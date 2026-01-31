Chelsea - West Ham 3:2. Obrat Blues v derby! Souček odehrál celý zápas, Krejčí mimo
Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. West Ham s Tomášem Součkem přišel o poločasové vedení 2:0 na hřišti Chelsea a gólem v nastavení prohrál 2:3. Liverpool porazil Newcastle 4:1 a zvítězil po pěti zápasech. Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího doma podlehl Bournemouthu 0:2.
Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.
Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.
West Ham otevřel skóre v sedmé minutě, když Bowenův centr z pravé strany nikým netečovaný zapadl až za levou tyč Sánchezovy branky. „Kladiváři“ překvapivé vedení v 36. minutě ještě zvýšili. Nizozemec Summerville potvrdil skvělou formu a prosadil se ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě.
Senzační otočka Chelsea
Hosté začali druhý poločas podobnou aktivitou, kterou se prezentovali v úvodním dějství, ale třetí gól z ní nevytěžili. Chelsea v 57. minutě vyrovnala zásluhou Joaa Pedra. Domácí poté soupeře téměř nepouštěli z vlastní šestnáctky, až v 70. minutě přišel vyrovnávací gól Cucurelly.
Hra se sice následně znovu vyrovnala, ale poslední slovo měl domácí kapitán Fernández, jenž v nastavení rozhodl tom, že tři body zůstaly v západním Londýně. Frustrace hostů eskalovala v závěru nastavení, kdy nová posila z Fulhamu Adama Traoré vyprovokoval potyčku, během níž obránce West Hamu Todibo chytil Joaa Pedra kolem krku a byl vyloučen.
Chelsea vyhrála potřetí v řadě a poskočila na čtvrté místo. West Ham nebodoval po dvou vítězstvích a na místa znamenající záchranu ztrácí pět bodů.
Liverpool konečně zabral
Newcastle poslal ve 36. minutě minutě do vedení Gordon. Liverpool ale ještě do přestávky otočil dvěma brankami Ekitikého. Ve druhé půli pojistili výhru „Reds“ Wirtz a Konaté. Svěřenci Arneho Slota jsou v neúplné tabulce pátí. Newcastle nezvítězil ve třetím kole v řadě a je desátý.
Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.
Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46:17
|53
|2
Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47:21
|46
|3
Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35:25
|46
|4
Chelsea
|24
|11
|7
|6
|42:27
|40
|5
Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39:33
|39
|6
Manchester Utd.
|23
|10
|8
|5
|41:34
|38
|7
Fulham
|23
|10
|4
|9
|32:32
|34
|8
Everton
|24
|9
|7
|8
|26:27
|34
|9
Brentford
|23
|10
|3
|10
|35:32
|33
|10
Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33:33
|33
|11
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|12
Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40:43
|33
|13
Brighton
|24
|7
|10
|7
|34:32
|31
|14
Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33:31
|28
|15
Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24:28
|28
|16
Leeds
|24
|6
|8
|10
|31:42
|26
|17
Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23:34
|25
|18
West Ham
|24
|5
|5
|14
|29:48
|20
|19
Burnley
|23
|3
|6
|14
|25:44
|15
|20
Wolves
|24
|1
|5
|18
|15:45
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup