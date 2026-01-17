Předplatné

SESTŘIH: Souček byl u dramatické výhry nad Tottenhamem! Derby o Manchester pro United

SESTŘIH: Man. United - Man. City 2:0. Red Devils i s Carrickem na lavičce ovládli derby • Zdroj: Canal+ Sport
Český záložník Tomáš Souček
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Po pohárové pauze pokračuje Premier League 22. kolem. To hned otevřel šlágr, ve kterém Manchester United dokonale zaskočil City a doma vyhrál 2:0. West Ham i s Tomášem Součkem v sestavě porazil gólem z nastavení Tottenham 2:1. Český reprezentant odehrál celý zápas. Vedoucí Arsenal pouze remizoval na hřišti Nottinghamu 0:0, nečekaně ztratil také Liverpool.

Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu „Rudým ďáblům“ rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.

V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.

Manchester City si výrazné brankové příležitosti nevypracoval a v závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat. Jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.

United se na jediný bod přiblížili ke čtvrtému Liverpoolu, který jen remizoval 1:1 se sestupem ohroženým Burnley. Obhájci titulu počtvrté za sebou v lize uhráli jen nerozhodný výsledek. Tým Arneho Slota navíc poprvé od sezony 1980/81 remizoval na domácím hřišti se všemi třemi nováčky Premier League v jednom ročníku.

Arsenal nedal gól, Chelsea uspěla

K vítězství mohl Liverpool nasměrovat Szoboszlai, ale ve 32. minutě napálil z penalty jen břevno. Do vedení se úřadující šampioni dostali o deset minut později, kdy se ranou pod břevno prosadil Wirtz. Ve druhém poločase ale šokoval Anfield Edwards, který se trefil z jediné střely Burnley do prostoru branky.

Arsenal po minulé bezbrankové remíze s Liverpoolem nedokázal překonat ani obranu Nottinghamu, která mu za první poločas nedovolila jedinou střelu do prostoru branky. Tým Mikela Artety se neprosadil ani po změně stran, prodloužil nicméně sérii o jedenáctý zápas bez porážky.

West Ham v londýnském derby uspěl na hřišti Tottenhamu, kde zvítězil 2:1 gólem v závěrečném nastavení a z ligové výhry se raduje po deseti ligových zápasech. V dresu „Kladivářů“ odehrál celý zápas Tomáš Souček a v 72. minutě obdržel poprvé v sezoně žlutou kartu. O výhře West Hamu rozhodl dvě minuty po příchodu na trávník útočník Wilson, který se po rohovém kopu nejlépe zorientoval ve vápně. West Ham odsunul Burnley na předposlední místo, ale stále je v pásmu sestupu s pětibodovou ztrátou na Nottingham.

V dalším londýnském derby 22. kola zvítězila Chelsea 2:0 nad Brentfordem a posunula se před něj na šesté místo. První vítězství „Blues“ po pěti kolech bylo zároveň ligovou premiérou nového trenéra Liama Roseniora, který po odvolání Enza Marescy zaujal místo po dočasném kouči Calumu McFarlaneovi.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal22155240:1450
2Manchester City22134545:2143
3Aston Villa21134433:2443
4Liverpool22106633:2936
5Manchester Utd.2298538:3235
6Chelsea2297636:2434
7Brentford22103935:3033
8Sunderland2289523:2333
9Newcastle2195732:2732
10Fulham2294930:3131
11Brighton2178631:2829
12Everton2185823:2529
13Crystal Palace2277823:2528
14Tottenham2276931:2927
15Bournemouth2168734:4026
16Leeds2267930:3725
17Nottingham Forest22641221:3422
18West Ham22451324:4417
19Burnley22351423:4214
20Wolves21141615:417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

