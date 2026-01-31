Předplatné

ONLINE: Chelsea - West Ham 0:2. Souček nastupuje v městském derby, Krejčí pro nemoc nehrál

Tomáš je oporou West Hamu.
Tomáš je oporou West Hamu.Zdroj: Sport - M. Beránek
Skóre proti Chelsea otevřel za Kladiváře Bowen
Fotbalisté West Hamu slaví gól do sítě Chelsea
Tomáš Souček se raduje ze své trefy
Arsenal si proti Leedsu zastřílel a vyhrál pohodlně 4:0
Arsenal si proti Leedsu zastřílel a vyhrál pohodlně 4:0
Arsenal si proti Leedsu zastřílel a vyhrál pohodlně 4:0
Fotbalisté Wolverhamptonu museli proti Bournemouthu kousat další ligovou porážku
Fotbalová Premier League pokračuje 24. kolem. Tomáš Souček nastupuje v dresu West Hamu do londýnského derby s Chelsea. Lídr Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího doma prohrál s Bournemouthem 0:2. Všechna utkání anglické nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.

Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.

Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.

Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.

Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil bod za remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal24165346:1753
2Manchester City23144547:2146
3Aston Villa23144535:2546
4Manchester Utd.23108541:3438
5Chelsea23107639:2537
6Liverpool23106735:3236
7Fulham23104932:3234
8Everton2497826:2734
9Brentford231031035:3233
10Newcastle2396832:2933
11Sunderland2389624:2633
12Bournemouth2489740:4333
13Brighton24710734:3231
14Tottenham2377933:3128
15Crystal Palace2377924:2828
16Leeds24681031:4226
17Nottingham Forest23741223:3425
18West Ham23551327:4520
19Burnley23361425:4415
20Wolves24151815:458
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

