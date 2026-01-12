Zbavme se majitelů a já jdu do šesté ligy. Zprávy kapitána United vyvolaly bouři, než...

Předplatné

Kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes
Trápení Manchesteru United se snad nikdy nezastaví. Během jediného týdne anglický gigant vyhodil trenéra, vypadl z FA Cupu a teď se celá Anglie na účet „rudých ďáblů“ baví znovu. Hackeři totiž získali přístup k účtu kapitána Bruna Fernandese na sociální síti X a bavili všechny fotbalové nadšence. Jménem Portugalce volali po konci spolumajitelů klubu a oznámili jeho přestup do celku ze šesté ligy.

Nejprve prohra 1:2 proti Brightonu a historická ostuda. Manchester United totiž vypadl z obou anglických pohárů hned při první příležitosti a vzhledem k absenci v Evropě odehraje dvacetinásobný mistr Anglie jen 40 utkání v sezoně, což je nejnižší počet od ročníku 1914/15.

A to ještě nebyla největší ostuda večera. Nedlouho po prohraném zápase příznivci klubu nevěřícně koukali na sociální síť X, kde z účtu kapitána Bruna Fernandese přistála zpráva: „Přicházím do Macclesfield FC. Těším se na budoucnost.“

Právě zmíněný Macclesfield hraje v Anglii šestou nejvyšší soutěž a o víkendu v FA Cupu šokoval fotbalovou veřejnost, když vyřadil obhájce trofeje Crystal Palace.

Buďte ve střehu, popíchli hackeři United

Hackeři pak za hvězdu Premier League přidávali jeden příspěvek za druhým. Například vyzvali mistra světa v šipkách Luka Littlera k zápasu ve hře FIFA nebo připomněli ostudnou prohru 0:7 proti Liverpoolu z března 2023.

Největší zásah pak měla na účtu se 4,5 miliony sledujících zpráva: „Zbavme se INEOSu,“ což je britská nadnárodní firma, která spoluvlastní právě Manchester United a má na starosti sportovní vedení klubu. Fanoušci „rudých ďáblů“ tak právě směrem k ní často směřují svou zlost nad špatnými výsledky.

Tou dobou už všichni samozřejmě tušili, že zprávy nepíše portugalský záložník a rychle reagoval i samotný klub. „Účet Bruna Fernandese na X byl napaden hackery. Fanoušci by neměli reagovat na žádné příspěvky ani osobní zprávy,“ napsal oficiální účet Manchesteru United.

Hacker tento příspěvek sdílel přímo na Fernandesově profilu s ironickou poznámkou: „Hlavně buďte ve střehu před hackery vy,“ popíchl klub.

Nyní už byly všechny humorné příspěvky smazány, ale chaos a posměch kolem Manchesteru United zůstává.

