Wolves - Chelsea 1:3, Krejčí šel do hry v průběhu. West Ham se Součkem vyhrál
Fotbalisté Arsenalu v anglické lize zvítězili 3:0 nad Sunderlandem a neúplnou tabulku vedou o devět bodů před Manchesterem City, který hraje v neděli.
Manchester United zvítězil 2:0 nad Tottenhamem a připsal si čtvrtou výhru po sobě. Hosté hráli po vyloučení stopera Cristiana Romera více než hodinu hry v oslabení, během něhož dvakrát inkasovali. O branky se postarali Bryan Mbeumo a Bruno Fernandes.
Fanoušci Manchesteru United před zápasem transparentem na tribunách uctili výročí 68 let od letecké katastrofy v Mnichově. O život tehdy přišlo 23 lidí včetně osmi hráčů „Rudých ďáblů", kteří se vraceli z Bělehradu ze zápasu Poháru mistrů evropských zemí.
Vedoucí branka týmu kouče Michaela Carricka přišla po nacvičeném signálu po rohovém kopu ve 38. minutě. Fernandes našel přízemní přihrávkou na přední tyči Mainooa, který přiklepl míč pod sebe na zakončujícího Mbeuma. Kamerunský útočník zamířil přesně k tyči.
Druhý gól přidal sám Fernandes, který se od zranění stehna na přelomu roku zapsal do statistik v šestém zápase po sobě. Po šesti asistencích v pěti předchozích duelech skóroval pošesté v sezoně, když zakončil Dalotův centr a poslal míč za záda gólmana Vicaria.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49:17
|56
|2
Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49:23
|47
|3
Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36:27
|47
|4
Manchester Utd.
|25
|12
|8
|5
|46:36
|44
|5
Chelsea
|25
|12
|7
|6
|45:28
|43
|6
Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39:33
|39
|7
Everton
|25
|10
|7
|8
|28:28
|37
|8
Brentford
|24
|11
|3
|10
|36:32
|36
|9
Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27:29
|36
|10
Fulham
|25
|10
|4
|11
|35:37
|34
|11
Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|41:44
|34
|12
Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33:33
|33
|13
Brighton
|24
|7
|10
|7
|34:32
|31
|14
Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35:35
|29
|15
Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25:29
|29
|16
Leeds
|25
|7
|8
|10
|34:43
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|25
|6
|5
|14
|31:48
|23
|19
Burnley
|25
|3
|6
|16
|25:49
|15
|20
Wolves
|25
|1
|5
|19
|16:48
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup