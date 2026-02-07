Předplatné

United - Tottenham 2:0. Souček v základu, Krejčí proti Chelsea na lavičce

Bryan Mbeumo slaví gól do sítě TottenhamuZdroj: ČTK / AP / Jon Super
Anglie - Premier League
Ve 25. kole anglické Premier League porazil ve fromě hrající Manchester United  Tottenham 2:0, na jehož lavičce seděl brankář Antonín Kinský. V akci jsou dnes i další Češi. Ladislav Krejčí s trápícím se Wolverhamptonem vyzve doma Chelsea. West Ham Tomáše Součka v důležitém záchranářském duelu bojuje s Burnley. Lídr tabulky Arsenal hraje proti Sunderlandu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Premier League 2025/2026

20Detail
--Tipsport1.285.6713.1Detail
--Tipsport2.893.722.42Detail
--Tipsport3.193.642.27Detail
--Tipsport2.253.413.45Detail
--Tipsport5.514.431.6Detail
--Tipsport2.093.73.57Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal24165346:1753
2Manchester City24145549:2347
3Aston Villa24144635:2646
4Manchester Utd.25128546:3644
5Chelsea24117642:2740
6Liverpool24116739:3339
7Brentford241131036:3236
8Sunderland2499627:2636
9Everton2497826:2734
10Fulham241041034:3534
11Newcastle2496933:3333
12Bournemouth2489740:4333
13Brighton24710734:3231
14Tottenham25781035:3529
15Crystal Palace2478925:2929
16Leeds25781034:4329
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham24551429:4820
19Burnley24361525:4715
20Wolves24151815:458
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

