ONLINE: Derby o Manchester pro United. West Ham proti Tottenhamu, Souček v základu
Po pohárové pauze pokračuje Premier League 22. kolem. To hned otevřel šlágr, ve kterém Manchester United dokonale zaskočil City a doma vyhrál 2:0. West Ham Tomáše Součka se stále topí v sestupových vodách, proti Tottenhamu tak potřebuje bodovat. Sledujte ONLINE přenosy všech zápasů kola na webu iSport.
Michael Carrick převzal mužstvo United ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by ho vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu „Rudým ďáblům“ rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.
V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40:14
|49
|2
Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45:21
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Manchester Utd.
|22
|9
|8
|5
|38:32
|35
|5
Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32:28
|35
|6
Brentford
|21
|10
|3
|8
|35:28
|33
|7
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|8
Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34:24
|31
|9
Fulham
|21
|9
|4
|8
|30:30
|31
|10
Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21:22
|30
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22:23
|28
|14
Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30:27
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|21
|5
|7
|9
|29:37
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|21
|3
|4
|14
|22:41
|13
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup