United - Tottenham 2:0. Souček v základu, Krejčí proti Chelsea na lavičce
Ve 25. kole anglické Premier League porazil ve fromě hrající Manchester United Tottenham 2:0, na jehož lavičce seděl brankář Antonín Kinský. V akci jsou dnes i další Češi. Ladislav Krejčí s trápícím se Wolverhamptonem vyzve doma Chelsea. West Ham Tomáše Součka v důležitém záchranářském duelu bojuje s Burnley. Lídr tabulky Arsenal hraje proti Sunderlandu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46:17
|53
|2
Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49:23
|47
|3
Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|35:26
|46
|4
Manchester Utd.
|25
|12
|8
|5
|46:36
|44
|5
Chelsea
|24
|11
|7
|6
|42:27
|40
|6
Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39:33
|39
|7
Brentford
|24
|11
|3
|10
|36:32
|36
|8
Sunderland
|24
|9
|9
|6
|27:26
|36
|9
Everton
|24
|9
|7
|8
|26:27
|34
|10
Fulham
|24
|10
|4
|10
|34:35
|34
|11
Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33:33
|33
|12
Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40:43
|33
|13
Brighton
|24
|7
|10
|7
|34:32
|31
|14
Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35:35
|29
|15
Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25:29
|29
|16
Leeds
|25
|7
|8
|10
|34:43
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|24
|5
|5
|14
|29:48
|20
|19
Burnley
|24
|3
|6
|15
|25:47
|15
|20
Wolves
|24
|1
|5
|18
|15:45
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup