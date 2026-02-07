Předplatné

Wolves - Chelsea 1:3, Krejčí šel do hry v průběhu. West Ham se Součkem vyhrál

Crysencio Summerville slaví gól do sítě Burnley
Crysencio Summerville slaví gól do sítě BurnleyZdroj: ČTK / AP / Nick Potts
Tomáš Souček v utkání proti Burnley
Cole Palmer nasázel Wolverhamptonu hattrick za poločas
Cole Palmer nasázel Wolverhamptonu hattrick za poločas
Bryan Mbeumo slaví gól do sítě Tottenhamu
Bryan Mbeumo slaví gól do sítě Tottenhamu
Anglie - Premier League
Fotbalisté Arsenalu v anglické lize zvítězili 3:0 nad Sunderlandem a neúplnou tabulku vedou o devět bodů před Manchesterem City, který hraje v neděli.

Manchester United zvítězil 2:0 nad Tottenhamem a připsal si čtvrtou výhru po sobě. Hosté hráli po vyloučení stopera Cristiana Romera více než hodinu hry v oslabení, během něhož dvakrát inkasovali. O branky se postarali Bryan Mbeumo a Bruno Fernandes.

Fanoušci Manchesteru United před zápasem transparentem na tribunách uctili výročí 68 let od letecké katastrofy v Mnichově. O život tehdy přišlo 23 lidí včetně osmi hráčů „Rudých ďáblů", kteří se vraceli z Bělehradu ze zápasu Poháru mistrů evropských zemí.

Vedoucí branka týmu kouče Michaela Carricka přišla po nacvičeném signálu po rohovém kopu ve 38. minutě. Fernandes našel přízemní přihrávkou na přední tyči Mainooa, který přiklepl míč pod sebe na zakončujícího Mbeuma. Kamerunský útočník zamířil přesně k tyči.

Druhý gól přidal sám Fernandes, který se od zranění stehna na přelomu roku zapsal do statistik v šestém zápase po sobě. Po šesti asistencích v pěti předchozích duelech skóroval pošesté v sezoně, když zakončil Dalotův centr a poslal míč za záda gólmana Vicaria.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City24145549:2347
3Aston Villa25145636:2747
4Manchester Utd.25128546:3644
5Chelsea25127645:2843
6Liverpool24116739:3339
7Everton25107828:2837
8Brentford241131036:3236
9Sunderland2599727:2936
10Fulham251041135:3734
11Bournemouth25810741:4434
12Newcastle2496933:3333
13Brighton24710734:3231
14Tottenham25781035:3529
15Crystal Palace2478925:2929
16Leeds25781034:4329
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham25651431:4823
19Burnley25361625:4915
20Wolves25151916:488
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

