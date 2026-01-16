Předplatné

Czech-out na obzoru. Češi mohou zmizet z Premier League: hrozba sestupu, Kinský nechytá

Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.Zdroj: Profimedia.cz
Ladislav Krejčí spokojený po první výhře v Premier League
Velká radost Ladislava Krejčího po gólu Manchesteru United
Tomáš Souček poslal West Ham v 54. minutě utkání proti Wolves do vedení
Velká radost Ladislava Krejčího po gólu Manchesteru United
Antonín Kinský naskočil po třech měsících v základní sestavě Tottenhamu
Velká radost Ladislava Krejčího po gólu Manchesteru United
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Premier League je snem téměř každého fotbalisty. Pro české hráče navíc platila tři dekády jedna konstanta: od ročníku 1993/94 měl český fotbal v nejvyšší anglické lize vždy alespoň dva zástupce. To se ale nyní může změnit, protože tři ze čtyř současných legionářů na ostrovech pravděpodobně zamíří do druhé ligy. A ani ten poslední nemá dobrou pozici.

Situace na spodku tabulky Premier League vypadá poměrně jasně. Ztráta nejhorších tří celků už je výrazná a na soupisce každého z nich najdeme jednoho českého hráče. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím zažívá jednu z nejhorších sezon anglické kopané a další dvě sestupové příčky patří West Hamu s Tomášem Součkem a Burnley, v jehož kádru se nachází brankář Václav Hladký.

A v Anglii se nyní stále častěji mluví o tom, že právě tyto tři celky se s elitou rozloučí. Především Wolves a Burnley už se pomalu začínají připravovat na život v Championship.

„Matematická šance pořád je, ale minimální. Wolves už připravují projekt s trenérem Robem Edwardsem, aby se klub stabilizoval. Se záchranou Burnley už taky podle mě nikdo nepočítá. V řadě klíčových metrik jsou na tom dokonce ještě hůř, než beznadějně poslední Wolverhampton,“ říká Karel Tvaroh, bývalý hráč a expert televize Canal+ Sport, který pečlivě sleduje každé kolo Premier League.

Jeho slova potvrzují i predikce superpočítače statistické společnosti Opta, podle nichž je šance Wolverhamptonu méně než jedno procento. Naděje Burnley na záchranu pak činí 6,6 %.

A o moc lépe na tom není ani West Ham, který na klíčovou sedmnáctou příčku aktuálně ztrácí sedm bodů a jeho matematické šance jen těsně přesáhli desetiprocentní hranici.

„Mají obrovský problém v obraně a ani velmistr Nuno Espírito Santo není schopný s tím cokoli udělat. Navíc se musíme koukat i na týmy těsně nad sestupovým pásmem, kde je Nottingham, který má neskutečně kvalitní kádr a především doma je fakt silný,“ dodává Tvaroh o nízkých nadějích na záchranu.

Pokud se tedy tyto predikce naplní, česká stopa v Premier League se smrskne na minimum.

Kinský na vedlejší koleji

V tom případě by ze současného ansámblu zůstal v nejsledovanější soutěži světa jediný český zástupce a ani jeho pozice není zdaleka optimální.

Antonín Kinský v Tottenhamu se v lize zatím v aktuálním ročníku na place neobjevil a jediná dvě utkání si připsal v ligovém poháru. Ambiciózní gólman tak pravděpodobně nebude chtít dlouhodobě zastávat roli dvojky.

„Je to velkoklub, hraje Ligu mistrů, ale není tam dobrá atmosféra. Tonda přišel v hodně turbulentním období a aktuálně je jasná dvojka, ale to se může změnit třeba příchodem nového trenéra,“ míní expert Tvaroh. „Myslím, že je dost trpělivý a vydrží ve Spurs do léta. Jestli zůstane v Premier League i dál vidím zhruba 50 na 50, ať už v Tottenhamu, nebo třeba dostane víc prostoru v jiném týmu. Určitě ale půjde po co největším vytížení,“ dodává na adresu bývalého gólmana Slavie.

V součtu tedy naprosto reálně hrozí scénář, v němž by v nejvyšší anglické soutěži v příštím ročníku nebyl na soupisce žádného klubu ani jeden Čech, což se nestalo ani jednou od sezony 1990/91, kdy na ostrovy dorazil brankář Jan Stejskal.

„Celou sezonu si z toho děláme trochu legraci, že uděláme třeba nějaký dokument Czech-out, ale samozřejmě si přejeme co nejvíc Čechů a Slováků v Premier League,“ upozorňuje expert i na jediného Slováka v soutěži Martina Dúbravku, který hájí branku Burnley.

Další kandidáti. Šulc a brankáři

Pokud některý z českých legionářů Premier League přežije, bude to nejspíš změnou dresu. Kluby s prvoligovou příslušností tradičně sahají po jednotlivcích ze sestupujících týmů a právě to by mohlo pomoct českým hráčům. „U Ládi Krejčího Wolves asi uplatní opci a budou mu chtít prodat vizi, že okamžitě postoupí zpátky do Premier League. Existuje i varianta, že by ho rovnou mohli poslat dál,“ naznačuje Tvaroh.

Největší otazník pak visí nad Tomášem Součkem. „Upřímně vůbec nevím, kam by se teď hodil. Mohl by si ho vytáhnout někdo z postupujících týmů, ale jeho situace je pro mě největší neznámá,“ dodává televizní expert.

Premier League ale nemusí zůstat uzavřená jen pro současnou čtveřici a doplnit ji může také někdo úplně nový bez předešlé zkušenosti z ostrovů. „Asi neřeknu nic objevného, že ze všech Čechů mimo Anglii má do Premier League nejblíž Pavel Šulc. To je takový jednorožec našeho fotbalu. Je dostatečně odolný a v Lyonu dokáže rozhodovat zápasy a dělat čísla. Myslím si, že kluby v Anglii ho určitě řešit budou,“ odhaduje letní plány Tvaroh.

„Tradičně umíme i brankáře, takže třeba Jan Koutný nebo někdo takový by se mohl do Anglie dostat,“ přemítá nad dalšími možnými příchody na ostrovy.

Šance na sestup z Premier League

  • West Ham: 89,64 %
  • Burnley: 93,42 %
  • Wolverhampton: 99,42 %

Češi v Premier League 2025-2026

  • Tomáš Souček: 18 zápasů, 2 góly
  • Ladislav Krejčí: 16 zápasů, 2 góly
  • Antonín Kinský: 0 zápasů 
  • Václav Hladký: 0 zápasů 

SEDM: tolik Čechů bylo v klubech Premier League v letech 2004–2008. Na vyšší číslo zatím český fotbal v Anglii nedosáhl

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal21154240:1449
2Manchester City21134445:1943
3Aston Villa21134433:2443
4Liverpool21105632:2835
5Brentford21103835:2833
6Newcastle2195732:2732
7Manchester Utd.2188536:3232
8Chelsea2187634:2431
9Fulham2194830:3031
10Sunderland2179521:2230
11Brighton2178631:2829
12Everton2185823:2529
13Crystal Palace2177722:2328
14Tottenham2176830:2727
15Bournemouth2168734:4026
16Leeds2157929:3722
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley21341422:4113
20Wolves21141615:417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

