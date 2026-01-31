ONLINE: Wolves - Bournemouth. Dočká se Krejčí druhé výhry? Chelsea vs. West Ham
Fotbalisté Wolves stále dřepí na posledním místě anglické Premier League, ve 24. kole mají ale možnost přidat druhou ligovou výhru, na domácím trávníku hostí Bournemouth. Dočká se český reprezentant Ladislav Krejčí další radosti? Na programu je i londýnské derby mezi Chelsea a West Hamem s Tomášem Součkem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|23
|15
|5
|3
|42:17
|50
|2
Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47:21
|46
|3
Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35:25
|46
|4
Manchester Utd.
|23
|10
|8
|5
|41:34
|38
|5
Chelsea
|23
|10
|7
|6
|39:25
|37
|6
Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35:32
|36
|7
Fulham
|23
|10
|4
|9
|32:32
|34
|8
Brentford
|23
|10
|3
|10
|35:32
|33
|9
Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32:29
|33
|10
Everton
|23
|9
|6
|8
|25:26
|33
|11
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|12
Brighton
|23
|7
|9
|7
|33:31
|30
|13
Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|38:43
|30
|14
Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33:31
|28
|15
Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24:28
|28
|16
Leeds
|23
|6
|8
|9
|31:38
|26
|17
Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23:34
|25
|18
West Ham
|23
|5
|5
|13
|27:45
|20
|19
Burnley
|23
|3
|6
|14
|25:44
|15
|20
Wolves
|23
|1
|5
|17
|15:43
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup