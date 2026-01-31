Předplatné

ONLINE: Wolves - Bournemouth. Dočká se Krejčí druhé výhry? Chelsea vs. West Ham

Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
Fotbalisté Wolves stále dřepí na posledním místě anglické Premier League, ve 24. kole mají ale možnost přidat druhou ligovou výhru, na domácím trávníku hostí Bournemouth. Dočká se český reprezentant Ladislav Krejčí další radosti? Na programu je i londýnské derby mezi Chelsea a West Hamem s Tomášem Součkem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal23155342:1750
2Manchester City23144547:2146
3Aston Villa23144535:2546
4Manchester Utd.23108541:3438
5Chelsea23107639:2537
6Liverpool23106735:3236
7Fulham23104932:3234
8Brentford231031035:3233
9Newcastle2396832:2933
10Everton2396825:2633
11Sunderland2389624:2633
12Brighton2379733:3130
13Bournemouth2379738:4330
14Tottenham2377933:3128
15Crystal Palace2377924:2828
16Leeds2368931:3826
17Nottingham Forest23741223:3425
18West Ham23551327:4520
19Burnley23361425:4415
20Wolves23151715:438
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

