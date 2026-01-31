Předplatné

Chelsea - West Ham 3:2. Obrat Blues v derby! Souček odehrál celý zápas, Krejčí mimo

Fotbalisté Chelsea třemi góly otočili londýnské derby proti West Hamu
Fotbalisté Chelsea třemi góly otočili londýnské derby proti West HamuZdroj: Profimedia.cz
Tomáš Souček v utkání proti Chelsea
Fotbalisté Chelsea třemi góly otočili londýnské derby proti West Hamu
Tomáš Souček nastoupil do londýnského derby proti Chelsea
Skóre proti Chelsea otevřel za Kladiváře Bowen
Fotbalisté West Hamu slaví gól do sítě Chelsea
Tomáš Souček se raduje ze své trefy
Arsenal si proti Leedsu zastřílel a vyhrál pohodlně 4:0
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (5)

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů.  West Ham s Tomášem Součkem přišel o poločasové vedení 2:0 na hřišti Chelsea a gólem v nastavení prohrál 2:3. Liverpool porazil Newcastle 4:1 a zvítězil po pěti zápasech. Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího doma podlehl Bournemouthu 0:2.

Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.

Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.

West Ham otevřel skóre v sedmé minutě, když Bowenův centr z pravé strany nikým netečovaný zapadl až za levou tyč Sánchezovy branky. „Kladiváři“ překvapivé vedení v 36. minutě ještě zvýšili. Nizozemec Summerville potvrdil skvělou formu a prosadil se ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě.

Senzační otočka Chelsea

Hosté začali druhý poločas podobnou aktivitou, kterou se prezentovali v úvodním dějství, ale třetí gól z ní nevytěžili. Chelsea v 57. minutě vyrovnala zásluhou Joaa Pedra. Domácí poté soupeře téměř nepouštěli z vlastní šestnáctky, až v 70. minutě přišel vyrovnávací gól Cucurelly.

Hra se sice následně znovu vyrovnala, ale poslední slovo měl domácí kapitán Fernández, jenž v nastavení rozhodl tom, že tři body zůstaly v západním Londýně. Frustrace hostů eskalovala v závěru nastavení, kdy nová posila z Fulhamu Adama Traoré vyprovokoval potyčku, během níž obránce West Hamu Todibo chytil Joaa Pedra kolem krku a byl vyloučen.

Chelsea vyhrála potřetí v řadě a poskočila na čtvrté místo. West Ham nebodoval po dvou vítězstvích a na místa znamenající záchranu ztrácí pět bodů.

Liverpool konečně zabral

Newcastle poslal ve 36. minutě minutě do vedení Gordon. Liverpool ale ještě do přestávky otočil dvěma brankami Ekitikého. Ve druhé půli pojistili výhru „Reds“ Wirtz a Konaté. Svěřenci Arneho Slota jsou v neúplné tabulce pátí. Newcastle nezvítězil ve třetím kole v řadě a je desátý.

Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.

Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.

Premier League 2025/2026

LIVE
11Detail
LIVE
04Detail
LIVE
02Detail
LIVE
32Detail
LIVE
41Detail

Premier League 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.13.653.58Detail
LIVE
--Tipsport1.614.385.48Detail
LIVE
--Tipsport2.083.453.86Detail
LIVE
--Tipsport4.544.181.76Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal24165346:1753
2Manchester City23144547:2146
3Aston Villa23144535:2546
4Chelsea24117642:2740
5Liverpool24116739:3339
6Manchester Utd.23108541:3438
7Fulham23104932:3234
8Everton2497826:2734
9Brentford231031035:3233
10Newcastle2496933:3333
11Sunderland2389624:2633
12Bournemouth2489740:4333
13Brighton24710734:3231
14Tottenham2377933:3128
15Crystal Palace2377924:2828
16Leeds24681031:4226
17Nottingham Forest23741223:3425
18West Ham24551429:4820
19Burnley23361425:4415
20Wolves24151815:458
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (5)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů