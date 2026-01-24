City - Wolves 2:0. Krejčí padl na hřišti giganta, West Ham se Součkem porazil Sunderland
Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize porazili doma Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 2:0 a uspěli po čtyřech kolech. Hosté poprvé letos prohráli. West Ham s Tomášem Součkem zdolal Sunderland 3:1. Jarrod Bowen rozhodl z penalty a s bilancí 63 gólů a 40 asistencí se stal nejproduktivnějším hráčem klubu v Premier League. Překonal bývalého spoluhráče Michaila Antonia.
Nejlepšího ligového střelce Haalanda nahradil v sestavě proti Wolverhamptonu Egypťan Marmúš, neboť norský kanonýr se naposledy prosadil 7. ledna do sítě Brightonu při remíze 1:1. Odvážný tah se Pepu Guardiolovi vyplatil už v šesté minutě, kdy navrátilec z mistrovství Afriky poslal City do vedení svým prvním gólem v tomto ročníku Premier League.
Vedení "Citizens" zdvojnásobil Semenyo, který před dvěma týdny přestoupil z Bournemouthu. Pro ghanského křídelníka to byla první ligová trefa v novém dresu. Manchester City stáhl náskok vedoucího Arsenalu na čtyři body. Lídr v nedělním šlágru kola přivítá United. Wolves jsou na posledním místě tabulky 14 bodů od záchrany.
West Ham triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes. Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a patří mu devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.
"Kladiváři" poprvé od listopadu uspěli ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížili se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.
Tottenham remizoval na hřišti Burnley 2:2, nevyhrál už pět kol a je třináctý. Alespoň bod navíc musel "Spurs" v 90. minutě zachraňovat kapitán Romero. Domácí remizovali ve třetím utkání po sobě a z předposledního ztrácejí na záchranu sedm bodů.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40:14
|50
|2
Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47:21
|46
|3
Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33:25
|43
|4
Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33:29
|36
|5
Manchester Utd.
|22
|9
|8
|5
|38:32
|35
|6
Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36:24
|34
|7
Fulham
|23
|10
|4
|9
|32:32
|34
|8
Brentford
|22
|10
|3
|9
|35:30
|33
|9
Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32:27
|33
|10
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|11
Everton
|22
|9
|5
|8
|24:25
|32
|12
Brighton
|23
|7
|9
|7
|33:31
|30
|13
Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33:31
|28
|14
Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23:25
|28
|15
Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35:41
|27
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21:34
|22
|18
West Ham
|23
|5
|5
|13
|27:45
|20
|19
Burnley
|23
|3
|6
|14
|25:44
|15
|20
Wolves
|23
|1
|5
|17
|15:43
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup