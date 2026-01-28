Předplatné

Předčasný konec hvězdy! Chelsea se dohodla se Sterlingem, bral miliony za týden

Raheem Sterling se dohodl s Chelsea na předčasném konci v klubu
Raheem Sterling se dohodl s Chelsea na předčasném konci v klubuZdroj: Profimedia.cz
Křídelník Raheem Sterling odchází na hostování do Arsenalu
Raheem Sterling byl na chvíli vyřazen z anglické reprezentace
Raheem Sterling v dresu Chelsea
Raheem Sterling v přípravném zápase Chelsea
Raheem Sterling pózuje v dresu Chelsea
Šedesát slov a nic víc. Fotbalová Chelsea se ve velmi krátkém prohlášení rozloučila s ofenzivním záložníkem Raheemem Sterlingem, se kterým se dohodla na předčasném ukončení platného kontraktu. Jednatřicetiletý Angličan nastoupil za klub naposledy před rokem a půl, přesto patřil mezi nejlépe placené hráče v týmu.

Sterling nezasáhl v této sezoně do ani jednoho soutěžního zápasu, s týmem už dokonce netrénoval. Hledal si jiné angažmá, ale odmítl i přes zájem Fulhamu nebo Neapole odejít na další hostování, preferoval trvalý přestup. Proto se pustil do jednání se současným zaměstnavatelem.

Liam Rosenior, nynější trenér Chelsea, dostal na úterní tiskové konferenci dotaz na Sterlingovu budoucnost. „Raheem je hráč, kterého velmi respektuji. Teď ale není vhodná doba mluvit o jeho situaci,“ uvedl ještě před středečním utkáním Ligy mistrů na hřišti Neapole.

Zásadní zpráva kolem hvězdného hráče přišla až ve středu odpoledne. „Raheem Sterling dnes opustil Chelsea po vzájemné dohodě, čímž se uzavřela jeho tři a půl sezony dlouhá kapitola v našem klubu,“ stálo v oficiálním prohlášení.

Bral miliony týdně

Sterling měl přitom platný kontrakt ještě na dalších osmnáct měsíců. Kdyby zůstal, Chelsea mu vyplatila ještě 25 milionů liber, v přepočtu asi 700 milionů korun. Reprezentant s 82 starty totiž bral údajných 325 tisíc liber za týden (9 milionů korun).

„Raheemovi děkujeme za jeho přínos během působení v Chelsea a přejeme mu hodně štěstí v další fázi jeho kariéry,“ stojí na klubovém webu. Chelsea získala Sterlinga v létě roku 2022 z Manchesteru City, kterému zaplatila 47,5 milionu liber (asi 1,45 miliardy korun). Hráč naskočil za klub do 81 zápasů napříč všemi soutěžemi, v nichž zaznamenal bilanci 19+15. Minulou sezonu strávil na hostování v Arsenalu.

Nyní je po vzájemné dohodě volným hráčem. „Všechny oči jsou upřeny do budoucnosti,“ sdílel Sterling na sociální síti Instagram. Podaří se mu v 31 letech restartovat kariéru?

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal23155342:1750
2Manchester City23144547:2146
3Aston Villa23144535:2546
4Manchester Utd.23108541:3438
5Chelsea23107639:2537
6Liverpool23106735:3236
7Fulham23104932:3234
8Brentford231031035:3233
9Newcastle2396832:2933
10Everton2396825:2633
11Sunderland2389624:2633
12Brighton2379733:3130
13Bournemouth2379738:4330
14Tottenham2377933:3128
15Crystal Palace2377924:2828
16Leeds2368931:3826
17Nottingham Forest23741223:3425
18West Ham23551327:4520
19Burnley23361425:4415
20Wolves23151715:438
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

