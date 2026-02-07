ONLINE: Wolves - Chelsea 0:3, Krejčí šel do hry. Souček v základu, West Ham vede
Ve 25. kole anglické Premier League porazil ve fromě hrající Manchester United Tottenham 2:0, na jehož lavičce seděl brankář Antonín Kinský. V akci jsou dnes i další Češi. Ladislav Krejčí s trápícím se Wolverhamptonem vyzve doma Chelsea. West Ham Tomáše Součka v důležitém záchranářském duelu bojuje s Burnley. Lídr tabulky Arsenal hraje proti Sunderlandu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Manchester United zvítězil 2:0 nad Tottenhamem a připsal si čtvrtou výhru po sobě. Hosté hráli po vyloučení stopera Cristiana Romera více než hodinu hry v oslabení, během něhož dvakrát inkasovali. O branky se postarali Bryan Mbeumo a Bruno Fernandes.
Fanoušci Manchesteru United před zápasem transparentem na tribunách uctili výročí 68 let od letecké katastrofy v Mnichově. O život tehdy přišlo 23 lidí včetně osmi hráčů „Rudých ďáblů", kteří se vraceli z Bělehradu ze zápasu Poháru mistrů evropských zemí.
Vedoucí branka týmu kouče Michaela Carricka přišla po nacvičeném signálu po rohovém kopu ve 38. minutě. Fernandes našel přízemní přihrávkou na přední tyči Mainooa, který přiklepl míč pod sebe na zakončujícího Mbeuma. Kamerunský útočník zamířil přesně k tyči.
Druhý gól přidal sám Fernandes, který se od zranění stehna na přelomu roku zapsal do statistik v šestém zápase po sobě. Po šesti asistencích v pěti předchozích duelech skóroval pošesté v sezoně, když zakončil Dalotův centr a poslal míč za záda gólmana Vicaria.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46:17
|53
|2
Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49:23
|47
|3
Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|35:26
|46
|4
Manchester Utd.
|25
|12
|8
|5
|46:36
|44
|5
Chelsea
|24
|11
|7
|6
|42:27
|40
|6
Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39:33
|39
|7
Brentford
|24
|11
|3
|10
|36:32
|36
|8
Sunderland
|24
|9
|9
|6
|27:26
|36
|9
Everton
|24
|9
|7
|8
|26:27
|34
|10
Fulham
|24
|10
|4
|10
|34:35
|34
|11
Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33:33
|33
|12
Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40:43
|33
|13
Brighton
|24
|7
|10
|7
|34:32
|31
|14
Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35:35
|29
|15
Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25:29
|29
|16
Leeds
|25
|7
|8
|10
|34:43
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|24
|5
|5
|14
|29:48
|20
|19
Burnley
|24
|3
|6
|15
|25:47
|15
|20
Wolves
|24
|1
|5
|18
|15:45
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup