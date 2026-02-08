Předplatné

SESTŘIHY: Čtvrtá výhra United v řadě! West Ham uspěl, pád Wolves a šlágr pro City

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Tottenham 2:0. Čtvrtá výhra v řadě! Domácím pomohlo vyloučení Romera • Zdroj: Canal+ Sport
Tomáš Souček v utkání proti Burnley
Cole Palmer nasázel Wolverhamptonu hattrick za poločas
Cole Palmer nasázel Wolverhamptonu hattrick za poločas
Crysencio Summerville slaví gól do sítě Burnley
Bryan Mbeumo slaví gól do sítě Tottenhamu
Anglie - Premier League
Fotbalisté Arsenalu v anglické Premier League zvítězili 3:0 nad Sunderlandem a tabulku vedou o šest bodů před Manchesterem City, který ovládl šlágr na hřišti Liverpoolu 2:1. Výhru Chelsea proti Wolves zařídil Cole Palmer třemi góly. West Ham uspěl na trávníku Burnley. počtvrté za sebou se raduje Manchester United.

Arsenal přiblížila ke čtvrtému soutěžnímu vítězství po sobě trefa Zubimendiho ve 42. minutě, kterou španělský záložník vyslal zpoza vápna a s přispěním tyče překonal brankáře Roefse. Gyökeres se dvakrát prosadil po změně stran. Bývalý hráč Sportingu Lisabon nejprve z hranice penalty tvrdou střelou propálil Roefse a v nastaveném čase završil po přihrávce Martinelliho rychlý protiútok gólem do prázdné branky. V sezoně už má na kontě osm branek a posunul se do první desítky mezi střelci.

Manchester United zvítězil 2:0 nad Tottenhamem a připsal si čtvrtou výhru po sobě. Hosté hráli po vyloučení stopera Romera více než hodinu hry v oslabení, během něhož dvakrát inkasovali. O branky se postarali Mbeumo a Fernandes.

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Tottenham 2:0. Čtvrtá výhra v řadě! Domácím pomohlo vyloučení Romera • Canal+ Sport

Fanoušci Manchesteru United před zápasem transparentem na tribunách uctili výročí 68 let od letecké katastrofy v Mnichově. O život tehdy přišlo 23 lidí včetně osmi hráčů „Rudých ďáblů“, kteří se vraceli z Bělehradu ze zápasu Poháru mistrů evropských zemí.

Vedoucí branka týmu kouče Michaela Carricka přišla po nacvičeném signálu po rohovém kopu ve 38. minutě. Fernandes našel přízemní přihrávkou na přední tyči Mainooa, který přiklepl míč pod sebe na zakončujícího Mbeuma. Kamerunský útočník zamířil přesně k tyči.

Druhý gól přidal sám Fernandes, který se od zranění stehna na přelomu roku zapsal do statistik v šestém zápase po sobě. Po šesti asistencích v pěti předchozích duelech skóroval pošesté v sezoně, když zakončil Dalotův centr a poslal míč za záda gólmana Vicaria.

Wolves ztrácí na záchranu 18 bodů

Chelsea proti Wolverhamptonu potvrdila roli favorita a na hřišti posledního týmu tabulky zvítězila 3:1 díky hattricku Palmera. V dresu domácích hrál od 43. minuty Ladislav Krejčí, který vystřídal zraněného Korejce Hwanga Hi-čchana.

Trenér Chelsea Liam Rosenior se stal teprve druhým anglickým koučem, který vyhrál první čtyři zápasy v Premier League. Jeho tým je nyní na pátém místě s jednobodovou ztrátou na čtvrtý Manchester United. Wolves ztrácí na záchranu propastných 18 bodů.

Video placeholder
SESTŘIH: Wolves - Chelsea 1:3. Palmerův hattrick za poločas, Krejčího šel do hry v první půli • Canal+ Sport

Třetí Aston Villa podruhé za sebou ztratila body, když jen remizovala 1:1 v Bournemouthu. Domácím zajistil bod devatenáctiletý Brazilec Rayan, který se prosadil poprvé v Premier League ve druhém zápase za klub od přestupu z Vasco da Gama.

West Ham zvítězil 2:0 na hřišti Burnley a z 18. místa se přiblížil nesestupovým pozicím na rozdíl tří bodů. Celý zápas v dresu „Kladivářů“ odehrál i český záložník Tomáš Souček.

Video placeholder
SESTŘIH: Burnley - West Ham 0:2. Důležitá výhra pro hosty, Souček hrál celý zápas • Canal+ Sport

Premier League - 25. kolo:

Leeds - Nottingham 3:1
Branky: 26. Bogle, 30. Okafor, 49. Calvert-Lewin - 86. Lucca.

Manchester United - Tottenham 2:0
Branky: 38. Mbeumo, 81. Fernandes.

Arsenal - Sunderland 3:0
Branky: 66. a 90.+3 Gyökeres, 42. Zubimendi.

Bournemouth - Aston Villa 1:1
Branky: 55. Rayan - 22. Rogers.

Burnley - West Ham 0:2
Branky: 13. Summerville, 26. Castellanos.

Fulham - Everton 1:2
Branky: 18. vlastní Mykolenko - 15. Dewsbury-Hall, 83. vlastní Leno.

Wolverhampton - Chelsea 1:3
Branky: 54. Arokodare - 13., 35. obě pen. a 38. Palmer.

Newcastle - Brentford 2:3
Branky: 24. Botman, 79. Guimaraes z pen. - 37. Janelt, 45.+2 Thiago, 85. Ouattara.

Brighton - Crystal Palace 0:1
Branka: 61. Sarr

Liverpool - Manchester City 1:2
Branky: 74. Szoboszlai - 84. Silva, 90.+3 Haaland z pen.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City25155551:2450
3Aston Villa25145636:2747
4Manchester Utd.25128546:3644
5Chelsea25127645:2843
6Brentford251231039:3439
7Liverpool25116840:3539
8Everton25107828:2837
9Sunderland2599727:2936
10Fulham251041135:3734
11Bournemouth25810741:4434
12Newcastle25961035:3633
13Crystal Palace2588926:2932
14Brighton25710834:3331
15Tottenham25781035:3529
16Leeds25781034:4329
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham25651431:4823
19Burnley25361625:4915
20Wolves25151916:488
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

