ONLINE: Derby o Manchester. West Ham musí zabrat proti Tottenhamu, nastoupí Souček?
Po pohárové pauze pokračuje Premier League 22. kolem. To hned otevírá šlágr, v tradičním derby proti sobě stojí Manchestery City a United, na Old Trafford domácí vede kouč Michael Carrick. West Ham Tomáše Součka se stále topí v sestupových vodách, proti Tottenhamu tak potřebuje bodovat. Sledujte ONLINE přenosy všech zápasů kola na webu iSport.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40:14
|49
|2
Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45:19
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32:28
|35
|5
Brentford
|21
|10
|3
|8
|35:28
|33
|6
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|7
Manchester Utd.
|21
|8
|8
|5
|36:32
|32
|8
Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34:24
|31
|9
Fulham
|21
|9
|4
|8
|30:30
|31
|10
Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21:22
|30
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22:23
|28
|14
Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30:27
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|21
|5
|7
|9
|29:37
|22
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|21
|3
|5
|13
|22:43
|14
|19
Burnley
|21
|3
|4
|14
|22:41
|13
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup