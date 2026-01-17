Předplatné

ONLINE: Derby o Manchester pro United. West Ham proti Tottenhamu, Souček v základu

Český záložník Tomáš Souček
Český záložník Tomáš Souček
Manchester United ovládl derby
Anglie - Premier League
Po pohárové pauze pokračuje Premier League 22. kolem. To hned otevřel šlágr, ve kterém Manchester United dokonale zaskočil City a doma vyhrál 2:0. West Ham Tomáše Součka se stále topí v sestupových vodách, proti Tottenhamu tak potřebuje bodovat. Sledujte ONLINE přenosy všech zápasů kola na webu iSport.

Michael Carrick převzal mužstvo United ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by ho vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu „Rudým ďáblům“ rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.

V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.

Premier League 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,374,210Detail
LIVE přestávka
00Tipsport2,82,53,3Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,071045Detail
LIVE přestávka
11Tipsport2,82,43,5Detail
LIVE přestávka
01Tipsport53,51,75Detail
LIVE
--Tipsport6.274.11.59Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal21154240:1449
2Manchester City22134545:2143
3Aston Villa21134433:2443
4Manchester Utd.2298538:3235
5Liverpool21105632:2835
6Brentford21103835:2833
7Newcastle2195732:2732
8Chelsea2187634:2431
9Fulham2194830:3031
10Sunderland2179521:2230
11Brighton2178631:2829
12Everton2185823:2529
13Crystal Palace2177722:2328
14Tottenham2176830:2727
15Bournemouth2168734:4026
16Leeds2157929:3722
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley21341422:4113
20Wolves21141615:417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

