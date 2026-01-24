ONLINE: West Ham - Sunderland. Souček hostí nováčka, chytnou se Kladiváři? Krejčí na City
Program 23. kola fotbalové Premier League startuje duelem mezi West Hamem a nováčky ze Sunderlandu. V základní sestavě by mohl nastoupit i český záložník Tomáš Souček. Wolverhampton, poslední tým anglické ligy, zavítá na hřiště Manchesteru City. Bude u toho i obránce Ladislav Krejčí? Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40:14
|50
|2
Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45:21
|43
|3
Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33:25
|43
|4
Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33:29
|36
|5
Manchester Utd.
|22
|9
|8
|5
|38:32
|35
|6
Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36:24
|34
|7
Brentford
|22
|10
|3
|9
|35:30
|33
|8
Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32:27
|33
|9
Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23:23
|33
|10
Everton
|22
|9
|5
|8
|24:25
|32
|11
Fulham
|22
|9
|4
|9
|30:31
|31
|12
Brighton
|22
|7
|9
|6
|32:29
|30
|13
Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23:25
|28
|14
Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31:29
|27
|15
Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35:41
|27
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21:34
|22
|18
West Ham
|22
|4
|5
|13
|24:44
|17
|19
Burnley
|22
|3
|5
|14
|23:42
|14
|20
Wolves
|22
|1
|5
|16
|15:41
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup