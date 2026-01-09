Na útočníka Arsenalu se valí kritika: Ostudné chování! Strčil do zraněného hráče
Po utkání se omluvil, ale to už bylo pozdě. Gabriel Martinelli, útočník Arsenalu, čelil po čtvrtečním utkání anglické ligy proti Liverpoolu (0:0) velké kritice. „Ostudné chování,“ řekl legendární záložník Roy Keane pro Sky Sports. Čtyřiadvacetiletý Brazilec se pokusil odstrčit zraněného Conora Bradleyho za postranní čáru.
Martinelli spustil pořádnou strkanici v třetí minutě nastaveného času. Bradley se ve sprintu vracel k vlastní brance a chystal se odkopnout míč do autu. I když nebyl pod výrazným tlakem, špatně ho trefil a skácel se na trávník.
Bylo okamžitě znát, že je zle. Dvaadvacetiletý obránce Liverpoolu se chytnul za koleno a tloukl dlaní do země. Nakonec byl ještě stažený ze hry. „Nevypadá to vůbec dobře,“ komentoval Bradleyho zdravotní problém trenér Arne Slot.
Martinelli bolestivé zranění soupeře na hřišti zcela ignoroval. Nejprve se pokusil rychle vhodit aut a tlačit se za vedoucím gólem. V tom mu zabránil rozhodčí Anthony Taylor, což brazilského ofenzivního hráče nepotěšilo.
Následně trefil míčem Bradleyho, kterého se později pokusil oběma rukama odstrčit za postranní čáru. „To prostě nemůžeš udělat! To je strašně špatně, měla by přijít omluva,“ komentoval situaci Gary Neville, bývalý obránce Manchesteru United v živém vysílání televizní stanice Sky Sports.
Později se k němu přidali s kritikou další legendární hráči. „Takové chování je naprosto ostudné. Doufám, že se Martinelli na to podívá a omluví. Tohle nebylo dobré,“ uvedl Roy Keane, jenž býval na hřišti také velmi emotivní. „Tohle je zklamání. Chápu vášeň, vítěznou mentalitu a snahu pomoct spoluhráčům, ale jako fotbalista musíš mít respekt,“ prohodil někdejší útočník Daniel Sturridge.
Na Martinelliho chování ihned zareagovali hráči Liverpoolu, kteří se na něj seběhli. Viník obdržel žlutou kartu a Bradleyho odnesli na nosítkách z hrací plochy.
„S Conorem jsme si psali, omluvil jsem se mu,“ vyťukal Martinelli ještě ve čtvrtek v noci na Instagram. „V zápalu boje jsem nevěděl, že je vážně zraněný. Upřímně lituji reakce a přeji Conorovi co nejrychlejší uzdravení.“
Incident byl tématem i na tiskové konferenci. „Gabi je skvělý a hodný kluk, nejspíš si neuvědomil, co se stalo. Doufám, že je Conor v pořádku,“ řekl trenér Arsenalu Mikel Arteta.
„V závěru zápasu se hra hodně zdržuje, proto se hráči někdy naštvou, protože chtějí dát gól. Mají pocit, že soupeř zranění jen předstírá,“ poznamenal Slot. „Martinelliho neznám, ale působí jako hodný kluk. Jsem si stoprocentně jistý, že kdyby věděl, o jak vážné zranění může jít, nikdy by to neudělal,“ pokračoval kouč Liverpoolu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40:14
|49
|2
Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45:19
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32:28
|35
|5
Brentford
|21
|10
|3
|8
|35:28
|33
|6
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|7
Manchester Utd.
|21
|8
|8
|5
|36:32
|32
|8
Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34:24
|31
|9
Fulham
|21
|9
|4
|8
|30:30
|31
|10
Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21:22
|30
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22:23
|28
|14
Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30:27
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|21
|5
|7
|9
|29:37
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|21
|3
|4
|14
|22:41
|13
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup