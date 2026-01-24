Předplatné

City - Wolves 2:0. Krejčí padl na hřišti giganta, West Ham se Součkem porazil Sunderland

Ladislav Krejčí
9
Fotogalerie
Anglie - Premier League
Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize porazili doma Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 2:0 a uspěli po čtyřech kolech. Hosté poprvé letos prohráli. West Ham s Tomášem Součkem zdolal Sunderland 3:1. Jarrod Bowen rozhodl z penalty a s bilancí 63 gólů a 40 asistencí se stal nejproduktivnějším hráčem klubu v Premier League. Překonal bývalého spoluhráče Michaila Antonia.

Nejlepšího ligového střelce Haalanda nahradil v sestavě proti Wolverhamptonu Egypťan Marmúš, neboť norský kanonýr se naposledy prosadil 7. ledna do sítě Brightonu při remíze 1:1. Odvážný tah se Pepu Guardiolovi vyplatil už v šesté minutě, kdy navrátilec z mistrovství Afriky poslal City do vedení svým prvním gólem v tomto ročníku Premier League.

Vedení "Citizens" zdvojnásobil Semenyo, který před dvěma týdny přestoupil z Bournemouthu. Pro ghanského křídelníka to byla první ligová trefa v novém dresu. Manchester City stáhl náskok vedoucího Arsenalu na čtyři body. Lídr v nedělním šlágru kola přivítá United. Wolves jsou na posledním místě tabulky 14 bodů od záchrany.

West Ham triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes. Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a patří mu devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.

"Kladiváři" poprvé od listopadu uspěli ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížili se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.

Tottenham remizoval na hřišti Burnley 2:2, nevyhrál už pět kol a je třináctý. Alespoň bod navíc musel "Spurs" v 90. minutě zachraňovat kapitán Romero. Domácí remizovali ve třetím utkání po sobě a z předposledního ztrácejí na záchranu sedm bodů.

