SESTŘIHY: United ve šlágru zdolali Arsenal, Souček u výhry West Hamu. Krejčí s Wolves padl
Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 23. kole podlehl Manchesteru United 2:3 a utrpěl první domácí porážku v sezoně. Aston Villa porazila Newcastle 2:0 a drží krok s Manchesterem City. Oba týmy stáhly náskok Arsenalu na čtyři body. Chelsea zdolala Crystal Palace 3:1, předstihla Liverpool a je pátá. Manchester City doma porazil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 2:0 a uspěl po čtyřech kolech. Hosté poprvé letos prohráli. West Ham s Tomášem Součkem zdolal Sunderland 3:1. Liverpool padl gólem z nastavení na hřišti Bournemouthu.
Nejlepšího ligového střelce Haalanda nahradil v sestavě proti Wolverhamptonu Egypťan Marmúš, neboť norský kanonýr se naposledy prosadil 7. ledna do sítě Brightonu při remíze 1:1. Odvážný tah se Pepu Guardiolovi vyplatil už v šesté minutě, kdy navrátilec z mistrovství Afriky poslal City do vedení svým prvním gólem v tomto ročníku Premier League.
Vedení „Cityzens“ zdvojnásobil Semenyo, který před dvěma týdny přestoupil z Bournemouthu. Pro ghanského křídelníka to byla první ligová trefa v novém dresu. Manchester City stáhl náskok vedoucího Arsenalu na čtyři body. Lídr v nedělním šlágru kola přivítá United. Wolves jsou na posledním místě tabulky 14 bodů od záchrany.
West Ham triumfoval díky povedenému prvnímu poločasu, v němž Sunderlandu nasázel tři branky. Skóre otevřel Summerville, o zvýšení se postarali nejlepší týmový střelec Bowen sedmou trefou v sezoně a Fernandes. Hosté po přestávce zmírnili porážku hlavičkou Brobbeyho. Sunderland venku nezvítězil už posedmé v řadě a patří mu devátá pozice s dvoubodovou ztrátou na pohárové příčky.
„Kladiváři“ poprvé od listopadu uspěli ve dvou ligových zápasech po sobě a přiblížili se příčkám zaručujícím záchranu na rozdíl dvou bodů. Sedmnáctý Nottingham má však k dobru nedělní zápas na hřišti Brentfordu.
Góly Evanilsona a Jiméneze zajistily Bournemouthu do 33. minuty vedení 2:0, ale kapitán Liverpoolu Van Dijk před přestávkou snížil a Szoboszlai v 80. minutě vyrovnal po signálu z přímého kopu. „Reds“ se zdáli být na cestě k páté remíze v řadě v lize, ale Adli v páté nastavené minutě využil zmatku před hostující brankou a dotlačil míč za záda brankáře Alissona.
Tottenham remizoval na hřišti Burnley 2:2, nevyhrál už pět kol a je třináctý. Alespoň bod navíc musel „Spurs“ v 90. minutě zachraňovat kapitán Romero. Domácí remizovali ve třetím utkání po sobě a z předposledního místa ztrácejí na záchranu sedm bodů.
Gunners se opět zúžilo vedení
Arsenal začal proti United daleko aktivněji a odměnou mu byla úvodní branka z 29. minuty. Martínez si pod tlakem Timbera srazil do vlastní sítě střílenou přihrávku Ödegaarda. Jakoby se „Kanonýři“ nechali vedením uchlácholit, jejich aktivita po vstřeleném gólu opadla. Nevynucenými chybami nejprve Saliba nabídl gólovou šanci Fernandesovi, který ještě neuspěl, ale po mizerné přihrávce Zubimendiho se míče zmocnil Mbeumo a ten už se sám před brankářem Rayou nemýlil.
United pět minut po přestávce skóre otočili, tvrdou ránu zpoza vápna opřel Dorgu o břevno. Arsenal opět srovnal krok v 84. minutě gólem Merina, ale hosté si o tři minuty později vzali vedení zpět další povedenou trefou zpoza šestnáctky. Tři body Manchesteru zajistil střídající Cunha.
Tým Mikela Artety už tři kola nevyhrál, doma utrpěl první porážku od loňského května. „Rudým ďáblům“ se vyplácí jmenování Michaela Carricka trenérem, čtyřiačtyřicetiletý kouč si po výhře v městském derby nad City připsal další cenný skalp. Jeho tým poskočil na čtvrté místo o bod před Chelsea.
Aston Villu v Newcastlu poslal v devatenácté minutě do vedení parádní trefou Argentinec Buendía. „Straky“ se tlačily dopředu a snažily se vyrovnat, ale poslední slovo měl útočník Watkins, jenž se v 88. minutě po Digneho centru objevil na vzdálenější tyči a hlavičkou pečetil vítězství hostů. Newcastle je devátý s čtyřbodovou ztrátou na pátou Chelsea.
Crystal Palace mohl jít v úvodní půlhodině dvakrát do vedení, Mateta i Sarr ale ve velkých šancích selhali. Úvodní branku tak obstaral křídelník Chelsea Estevao, jenž se zmocnil špatné zpětné přihrávky obránce Canvota a od půlící čáry se řítil sám na Hendersona, jehož zblízka prostřelil.
Pět minut po přestávce zvýšil Joao Pedro a třetí branku přidal Fernández z penalty. Zmar domácích podtrhlo vyloučení Whartona, jenž v 72. minutě viděl druhou žlutou kartu během pěti minut. Porážku Crystal Palace v závěru alespoň zmírnil obránce Richards po rohovém kopu.
Nottingham brankami Igora Jesuse a Awoniyie zvítězil na hřišti Brentfordu 2:0 a vzdálil se sestupovému pásmu na rozdíl pěti bodů.
Premier League 2025/2026
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|23
|15
|5
|3
|42:17
|50
|2
Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47:21
|46
|3
Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35:25
|46
|4
Manchester Utd.
|23
|10
|8
|5
|41:34
|38
|5
Chelsea
|23
|10
|7
|6
|39:25
|37
|6
Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35:32
|36
|7
Fulham
|23
|10
|4
|9
|32:32
|34
|8
Brentford
|23
|10
|3
|10
|35:32
|33
|9
Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32:29
|33
|10
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|11
Everton
|22
|9
|5
|8
|24:25
|32
|12
Brighton
|23
|7
|9
|7
|33:31
|30
|13
Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|38:43
|30
|14
Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33:31
|28
|15
Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24:28
|28
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23:34
|25
|18
West Ham
|23
|5
|5
|13
|27:45
|20
|19
Burnley
|23
|3
|6
|14
|25:44
|15
|20
Wolves
|23
|1
|5
|17
|15:43
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup