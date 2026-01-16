Czech-out na obzoru. Češi mohou zmizet z Premier League: hrozba sestupu, Kinský nechytá
Premier League je snem téměř každého fotbalisty. Pro české hráče navíc platila tři dekády jedna konstanta: od ročníku 1993/94 měl český fotbal v nejvyšší anglické lize vždy alespoň dva zástupce. To se ale nyní může změnit, protože tři ze čtyř současných legionářů na ostrovech pravděpodobně zamíří do druhé ligy. A ani ten poslední nemá dobrou pozici.
Situace na spodku tabulky Premier League vypadá poměrně jasně. Ztráta nejhorších tří celků už je výrazná a na soupisce každého z nich najdeme jednoho českého hráče. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím zažívá jednu z nejhorších sezon anglické kopané a další dvě sestupové příčky patří West Hamu s Tomášem Součkem a Burnley, v jehož kádru se nachází brankář Václav Hladký.
A v Anglii se nyní stále častěji mluví o tom, že právě tyto tři celky se s elitou rozloučí. Především Wolves a Burnley už se pomalu začínají připravovat na život v Championship.
„Matematická šance pořád je, ale minimální. Wolves už připravují projekt s trenérem Robem Edwardsem, aby se klub stabilizoval. Se záchranou Burnley už taky podle mě nikdo nepočítá. V řadě klíčových metrik jsou na tom dokonce ještě hůř, než beznadějně poslední Wolverhampton,“ říká Karel Tvaroh, bývalý hráč a expert televize Canal+ Sport, který pečlivě sleduje každé kolo Premier League.
Jeho slova potvrzují i predikce superpočítače statistické společnosti Opta, podle nichž je šance Wolverhamptonu méně než jedno procento. Naděje Burnley na záchranu pak činí 6,6 %.
A o moc lépe na tom není ani West Ham, který na klíčovou sedmnáctou příčku aktuálně ztrácí sedm bodů a jeho matematické šance jen těsně přesáhli desetiprocentní hranici.
„Mají obrovský problém v obraně a ani velmistr Nuno Espírito Santo není schopný s tím cokoli udělat. Navíc se musíme koukat i na týmy těsně nad sestupovým pásmem, kde je Nottingham, který má neskutečně kvalitní kádr a především doma je fakt silný,“ dodává Tvaroh o nízkých nadějích na záchranu.
Pokud se tedy tyto predikce naplní, česká stopa v Premier League se smrskne na minimum.
Kinský na vedlejší koleji
V tom případě by ze současného ansámblu zůstal v nejsledovanější soutěži světa jediný český zástupce a ani jeho pozice není zdaleka optimální.
Antonín Kinský v Tottenhamu se v lize zatím v aktuálním ročníku na place neobjevil a jediná dvě utkání si připsal v ligovém poháru. Ambiciózní gólman tak pravděpodobně nebude chtít dlouhodobě zastávat roli dvojky.
„Je to velkoklub, hraje Ligu mistrů, ale není tam dobrá atmosféra. Tonda přišel v hodně turbulentním období a aktuálně je jasná dvojka, ale to se může změnit třeba příchodem nového trenéra,“ míní expert Tvaroh. „Myslím, že je dost trpělivý a vydrží ve Spurs do léta. Jestli zůstane v Premier League i dál vidím zhruba 50 na 50, ať už v Tottenhamu, nebo třeba dostane víc prostoru v jiném týmu. Určitě ale půjde po co největším vytížení,“ dodává na adresu bývalého gólmana Slavie.
V součtu tedy naprosto reálně hrozí scénář, v němž by v nejvyšší anglické soutěži v příštím ročníku nebyl na soupisce žádného klubu ani jeden Čech, což se nestalo ani jednou od sezony 1990/91, kdy na ostrovy dorazil brankář Jan Stejskal.
„Celou sezonu si z toho děláme trochu legraci, že uděláme třeba nějaký dokument Czech-out, ale samozřejmě si přejeme co nejvíc Čechů a Slováků v Premier League,“ upozorňuje expert i na jediného Slováka v soutěži Martina Dúbravku, který hájí branku Burnley.
Další kandidáti. Šulc a brankáři
Pokud některý z českých legionářů Premier League přežije, bude to nejspíš změnou dresu. Kluby s prvoligovou příslušností tradičně sahají po jednotlivcích ze sestupujících týmů a právě to by mohlo pomoct českým hráčům. „U Ládi Krejčího Wolves asi uplatní opci a budou mu chtít prodat vizi, že okamžitě postoupí zpátky do Premier League. Existuje i varianta, že by ho rovnou mohli poslat dál,“ naznačuje Tvaroh.
Největší otazník pak visí nad Tomášem Součkem. „Upřímně vůbec nevím, kam by se teď hodil. Mohl by si ho vytáhnout někdo z postupujících týmů, ale jeho situace je pro mě největší neznámá,“ dodává televizní expert.
Premier League ale nemusí zůstat uzavřená jen pro současnou čtveřici a doplnit ji může také někdo úplně nový bez předešlé zkušenosti z ostrovů. „Asi neřeknu nic objevného, že ze všech Čechů mimo Anglii má do Premier League nejblíž Pavel Šulc. To je takový jednorožec našeho fotbalu. Je dostatečně odolný a v Lyonu dokáže rozhodovat zápasy a dělat čísla. Myslím si, že kluby v Anglii ho určitě řešit budou,“ odhaduje letní plány Tvaroh.
„Tradičně umíme i brankáře, takže třeba Jan Koutný nebo někdo takový by se mohl do Anglie dostat,“ přemítá nad dalšími možnými příchody na ostrovy.
Šance na sestup z Premier League
- West Ham: 89,64 %
- Burnley: 93,42 %
- Wolverhampton: 99,42 %
Češi v Premier League 2025-2026
- Tomáš Souček: 18 zápasů, 2 góly
- Ladislav Krejčí: 16 zápasů, 2 góly
- Antonín Kinský: 0 zápasů
- Václav Hladký: 0 zápasů
SEDM: tolik Čechů bylo v klubech Premier League v letech 2004–2008. Na vyšší číslo zatím český fotbal v Anglii nedosáhl
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40:14
|49
|2
Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45:19
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32:28
|35
|5
Brentford
|21
|10
|3
|8
|35:28
|33
|6
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|7
Manchester Utd.
|21
|8
|8
|5
|36:32
|32
|8
Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34:24
|31
|9
Fulham
|21
|9
|4
|8
|30:30
|31
|10
Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21:22
|30
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22:23
|28
|14
Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30:27
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|21
|5
|7
|9
|29:37
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|21
|3
|4
|14
|22:41
|13
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup