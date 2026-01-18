SESTŘIHY: Krejčího Wolverhampton verze 2026, opět bodoval. Souček u dramatické výhry
Opět zabodovali. Na Wolverhampton nenašel recept ani účastník Ligy mistrů a „Vlci“ jsou v novém roce nadále neporaženi. S Newcastlem brali ve 22. kole bod za bezgólovou remízu 0:0 a mažou nálepku nejhoršího týmu v historii Premier League. „Děláme kroky kupředu, ale víme, že stále nejsme na úrovni, na níž chceme být,“ hodnotil smířlivě bodový zisk trenér „Vlků“ Rob Edwards. K čistému kontu pomohl slušným výkonem i Ladislav Krejčí. Derby o Manchester vyhráli překvapivě jasně United. West Ham slavil výhru 2:1 nad Tottenhamem, Tomáš Souček odehrál celý zápas.
Trefa bývalého kapitána Sparty na Old Trafford se ukazuje být zásadním zlomem. Remíza Wolverhamptonu 1:1 na půdě Manchesteru United z úplného závěru loňského roku nejenže utnula hrůzostrašnou sérii dvanácti proher v řadě, ale zároveň nastartovala aktuální šňůru pěti soutěžních utkání bez porážky.
„Když se lidé podívají jen na naše výsledky, tak si budou říkat, že si najednou všechno sedlo, ale tak to není. Už předtím jsme předváděli dobré výkony, ale prostě se nám nedařilo dosáhnout na body,“ narážel Edwards zřejmě na zápas na Arsenalu, kde „Vlci“ prohráli 1:2 vlastním gólem v 90+4. minutě.
Proti Newcastlu byl Wolverhampton za jasného outsidera, jenže „Strakám“ se na hřištích soupeřů příliš nedaří. To mělo za příčinu bojovný fotbal s naprostým minimem šancí. Hosté sice v prvním poločase měli evidentní převahu v držení míče, ale nevyprodukovali jedinou střelu mezi tři tyče.
„Trápili jsme se v kreativitě. Soupeř dobře bránil v hlubokém bloku. Byli kompaktní, blízko u sebe a pro nás bylo těžké najít volný prostor. Čekali jsme na kouzelný moment jednotlivce, nebo dobře sehranou standardku, ale ani jedno nepřišlo,“ shrnul trable své družiny trenér Newcastlu Eddie Howe.
Po změně stran měli hosté několik dobrých náznaků ke skórování, ale v hustém dešti klíč na defenzivu „Vlků“ nenašli. Domácí zase nedotáhli ani jeden z nadějných brejků. Ukázkovým příkladem byla akce Ladislava Krejčího. Ten výborně vystihl úmysl soupeře, získal míč a vyrazil do protiútoku, jenže jednoduchou přihrávku na Matheuse Maneho poslal do autu a bylo po naději.
„Věděli jsme, že budou hrozit po našich ztrátách míče, ale dokázali jsme je dobře pokrýt. V obou poločasech ohrozili naši branku, ale naše defenzivní činnost byla opravdu dobrá a to je pro nás velké pozitivum. Zklamáním je, že jsme nevyhráli,“ uzavřel Howe, jehož Newcastle by si středečním vítězstvím nad PSV Eindhoven zajistil jistotu postupu do další fáze Ligy mistrů.
To Wolverhampton má naprosto odlišné problémy. Záchrana je vzhledem k hororovému startu sezony v říši fantazie, ale aktuální šňůra znamená, že už jen čtyři body stačí „Vlkům“ na zbavení se nálepky nejhoršího týmu v historii Premier League. Tím je dosud Derby County, které v sezoně 2007/08 nasbíralo jen jedenáct bodů.
„Předvedli jsme solidní výkon. Měli jsme správnou mentalitu a nenechali nic zadarmo. Newcastle je skvělý tým, ale i bez míče jsme měli zápas pod kontrolou. Po zisku míče jsme pak dokázali být nebezpeční. Zápas se celkově vyvíjel tak, jak jsme očekávali. Mám radost z čistého konta. Děláme kroky kupředu, ale stále nejsme na takové úrovni, na níž chceme být,“ ví trenér Wolverhamptonu Edwards.
V dalším kole zamíří „Vlci“ na Etihad Stadium. Manchester City sice dva poslední domácí zápasy jen zremizoval, přesto jde o nejproduktivnější celek na domácím trávníku. Wolverhampton navíc na hřišti City prohrál pětkrát v řadě. Pro Ladislava Krejčího a spol. půjde o zatěžkávací zkoušku.
Překvapení v derby o Manchester
Michael Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu „Rudým ďáblům“ rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.
V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.
Manchester City si výrazné brankové příležitosti nevypracoval a v závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat. Jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.
United se na jediný bod přiblížili ke čtvrtému Liverpoolu, který jen remizoval 1:1 se sestupem ohroženým Burnley. Obhájci titulu počtvrté za sebou v lize uhráli jen nerozhodný výsledek. Tým Arneho Slota navíc poprvé od sezony 1980/81 remizoval na domácím hřišti se všemi třemi nováčky Premier League v jednom ročníku.
SESTŘIH: Nottingham - Arsenal 0:0. Další remíza Gunners, stále se ale drží na čele tabulky • Canal+ Sport
K vítězství mohl Liverpool nasměrovat Szoboszlai, ale ve 32. minutě napálil z penalty jen břevno. Do vedení se úřadující šampioni dostali o deset minut později, kdy se ranou pod břevno prosadil Wirtz. Ve druhém poločase ale šokoval Anfield Edwards, který se trefil z jediné střely Burnley do prostoru branky.
Arsenal po minulé bezbrankové remíze s Liverpoolem nedokázal překonat ani obranu Nottinghamu, která mu za první poločas nedovolila jedinou střelu do prostoru branky. Tým Mikela Artety se neprosadil ani po změně stran, prodloužil nicméně sérii o jedenáctý zápas bez porážky.
Hammers vyhráli gólem z nastavení
West Ham v londýnském derby uspěl na hřišti Tottenhamu, kde zvítězil 2:1 gólem v závěrečném nastavení a z ligové výhry se raduje po deseti ligových zápasech. V dresu „Kladivářů“ odehrál celý zápas Tomáš Souček a v 72. minutě obdržel poprvé v sezoně žlutou kartu. O výhře West Hamu rozhodl dvě minuty po příchodu na trávník útočník Wilson, který se po rohovém kopu nejlépe zorientoval ve vápně. West Ham odsunul Burnley na předposlední místo, ale stále je v pásmu sestupu s pětibodovou ztrátou na Nottingham.
V dalším londýnském derby 22. kola zvítězila Chelsea 2:0 nad Brentfordem a posunula se v tabulce před něj. První vítězství „Blues“ po pěti kolech bylo zároveň ligovou premiérou nového trenéra Liama Roseniora, který po odvolání Enza Marescy zaujal místo po dočasném kouči Calumu McFarlaneovi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40:14
|50
|2
Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45:21
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33:29
|36
|5
Manchester Utd.
|22
|9
|8
|5
|38:32
|35
|6
Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36:24
|34
|7
Brentford
|22
|10
|3
|9
|35:30
|33
|8
Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32:27
|33
|9
Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23:23
|33
|10
Fulham
|22
|9
|4
|9
|30:31
|31
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23:25
|28
|14
Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31:29
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21:34
|22
|18
West Ham
|22
|4
|5
|13
|24:44
|17
|19
Burnley
|22
|3
|5
|14
|23:42
|14
|20
Wolves
|22
|1
|5
|16
|15:41
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup