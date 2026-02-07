Předplatné

ONLINE: Wolves - Chelsea 0:3, Krejčí šel do hry. Souček v základu, West Ham vede

Crysencio Summerville slaví gól do sítě Burnley
Crysencio Summerville slaví gól do sítě BurnleyZdroj: ČTK / AP / Nick Potts
Tomáš Souček v utkání proti Burnley
Cole Palmer nasázel Wolverhamptonu hattrick za poločas
Cole Palmer nasázel Wolverhamptonu hattrick za poločas
Bryan Mbeumo slaví gól do sítě Tottenhamu
Bryan Mbeumo slaví gól do sítě Tottenhamu
6
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Ve 25. kole anglické Premier League porazil ve fromě hrající Manchester United  Tottenham 2:0, na jehož lavičce seděl brankář Antonín Kinský. V akci jsou dnes i další Češi. Ladislav Krejčí s trápícím se Wolverhamptonem vyzve doma Chelsea. West Ham Tomáše Součka v důležitém záchranářském duelu bojuje s Burnley. Lídr tabulky Arsenal hraje proti Sunderlandu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Manchester United zvítězil 2:0 nad Tottenhamem a připsal si čtvrtou výhru po sobě. Hosté hráli po vyloučení stopera Cristiana Romera více než hodinu hry v oslabení, během něhož dvakrát inkasovali. O branky se postarali Bryan Mbeumo a Bruno Fernandes.

Fanoušci Manchesteru United před zápasem transparentem na tribunách uctili výročí 68 let od letecké katastrofy v Mnichově. O život tehdy přišlo 23 lidí včetně osmi hráčů „Rudých ďáblů", kteří se vraceli z Bělehradu ze zápasu Poháru mistrů evropských zemí.

Vedoucí branka týmu kouče Michaela Carricka přišla po nacvičeném signálu po rohovém kopu ve 38. minutě. Fernandes našel přízemní přihrávkou na přední tyči Mainooa, který přiklepl míč pod sebe na zakončujícího Mbeuma. Kamerunský útočník zamířil přesně k tyči.

Druhý gól přidal sám Fernandes, který se od zranění stehna na přelomu roku zapsal do statistik v šestém zápase po sobě. Po šesti asistencích v pěti předchozích duelech skóroval pošesté v sezoně, když zakončil Dalotův centr a poslal míč za záda gólmana Vicaria.

Premier League 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,07950Detail
LIVE 2. poločas
11Tipsport7,43,91,48Detail
LIVE 2. poločas
02Tipsport2591,1Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,374,210Detail
LIVE 2. poločas
03Tipsport180701,03Detail
LIVE
--Tipsport2.143.663.47Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal24165346:1753
2Manchester City24145549:2347
3Aston Villa24144635:2646
4Manchester Utd.25128546:3644
5Chelsea24117642:2740
6Liverpool24116739:3339
7Brentford241131036:3236
8Sunderland2499627:2636
9Everton2497826:2734
10Fulham241041034:3534
11Newcastle2496933:3333
12Bournemouth2489740:4333
13Brighton24710734:3231
14Tottenham25781035:3529
15Crystal Palace2478925:2929
16Leeds25781034:4329
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham24551429:4820
19Burnley24361525:4715
20Wolves24151815:458
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů