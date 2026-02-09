Předplatné

Jak VAR naštval úplně všechny: zrušil gól City a současně vyloučil hráče Liverpoolu

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Man. City 1:2. Hosté ovládli šlágr díky otočce v závěru • Zdroj: Canal+ Sport
Dominik Szoboszlai nejprve otevřel famózním přímým kopem skóre, v nastavení viděl červenou kartu
Fanoušci na Anfieldu viděli divoký závěr utkání, Cityzens nakonec zvítězili 2:1
Radost hráčů Manchesteru City po obratu na Liverpoolu
Fotogalerie
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (2)

Běžela desátá minuta nastavení, Liverpool prohrával proti Manchesteru City 1:2 a kolem vápna soupeře se pohyboval i gólman Alisson. Po sérii soubojů se k míči dostali hráči City a za bizarních okolností ho dopravili do branky. Jenže po několika minutách zkoumání nakonec rozhodčí gól odvolal, udělil červenou kartu domácímu Dominiku Szoboszlaiovi, a uškodil tak oběma stranám, čímž rozčílil celou anglickou fotbalovou veřejnost. „No tak, uznejte gól a jdeme domů. Selský rozum, ne?“ podivoval se Pep Guardiola.

Se slovy španělského trenéra souhlasí prakticky celá Anglie. Rozhodčí se vložil do situace v úplně zbytečném okamžiku. City přišli o gól a Liverpool zase na příští zápas o Szoboszlaie, který patří v této sezoně mezi nejlepší hráče týmu. „Působí to strašně nespravedlivě. Duch hry je úplně pryč. Neexistuje jediný člověk, co by ten gól neuznal. Liverpool i City tím ztratí. Právě jste zabili jeden z momentů sezony,“ rozčiloval se komentátor stanice Sky Sports a bývalý hráč Manchesteru United Gary Neville.

V rozhořčení zmínil, že rozhodčí postupoval podle pravidel, ale naprosto „zabil radost“. Podobná slova se ozývají ze všech koutů Anglie. A je třeba přiznat, že dle pravidel rozhodčí udělali správné rozhodnutí. Co přesně se tedy stalo?

Cityzens vybojovali míč na vlastní polovině a Rayan Cherki ho z půlící čáry poslal směrem k brance. Za balonem se vydali domácí Dominik Szoboszlai a hostující Erling Haaland. Sprinterský souboj vyhrál útočník v dresu City a už to vypadalo, že doklepne míč za čáru. Jenže v tu chvíli ho sok zatáhl za dres, dostal se před něj a chystal se odpálit míč z brankové čáry pryč. Stejnou mincí ovšem následně odplatil i norský obr a pomalá střela Cherkiho se nakonec kvůli dvěma očividným a úmyslným faulům dokutálela až za čáru.

Sudí Craig Pawson původně oba přestupky „vykrátil“ a branku uznal. Hráči Liverpoolu protestovali, že by gól neměl platit a VAR jim přání splnil, i když spokojení nakonec nejsou.

„Došlo k faulu Erlinga Haalanda, který zatažením za dres fauloval Dominika Szoboszlaie. Ještě předtím se však Szoboszlai dopustil držení, kterým zmařil zjevnou brankovou příležitost. Konečné rozhodnutí: přímý volný kop pro Manchester City a červená karta (pro Szoboszlaie),“ oznámil Pawson po zhlédnutí záznamu.

Szoboszlaie je mi líto, komentoval Haaland

K rozhodčímu se seběhly oba týmy, verdikt se nelíbil nikomu. Po restartu už se koplo do míče jen dvakrát a byl konec. Hořkost ze závěru byla cítit ze všech zúčastněných.

„Rozhodčí se samozřejmě musí držet pravidel, ale já bych uznal gól a nedával červenou kartu. Tohle znamená jenom trest pro Szoboszlaie, takže je mi ho líto,“ komentoval situaci Haaland, jeden z hlavních aktérů bizarní situace.

S ním souhlasil i kouč Liverpoolu. „Pokud máte rádi fotbal, řeknete si: ‚Nechte to tak, uznejte gól a bude to lepší pro všechny‘. Ale postupovali podle pravidel. Trenér Sunderlandu má asi radost,“ zmínil Arne Slot dalšího soupeře, proti kterému nebude moct Szoboszlai nastoupit kvůli trestu.

„Nelíbí se mi to, ale dokážu s tím žít. Rozhodčí se držel pravidel. Dominik zatáhl Haalanda za dres ve chvíli, kdy šel do šance a dal by gól,“ dodal smířeně Holanďan.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal25175349:1756
2Manchester City25155551:2450
3Aston Villa25145636:2747
4Manchester Utd.25128546:3644
5Chelsea25127645:2843
6Brentford251231039:3439
7Liverpool25116840:3539
8Everton25107828:2837
9Sunderland2599727:2936
10Fulham251041135:3734
11Bournemouth25810741:4434
12Newcastle25961035:3633
13Crystal Palace2588926:2932
14Brighton25710834:3331
15Tottenham25781035:3529
16Leeds25781034:4329
17Nottingham Forest25751325:3826
18West Ham25651431:4823
19Burnley25361625:4915
20Wolves25151916:488
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

