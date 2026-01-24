Předplatné

ONLINE: West Ham - Sunderland. Souček hostí nováčka, chytnou se Kladiváři? Krejčí na City

Tomáš Souček se zlobil na sudího Tonyho Harringtona
Tomáš Souček se zlobil na sudího Tonyho HarringtonaZdroj: Profimedia
Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
2
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Program 23. kola fotbalové Premier League startuje duelem mezi West Hamem a nováčky ze Sunderlandu. V základní sestavě by mohl nastoupit i český záložník Tomáš Souček. Wolverhampton, poslední tým anglické ligy, zavítá na hřiště Manchesteru City. Bude u toho i obránce Ladislav Krejčí? Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal22155240:1450
2Manchester City22134545:2143
3Aston Villa22134533:2543
4Liverpool22106633:2936
5Manchester Utd.2298538:3235
6Chelsea2297636:2434
7Brentford22103935:3033
8Newcastle2296732:2733
9Sunderland2289523:2333
10Everton2295824:2532
11Fulham2294930:3131
12Brighton2279632:2930
13Crystal Palace2277823:2528
14Tottenham2276931:2927
15Bournemouth2269735:4127
16Leeds2267930:3725
17Nottingham Forest22641221:3422
18West Ham22451324:4417
19Burnley22351423:4214
20Wolves22151615:418
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů