ďábel je v detailu. V tomto případě na kelímku s kávou, který Frank držel před zápasem. Je na něm totiž logo Arsenalu, úhlavního rivala Tottenhamu ze severního Londýna. Vzájemné zápasy patří mezi ty nejjiskřivější střety v Anglii.
Možná by nad tím příznivci mávli rukou, kdyby se sezona pro klub, kde působí i český brankář Antonín Kinský, nevyvíjela opět velmi nepříznivě. Být po 21 kolech na 14. místě v Premier League je zklamání a trenér Frank je pod tlakem i kvůli zdánlivým maličkostem.
Jako je právě aféra s kelímkem. Kromě další porážky musel vysvětlovat také ji. „Vím, že nevyhráváme každý zápas, takže by ode mě bylo absolutně hloupé vzít si kelímek se znakem Arsenalu. Opravdu si někdo myslí, že jsem to udělal záměrně? Stejný kelímek si vzali všichni členové realizačního týmu.“
Otázka zní, jak se vůbec do šatny Tottenhamu dostaly. S velkou pravděpodobností tam zůstaly po výhře Arsenalu v Bournemouthu z minulého víkendu.
Trenéru Frankovi nezbývalo než si povzdechnout: „Pohybujeme se špatným směrem, pokud musíme řešit, že držím kelímek s logem jiného klubu. To bych opravdu nikdy neudělal. Ale tohle je opravdu stupidní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40:14
|48
|2
Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45:19
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32:28
|34
|5
Brentford
|21
|10
|3
|8
|35:28
|33
|6
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|7
Manchester Utd.
|21
|8
|8
|5
|36:32
|32
|8
Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34:24
|31
|9
Fulham
|21
|9
|4
|8
|30:30
|31
|10
Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21:22
|30
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22:23
|28
|14
Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30:27
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|21
|5
|7
|9
|29:37
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|21
|3
|4
|14
|22:41
|13
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup