SESTŘIH: Čtvrtá výhra United v řadě! West Ham vyhrál, pád Wolves, Arsenal vede o devět bodů
Fotbalisté Arsenalu v anglické lize zvítězili 3:0 nad Sunderlandem a neúplnou tabulku vedou o devět bodů před Manchesterem City, který má k dobru nedělní zápas na hřišti Liverpoolu. Dvěma góly rozhodl zápas proti nováčkovi soutěže švédský útočník Viktor Gyökeres.
Arsenal přiblížila ke čtvrtému soutěžnímu vítězství po sobě trefa Zubimendiho ve 42. minutě, kterou španělský záložník vyslal zpoza vápna a s přispěním tyče překonal brankáře Roefse. Gyökeres se dvakrát prosadil po změně stran. Bývalý hráč Sportingu Lisabon nejprve z hranice penalty tvrdou střelou propálil Roefse a v nastaveném čase završil po přihrávce Martinelliho rychlý protiútok gólem do prázdné branky. V sezoně už má na kontě osm branek a posunul se do první desítky mezi střelci.
Manchester United zvítězil 2:0 nad Tottenhamem a připsal si čtvrtou výhru po sobě. Hosté hráli po vyloučení stopera Romera více než hodinu hry v oslabení, během něhož dvakrát inkasovali. O branky se postarali Mbeumo a Fernandes.
Fanoušci Manchesteru United před zápasem transparentem na tribunách uctili výročí 68 let od letecké katastrofy v Mnichově. O život tehdy přišlo 23 lidí včetně osmi hráčů „Rudých ďáblů“, kteří se vraceli z Bělehradu ze zápasu Poháru mistrů evropských zemí.
Vedoucí branka týmu kouče Michaela Carricka přišla po nacvičeném signálu po rohovém kopu ve 38. minutě. Fernandes našel přízemní přihrávkou na přední tyči Mainooa, který přiklepl míč pod sebe na zakončujícího Mbeuma. Kamerunský útočník zamířil přesně k tyči.
Druhý gól přidal sám Fernandes, který se od zranění stehna na přelomu roku zapsal do statistik v šestém zápase po sobě. Po šesti asistencích v pěti předchozích duelech skóroval pošesté v sezoně, když zakončil Dalotův centr a poslal míč za záda gólmana Vicaria.
Chelsea proti Wolverhamptonu potvrdila roli favorita a na hřišti posledního týmu tabulky zvítězila 3:1 díky hattricku Palmera. V dresu domácích hrál od 43. minuty Ladislav Krejčí, který vystřídal zraněného Korejce Hwanga Hi-čchana.
Trenér Chelsea Liam Rosenior se stal teprve druhým anglickým koučem, který vyhrál první čtyři zápasy v Premier League. Jeho tým je nyní na pátém místě s jednobodovou ztrátou na čtvrtý Manchester United. Wolves ztrácí na záchranu propastných 18 bodů.
Třetí Aston Villa podruhé za sebou ztratila body, když jen remizovala 1:1 v Bournemouthu. Domácím zajistil bod devatenáctiletý Brazilec Rayan, který se prosadil poprvé v Premier League ve druhém zápase za klub od přestupu z Vasco da Gama.
West Ham zvítězil 2:0 na hřišti Burnley a z 18. místa se přiblížil nesestupovým pozicím na rozdíl tří bodů. Celý zápas v dresu „Kladivářů“ odehrál i český záložník Tomáš Souček.
Premier League - 25. kolo:
Leeds - Nottingham 3:1
Branky: 26. Bogle, 30. Okafor, 49. Calvert-Lewin - 86. Lucca.
Manchester United - Tottenham 2:0
Branky: 38. Mbeumo, 81. Fernandes.
Arsenal - Sunderland 3:0
Branky: 66. a 90.+3 Gyökeres, 42. Zubimendi.
Bournemouth - Aston Villa 1:1
Branky: 55. Rayan - 22. Rogers.
Burnley - West Ham 0:2
Branky: 13. Summerville, 26. Castellanos.
Fulham - Everton 1:2
Branky: 18. vlastní Mykolenko - 15. Dewsbury-Hall, 83. vlastní Leno.
Wolverhampton - Chelsea 1:3
Branky: 54. Arokodare - 13., 35. obě pen. a 38. Palmer.
Newcastle - Brentford 2:3
Branky: 24. Botman, 79. Guimaraes z pen. - 37. Janelt, 45.+2 Thiago, 85. Ouattara.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49:17
|56
|2
Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49:23
|47
|3
Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36:27
|47
|4
Manchester Utd.
|25
|12
|8
|5
|46:36
|44
|5
Chelsea
|25
|12
|7
|6
|45:28
|43
|6
Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39:33
|39
|7
Brentford
|25
|12
|3
|10
|39:34
|39
|8
Everton
|25
|10
|7
|8
|28:28
|37
|9
Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27:29
|36
|10
Fulham
|25
|10
|4
|11
|35:37
|34
|11
Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|41:44
|34
|12
Newcastle
|25
|9
|6
|10
|35:36
|33
|13
Brighton
|24
|7
|10
|7
|34:32
|31
|14
Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35:35
|29
|15
Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25:29
|29
|16
Leeds
|25
|7
|8
|10
|34:43
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|25
|6
|5
|14
|31:48
|23
|19
Burnley
|25
|3
|6
|16
|25:49
|15
|20
Wolves
|25
|1
|5
|19
|16:48
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup