ONLINE: City - Wolves. Krejčí na hřišti giganta, West Ham se Součkem porazil Sunderland

Fotbalisté West Hamu porazili Sunderland 3:1Zdroj: ČTK / AP / Jordan Pettitt
Tomáš Souček se zlobil na sudího Tonyho Harringtona
Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
Anglie - Premier League
Program 23. kola fotbalové Premier League odstartoval vítězstvím West Hamu nad nováčkem ze Sunderlandu (3:1). V základní sestavě nastoupil i český záložník Tomáš Souček. Wolverhampton, poslední tým anglické ligy, zavítá na hřiště Manchesteru City. Na hřišti je i obránce Ladislav Krejčí. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem ve 23. kole anglické ligy porazili Sunderland 3:1. Jarrod Bowen rozhodl z penalty a s bilancí 63 gólů a 40 asistencí se stal nejproduktivnějším hráčem klubu v Premier League. Překonal bývalého spoluhráče Michaila Antonia.

West Ham poprvé od listopadu uspěl ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížil se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.

Londýnský celek triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes. Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a v neúplné tabulce mu patří devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.

 

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal22155240:1450
2Manchester City22134545:2143
3Aston Villa22134533:2543
4Liverpool22106633:2936
5Manchester Utd.2298538:3235
6Chelsea2297636:2434
7Brentford22103935:3033
8Newcastle2296732:2733
9Sunderland2389624:2633
10Everton2295824:2532
11Fulham2294930:3131
12Brighton2279632:2930
13Crystal Palace2277823:2528
14Tottenham2276931:2927
15Bournemouth2269735:4127
16Leeds2267930:3725
17Nottingham Forest22641221:3422
18West Ham23551327:4520
19Burnley22351423:4214
20Wolves22151615:418
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

