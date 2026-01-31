Předplatné

Chelsea - West Ham 3:2. Mocný obrat Blues v derby! Souček odehrál celý zápas, Krejčí mimo

Fotbalisté Chelsea třemi góly otočili londýnské derby proti West Hamu
Fotbalisté Chelsea třemi góly otočili londýnské derby proti West HamuZdroj: Profimedia.cz
Tomáš Souček v utkání proti Chelsea
Fotbalisté Chelsea třemi góly otočili londýnské derby proti West Hamu
Tomáš Souček nastoupil do londýnského derby proti Chelsea
Skóre proti Chelsea otevřel za Kladiváře Bowen
Fotbalisté West Hamu slaví gól do sítě Chelsea
Tomáš Souček se raduje ze své trefy
Arsenal si proti Leedsu zastřílel a vyhrál pohodlně 4:0
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalová Premier League pokračuje 24. kolem. Tomáš Souček byl v dresu West Hamu u prohry 2:3 na hřišti Chelsea. Jeho Kladiváři v poločase vedli 2:0, přesto tři body z londýnského derby slaví Blues. Lídr Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího doma prohrál s Bournemouthem 0:2. Od 21.00 hostí Liverpool severoanflický Newcastle. Všechna utkání anglické nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.

Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.

Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.

Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.

Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil bod za remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal24165346:1753
2Manchester City23144547:2146
3Aston Villa23144535:2546
4Chelsea24117642:2740
5Manchester Utd.23108541:3438
6Liverpool23106735:3236
7Fulham23104932:3234
8Everton2497826:2734
9Brentford231031035:3233
10Newcastle2396832:2933
11Sunderland2389624:2633
12Bournemouth2489740:4333
13Brighton24710734:3231
14Tottenham2377933:3128
15Crystal Palace2377924:2828
16Leeds24681031:4226
17Nottingham Forest23741223:3425
18West Ham24551429:4820
19Burnley23361425:4415
20Wolves24151815:458
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

