ONLINE: Chelsea - West Ham 0:2. Souček nastupuje v městském derby, Krejčí pro nemoc nehrál
Fotbalová Premier League pokračuje 24. kolem. Tomáš Souček nastupuje v dresu West Hamu do londýnského derby s Chelsea. Lídr Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího doma prohrál s Bournemouthem 0:2. Všechna utkání anglické nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.
Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.
Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.
Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.
Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil bod za remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46:17
|53
|2
Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47:21
|46
|3
Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35:25
|46
|4
Manchester Utd.
|23
|10
|8
|5
|41:34
|38
|5
Chelsea
|23
|10
|7
|6
|39:25
|37
|6
Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35:32
|36
|7
Fulham
|23
|10
|4
|9
|32:32
|34
|8
Everton
|24
|9
|7
|8
|26:27
|34
|9
Brentford
|23
|10
|3
|10
|35:32
|33
|10
Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32:29
|33
|11
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|12
Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40:43
|33
|13
Brighton
|24
|7
|10
|7
|34:32
|31
|14
Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33:31
|28
|15
Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24:28
|28
|16
Leeds
|24
|6
|8
|10
|31:42
|26
|17
Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23:34
|25
|18
West Ham
|23
|5
|5
|13
|27:45
|20
|19
Burnley
|23
|3
|6
|14
|25:44
|15
|20
Wolves
|24
|1
|5
|18
|15:45
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup