ONLINE: Derby o Manchester. West Ham musí zabrat proti Tottenhamu, nastoupí Souček?

Erling Haaland slaví gól
Erling Haaland slaví gólZdroj: ČTK / AP / Mike Egerton
Anglie - Premier League
Po pohárové pauze pokračuje Premier League 22. kolem. To hned otevírá šlágr, v tradičním derby proti sobě stojí Manchestery City a United, na Old Trafford domácí vede kouč Michael Carrick. West Ham Tomáše Součka se stále topí v sestupových vodách, proti Tottenhamu tak potřebuje bodovat. Sledujte ONLINE přenosy všech zápasů kola na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal21154240:1449
2Manchester City21134445:1943
3Aston Villa21134433:2443
4Liverpool21105632:2835
5Brentford21103835:2833
6Newcastle2195732:2732
7Manchester Utd.2188536:3232
8Chelsea2187634:2431
9Fulham2194830:3031
10Sunderland2179521:2230
11Brighton2178631:2829
12Everton2185823:2529
13Crystal Palace2177722:2328
14Tottenham2176830:2727
15Bournemouth2168734:4026
16Leeds2157929:3722
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham21351322:4314
19Burnley21341422:4113
20Wolves21141615:417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

