Předplatné

Souček byl u dramatické výhry nad Tottenhamem! Derby o Manchester pro United

Tomáš Souček v akci proti Tottenhamu
Tomáš Souček v akci proti TottenhamuZdroj: ČTK / AP / John Walton
Český záložník Tomáš Souček
Manchester United ovládl derby
Manchester United ovládl derby
Manchester United ovládl derby
Manchester United ovládl derby
6
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (2)

Po pohárové pauze pokračuje Premier League 22. kolem. To hned otevřel šlágr, ve kterém Manchester United dokonale zaskočil City a doma vyhrál 2:0. West Ham i s Tomášem Součkem v sestavě porazil gólem z nastavení Tottenham 2:1. Český reprezentant odehrál celý zápas.

Michael Carrick převzal mužstvo United ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by ho vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu „Rudým ďáblům“ rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.

V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.

Premier League 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE
20Detail
LIVE
10Detail
LIVE
11Detail
LIVE
21Detail
LIVE
12Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport63,81,6Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal21154240:1449
2Manchester City22134545:2143
3Aston Villa21134433:2443
4Liverpool22106633:2936
5Manchester Utd.2298538:3235
6Chelsea2297636:2434
7Brentford22103935:3033
8Sunderland2289523:2333
9Newcastle2195732:2732
10Fulham2294930:3131
11Brighton2178631:2829
12Everton2185823:2529
13Crystal Palace2277823:2528
14Tottenham2276931:2927
15Bournemouth2168734:4026
16Leeds2267930:3725
17Nottingham Forest21631221:3421
18West Ham22451324:4417
19Burnley22351423:4214
20Wolves21141615:417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů