ONLINE: City - Wolves. Krejčí na hřišti giganta, West Ham se Součkem porazil Sunderland
Program 23. kola fotbalové Premier League odstartoval vítězstvím West Hamu nad nováčkem ze Sunderlandu (3:1). V základní sestavě nastoupil i český záložník Tomáš Souček. Wolverhampton, poslední tým anglické ligy, zavítá na hřiště Manchesteru City. Na hřišti je i obránce Ladislav Krejčí. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem ve 23. kole anglické ligy porazili Sunderland 3:1. Jarrod Bowen rozhodl z penalty a s bilancí 63 gólů a 40 asistencí se stal nejproduktivnějším hráčem klubu v Premier League. Překonal bývalého spoluhráče Michaila Antonia.
West Ham poprvé od listopadu uspěl ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížil se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.
Londýnský celek triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes. Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a v neúplné tabulce mu patří devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40:14
|50
|2
Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45:21
|43
|3
Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33:25
|43
|4
Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33:29
|36
|5
Manchester Utd.
|22
|9
|8
|5
|38:32
|35
|6
Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36:24
|34
|7
Brentford
|22
|10
|3
|9
|35:30
|33
|8
Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32:27
|33
|9
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|10
Everton
|22
|9
|5
|8
|24:25
|32
|11
Fulham
|22
|9
|4
|9
|30:31
|31
|12
Brighton
|22
|7
|9
|6
|32:29
|30
|13
Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23:25
|28
|14
Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31:29
|27
|15
Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35:41
|27
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21:34
|22
|18
West Ham
|23
|5
|5
|13
|27:45
|20
|19
Burnley
|22
|3
|5
|14
|23:42
|14
|20
Wolves
|22
|1
|5
|16
|15:41
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup