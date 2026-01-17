Souček byl u dramatické výhry nad Tottenhamem! Derby o Manchester pro United
Po pohárové pauze pokračuje Premier League 22. kolem. To hned otevřel šlágr, ve kterém Manchester United dokonale zaskočil City a doma vyhrál 2:0. West Ham i s Tomášem Součkem v sestavě porazil gólem z nastavení Tottenham 2:1. Český reprezentant odehrál celý zápas.
Michael Carrick převzal mužstvo United ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by ho vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu „Rudým ďáblům“ rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.
V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40:14
|49
|2
Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45:21
|43
|3
Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33:24
|43
|4
Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33:29
|36
|5
Manchester Utd.
|22
|9
|8
|5
|38:32
|35
|6
Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36:24
|34
|7
Brentford
|22
|10
|3
|9
|35:30
|33
|8
Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23:23
|33
|9
Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32:27
|32
|10
Fulham
|22
|9
|4
|9
|30:31
|31
|11
Brighton
|21
|7
|8
|6
|31:28
|29
|12
Everton
|21
|8
|5
|8
|23:25
|29
|13
Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23:25
|28
|14
Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31:29
|27
|15
Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34:40
|26
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21:34
|21
|18
West Ham
|22
|4
|5
|13
|24:44
|17
|19
Burnley
|22
|3
|5
|14
|23:42
|14
|20
Wolves
|21
|1
|4
|16
|15:41
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup