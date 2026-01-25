Efekt Carrick: dva šlágry, šest bodů. Svou roli si užívám, přiznal kouč po skalpu Arsenalu
Michael Carrick si říká o trvalý post. Dočasný trenér Manchesteru United ve svých prvních dvou zápasech porazil dva nejlepší týmy Premier League. Po triumfu 2:0 v derby nad Manchesterem City dovedl Carrick svou družinu k vítězství 3:2 na hřišti prvního Arsenalu. „Odvedl skvělou práci. Dva senzační výsledky po dvou velmi dobrých výkonech jsou známkou vysoké kvality,“ ocenil Carricka legendární bouřlivák Roy Keane.
Nálada v táboru „Rudých ďáblů“ se rychle obrátila k lepšímu. „Řekl bych, že jsou zpátky. Mají před sebou spoustu práce, ale výhry nad Arsenalem a City jim vybudují sebedůvěru. Hráči United mají zase úsměv na tváři,“ všiml si Patrick Vieira, ikona Arsenalu a nynější televizní expert Sky Sports.
Vítězstvím 3:2 na Emirates ukončili United řadu nelichotivých sérií. Poprvé od března 2021 zvítězili na hřišti vedoucího týmu, poprvé od dubna 2018 pak na půdě lídra tabulky nasázeli tři góly. Naopak Arsenal přišel o 121 utkání dlouho šňůru, během níž neinkasoval v žádné soutěži v jednom zápase tři a více branek.
„Trenér je báječný. Přinesl svěží energii a celý tým je opravdu nabuzený. Navíc se vrátili kluci z Afrického poháru národů,“ viděl důvody zlepšení kapitán Harry Maguire.
Na Emirates to přitom s United zprvu nevypadalo zrovna růžově. Arsenal zužitkoval tlak a šel po půlhodině do vedení, když si Lisandro Martínez nešťastně srazil míč do vlastní brány. „Soupeř byl prvních dvacet minut opravdu dobrý a zatlačil nás. Čekali jsme to. Úplně stejně to vypadalo, když sem přijel Liverpool. Pak jsme se ale dostali do zápasu, začali jsme být odvážnější a dařili se nám průnikové přihrávky,“ popsal Maguire první poločas.
Ten skončil nerozhodným výsledkem. Martín Zubimendi lehkovážně namazal Bryanu Mbeumovi a ten si sám před brankářem poradil. „Dominovali jsme, vstřelili první gól, ale pak jsme jim darovali vyrovnání, což naprosto změnilo momentum a energii,“ povzdychl si Mikel Arteta. Pět minut po změně stran se totiž krásnou ranou z dálky prosadil Patrick Dorgu a otočil skóre na stranu hostů.
Arteta: Bolí to, musíme se poučit
„Najednou jsme byli i na míči horší a držela se nás negativita. Potom jsme ale dokázali po rohu srovnat a v tu chvíli jsme si i říkali, že bychom třeba mohli ještě vyhrát. Jenže oni dají dlouhý balon, jednu přihrávku a Matheus Cunha se z dálky prosadí. To bolí. Musíme se poučit. Porážky jsou součástí vítězství,“ bilancoval Arteta.
Arsenal inkasoval v domácím ligovém zápase na Emirates dva góly zpoza šestnáctky teprve podruhé v historii.
Matheus Cunha se znovu ukázal být silným žolíkem, když si o týden dříve z lavičky připsal asistenci u vítězství nad City. „Jsem si jistý, že nechce být náhradníkem, ale když už jím je, dokáže být rozdílovým hráčem. Ukazuje to na sílu týmu,“ chválil Maguire brazilského spoluhráče.
Hlavní hvězdou večera byl ovšem Carrick. Velice silně rezonují hlasy, že by někdejší výtečný záložník, jenž v dresu United odehrál 464 zápasů a vyhrál 17 trofejí, měl v roli hlavního trenéra zůstat nastálo.
„Jsem u týmu teprve deset dní, takže je jasné, že naše výkony nemůžou být perfektní. Nejde čekat, že sem přijedeme a nepustíme soupeře k míči. Začali jsme dobře a nyní musíme naší hře přidávat jednotlivé vrstvy. Je skvělé, že celé mužstvo táhne za jeden provaz. I fanoušci, kteří byli fantastičtí, to cítí. Opravdu si nynější roli užívám. Je to fantastická práce. Nebudu ale každý týden odpovídat na svoji budoucnost. Místo toho se vynasnažím pracovat co nejlépe,“ má jasno Carrick.
United budou chtít svou formu potvrdit proti Fulhamu. Aktuálně jsou na čtvrtém místě zaručujícím Ligu mistrů, do níž by se případně vrátili po dvouleté absenci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|23
|15
|5
|3
|42:17
|50
|2
Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47:21
|46
|3
Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35:25
|46
|4
Manchester Utd.
|23
|10
|8
|5
|41:34
|38
|5
Chelsea
|23
|10
|7
|6
|39:25
|37
|6
Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35:32
|36
|7
Fulham
|23
|10
|4
|9
|32:32
|34
|8
Brentford
|23
|10
|3
|10
|35:32
|33
|9
Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32:29
|33
|10
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|11
Everton
|22
|9
|5
|8
|24:25
|32
|12
Brighton
|23
|7
|9
|7
|33:31
|30
|13
Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|38:43
|30
|14
Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33:31
|28
|15
Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24:28
|28
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23:34
|25
|18
West Ham
|23
|5
|5
|13
|27:45
|20
|19
Burnley
|23
|3
|6
|14
|25:44
|15
|20
Wolves
|23
|1
|5
|17
|15:43
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup